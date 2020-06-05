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超市換購名廚保鮮盒「連環爆」 全聯公布退貨方式
嚇死人，在超市集點換購的玻璃保鮮盒竟然發生「連環自爆」。全聯福利中心去年6月至10月推出英國名廚傑米奧利佛集點換購活動，從去年底一直到最近，臉書社團「我愛全聯-好物老實説」陸續有許多消費者反映換購的玻璃保鮮盒在未使用情況下無故碎裂，甚至被割傷。不少網友跟全聯客服反應，卻未得到總公司統一回覆，讓消費者無所適從。現在全聯終於在官網發布「傑米奧利佛保鮮盒品質聲明及退貨公告」，只要消費者對商品有疑慮，「無論有無使用過，都可憑發票、商品至原購買門市退貨」。
全聯指出，這次發生碎裂問題的傑米奧利佛四款耐熱玻璃保鮮盒，包括470ML、800ML、1550ML、2700ML等四款保鮮盒，只要消費者有使用疑慮，無論有無使用過，皆可攜帶商品與購買發票，或可持福利卡（實體卡或PXPAY）查詢購買紀錄，可至「原購買門市」辦理退貨，將退還消費者當時加價購金額。
但全聯推出的傑米奧利佛集點換購活動，每消費200元獲得一張印花貼紙，集滿20枚印花後，再加價189～429元不等才能換購保鮮盒，更有不少民眾為了換購而努力消費集點，現在全聯退加購價的方式，消費者不見得會埋單。有消費者便表示，「光要收集貼紙就花多少錢去消費了」，臉書社團更有不少網友表示，「對全聯之後推的集點加購活動已沒有信心」、「以後不會爲了集點湊滿金額買東西」。
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