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快去拍照朝聖！7-11「SNOOPY史努比聯名店」6/8華山商圈登場　多款限定商品鐵粉必收

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」有大型175公分公仔迎賓，還有立體造型天花板設計。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」有大型175公分公仔迎賓，還有立體造型天花板設計。圖／7－ELEVEN提供

值得快衝打卡朝聖的7－ELEVEN聯名店又來了，這次是大人小孩都喜歡的SNOOPY史努比！7－ELEVEN聯名店攜手PEANUTS打造「SNOOPY史努比聯名店」將於6月8日亮相，位在華山文創園區商圈，首度採用子母雙店的模式，兩家門市步行僅需1分鐘即可到達，提高門市內休憩、打卡體驗座位空間，雙店共提供60個座位，是目前聯名店中座位數最多的一家，店內滿滿的SNOOPY史努比保證好拍，還有多款聯名店限定的SNOOPY史努比周邊商品，鐵粉絕對要整套收藏。

7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」以美式復古工業風格融合繽紛色彩，將花生漫畫（PEANUTS）歷年來的經典素材與場景融入門市設計，子母雙店總面積為68坪，從櫃檯到天花板、牆面、桌椅等都可見SNOOPY史努比與好朋友的蹤跡。

「SNOOPY史努比聯名店」母店門口掛上SNOOPY史努比大頭店招，店內有大型175公分SNOOPY史努比FRP公仔迎賓，抬頭看更可發現SNOOPY史努比及WOODSTOCK胡士托的立體造型天花板，搭配內嵌燈的照明設計，營造空間層次感；貨架區天花板採用經典的紅色狗屋場景；休憩用餐區牆面有SNOOPY史努比與WOODSTOCK胡士托造型的大型繽紛霓虹燈，並搭配不同表情以及紅、黃、藍色的造型鐵椅。店內也展示各式絨毛娃娃，座椅上更放置高達90cm的大型玩偶陪伴用餐；花生漫畫（PEANUTS）中的大型黃色校車也在門市重現，由SNOOPY史努比駕著巴士商品展示區，載著各式聯名店限定周邊商品，讓粉絲們買到想剁手。

子店在入口處設計了高2.7公尺、長約6公尺的超大型輸出牆面，將SNOOPY史努比、WOODSTOCK胡士托、CHARLIE BROWN查理‧布朗等經典人物置入其中，樓梯間的大面積壁貼以SNOOPY史努比與好朋友們在圍牆邊聊天玩耍的設計貫穿一樓賣場及B1休憩區，賣場的玻璃隔板還有SNOOPY史努比與好友們的奔跑畫面，是粉絲必拍的打卡熱點。後續也將在「SNOOPY史努比聯名店」門市舉辦SNOOPY史努比人偶見面會。

7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」的CITY CAFE咖啡杯、現萃茶杯及關東煮碗也推出全新專屬設計，每款杯型都有不同造型，其中CITY CAFE特大杯咖啡杯套使用SNOOPY史努比飛行員設計，特別挖空底部背景，旋轉後可隨心情變換要飛行在白天或夜空中。

聯名店限定商品包括托特小提包、復古造型馬克杯、304不鏽鋼雙層隔熱杯、304不鏽鋼餐具組、造型陶瓷點心盤、陶瓷碗、陶瓷烤盤、304不鏽鋼密封罐、皮革卡套零錢包、羊羔毛可站立筆袋、側開拉鍊手提包、面紙套、連帽毛巾、造型地墊、單人雙面薄被、軟性滑鼠墊、膳魔師不鏽鋼真空保溫瓶350ml、膳魔師不鏽鋼真空保溫瓶500ml及多款玩偶、抱枕等。

●7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」地址

母店： 7－ELEVEN紹興門市（台北市中正區紹興北街37號1樓）

子店： 7－ELEVEN興忠門市（台北市中正區紹興北街3號1樓＋B1）

7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」子母雙店更提高門市內休憩、打卡體驗座位空間。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」子母雙店更提高門市內休憩、打卡體驗座位空間。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」的商品展示區將花生漫畫（PEANUTS）中的大型黃色校車經眼重現，載著各式聯名店限定周邊商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」的商品展示區將花生漫畫（PEANUTS）中的大型黃色校車經眼重現，載著各式聯名店限定周邊商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY CAFE咖啡杯專為「SNOOPY史努比聯名店」推出全新專屬設計。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN CITY CAFE咖啡杯專為「SNOOPY史努比聯名店」推出全新專屬設計。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」的休憩用餐區牆面有SNOOPY史努比與WOODSTOCK胡士托造型的大型繽紛霓虹燈，搭配不同表情及造型鐵椅。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」的休憩用餐區牆面有SNOOPY史努比與WOODSTOCK胡士托造型的大型繽紛霓虹燈，搭配不同表情及造型鐵椅。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」店內展示各式SNOOPY絨毛娃娃。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」店內展示各式SNOOPY絨毛娃娃。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」推出多款限定SNOOPY玩偶。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」推出多款限定SNOOPY玩偶。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」子店在入口處設有超大型輸出牆面，可見SNOOPY史努比經典人物。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」子店在入口處設有超大型輸出牆面，可見SNOOPY史努比經典人物。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」推出多款限定SNOOPY玩偶。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」推出多款限定SNOOPY玩偶。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」子店賣場的玻璃隔板有SNOOPY史努比與好友們奔跑畫面，是粉絲必拍的打卡熱點。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」子店賣場的玻璃隔板有SNOOPY史努比與好友們奔跑畫面，是粉絲必拍的打卡熱點。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」推出SNOOPY超軟抱枕，售價749元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」推出SNOOPY超軟抱枕，售價749元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」好買又好拍。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」好買又好拍。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」推出多款限定SNOOPY周邊商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」推出多款限定SNOOPY周邊商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」貨架區天花板採用經典紅色狗屋場景。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」貨架區天花板採用經典紅色狗屋場景。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」推出多款限定SNOOPY周邊商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「SNOOPY史努比聯名店」推出多款限定SNOOPY周邊商品。圖／7－ELEVEN提供

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