SWATCH挺平權不落人後 彩虹表好吸睛戴上就是造型焦點

每年的六月都是同志驕傲月，不管你喜歡的是什麼性別，都應該好好被對待，因此不少品牌都推出了相關應景商品。而SWATCH亦不落人後，以象徵愛與希望的彩虹旗做為核心設計元素，發表全新的#OPENSUMMER彩虹腕表，傳遞尊重多元、包容不同。

SWATCH全新的OPENSUMMER彩虹腕表，設計核心概念從性別少數群體LGBTQ+平權運動的象徵彩虹旗開展，從1978年舊金山同志大遊行中，見證超過40年同志平權運動，就透過六種色彩傳達生命、療癒、陽光、自然等意涵。表帶的顏色也依序排列貫徹平權精神，另外，融入六彩的表盤凸顯多元、關懷、愛與包容，以繽紛色彩共同追求未來的美好，讓每個人都能活出如同彩虹般的絢爛。就以搭配而言，即是不與平權話題連結，也同樣是吸睛設計，戴上手就能成為視覺焦點。