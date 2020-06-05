海外首場「五等分的新娘展」即將熱烈登場
由日本漫畫家春場蔥老師所創作的少年校園戀愛漫畫「五等分的新娘」，此漫畫不僅受到男性支持，也獲的許多女性讀者的廣大迴響，搭載這波人氣熱潮，海外首場超人氣戀愛漫畫「五等分的新娘」的大型個展即將展開，將於2020年7月11日（六）～7月26日（日）於台北三創生活園區12F登場！
本展預計將展示上百幅春場蔥老師的手稿插畫、彩色插畫及原汁原味的漫畫場景呈現，粉絲們將可完整體驗充滿原作的世界，商售區也將銷售許多展覽紀念商品供粉絲收藏，更多展覽資訊請鎖定官方網站。
※下圖僅為示意圖，非台北展覽現場照。
【展覽資訊】五等分的新娘展
展覽時間：2020年7月11日（六）～7月26日（日）
營業時間：11:00～19:00
展覽地點：三創生活園區12F（台北市中正區市民大道3段2號）
活動官方臉書：https://www.facebook.com/gotobuntwexhibition/
主辦單位：安利美特股份有限公司、movic Co.,Ltd.
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