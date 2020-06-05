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SWATCH挺平權不落人後 彩虹表好吸睛戴上就是造型焦點
每年的六月都是同志驕傲月，不管你喜歡的是什麼性別，都應該好好被對待，因此不少品牌都推出了相關應景商品。而SWATCH亦不落人後，以象徵愛與希望的彩虹旗做為核心設計元素，發表全新的#OPENSUMMER彩虹腕表，傳遞尊重多元、包容不同。
SWATCH全新的OPENSUMMER彩虹腕表，設計核心概念從性別少數群體LGBTQ+平權運動的象徵彩虹旗開展，從1978年舊金山同志大遊行中，見證超過40年同志平權運動，就透過六種色彩傳達生命、療癒、陽光、自然等意涵。表帶的顏色也依序排列貫徹平權精神，另外，融入六彩的表盤凸顯多元、關懷、愛與包容，以繽紛色彩共同追求未來的美好，讓每個人都能活出如同彩虹般的絢爛。就以搭配而言，即是不與平權話題連結，也同樣是吸睛設計，戴上手就能成為視覺焦點。
同樣有著亮色搭配的還有G-Shock自1983年推出的5600系列，長期以來都是品牌的暢銷表款之一，新表換上柔和粉嫩色彩，帶點霧面質感的藍、粉、灰色調，整體設計延續單一色彩，不過份裝飾的表面設計，僅保留按鈕功能文字。全系列具備耐衝擊構造、防水200公尺、計時碼表、倒數計時與多功能鬧等多項功能，尺寸大小適中，無論男、女皆適宜。
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