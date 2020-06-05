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「振興三倍券」面額放大2倍！亞都麗緻1千券扺2千房價
台北亞都麗緻大飯店住房、餐飲將振興三倍券享倍數放大，指定客房專案入住可享1,000元振興券扺2,000元，以及全館餐廳自由選，3,000元振興券可抵用4,500元，增值150%的面額價值。
台北亞都麗緻大飯店表示，相較於民生消費，旅宿、餐飲支出費用平均單價偏高，因此許多飯店或餐飲業者紛紛以振興三倍券的「總金額3,000元」作為基準，希望一次爭取消費者所有的額度。台北亞都麗緻大飯店則針對各種面額提供「放大再放大」的優惠，包括住房享2倍、餐飲消費增值150%的票面價值。
以「吃喝玩樂行在台北」3,999住房專案為例，原專案內容持雙北消費憑證享折抵1,200元的優惠之外，也可選擇同專案以振興三倍券體驗入住，無論所持紙本振興三倍券面額大小，或綁定信用卡刷卡支付，皆享任何面額之2倍折抵，持200元面額券，即享折抵400元房價，持500元面額券，享有1,000元房價折抵，持1,000元面額券，享有2,000元房價折抵，亦即每張券之票面額度皆增值2倍。
此外，憑券至館內米其林一星「天香樓」、「巴黎廳1930 x 高山英紀」或「La Brasserie 巴賽麗廳」用餐，全天任何時段皆適用，一次使用3,000元面額券可抵用4,500元消費，享150%的面額增值，或者持2,000元折抵2,700元，1,000元抵用1,300元消費，以此類推。
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