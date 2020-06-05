海外首場「五等分的新娘展」即將熱烈登場

由日本漫畫家春場蔥老師所創作的少年校園戀愛漫畫「五等分的新娘」，此漫畫不僅受到男性支持，也獲的許多女性讀者的廣大迴響，搭載這波人氣熱潮，海外首場超人氣戀愛漫畫「五等分的新娘」的大型個展即將展開，將於2020年7月11日（六）～7月26日（日）於台北三創生活園區12F登場！



本展預計將展示上百幅春場蔥老師的手稿插畫、彩色插畫及原汁原味的漫畫場景呈現，粉絲們將可完整體驗充滿原作的世界，商售區也將銷售許多展覽紀念商品供粉絲收藏，更多展覽資訊請鎖定官方網站。



※下圖僅為示意圖，非台北展覽現場照。