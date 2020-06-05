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泡泡糖色粉可口 寶齊萊 雅典 紛推女性潛水腕表
即將來臨的六月八日，是國際公認的「世界海洋日（World Ocean Day）」。各方除了藉由活動呼籲公眾重視全球性的海污染、資源過度消耗，同時也反思人與海洋的無限可能。寶齊萊（Carl F.Bucherer）過去已和英國非營利組織「魔鬼魚基金會（Manta Trust）」合作多年，今年則再度帶來新款Patravi系列ScubaTec深潛女表，呼喚愛好者對環境保育與海洋的再度重視。
36.5毫米、精鋼表殼的Patravi系列ScubaTec深潛女表提供了橘色、粉藍、泡泡糖粉紅與白色等四款討喜的粉色系橡膠表帶，為手腕上增添柔美色彩。單向旋轉的陶瓷、精鋼表圈兼具安全與耐磨特質，即便長久在水下配戴，表圈字樣也不易磨損，因而能精確計算氧氣瓶中所剩時間。同時防水性能也達200米，再搭配自動上鍊機芯，自由潛水、日常生活，都能輕鬆駕馭。
雅典（Ulysse Nardin）同樣也有一只專為女性打造的潛水系列美人魚「大白（Great White）」腕表，並找來世界自由潛水冠軍、女性潛水好手Alessia Zecchini代言。Alessia Zecchini甚至在影片中表示，「（當）我手腕上戴著護身符，我就是尤利西斯。」隱喻美人魚潛水腕表帶給她的信任與安全感。
這只39毫米的精鋼款式將限量生產300只，除表底蓋刻有女性潛水員的優雅身形，自動上鏈機芯也具防磁性優異的矽游絲。翻轉至正面，深灰色噴砂表面上鑲嵌有11顆鑽石時標，無論日間、水下，同樣映射璀璨光暈，同時白色橡膠表帶和白色的表圈，也讓腕表整體散發出高昂的鮮明活力、躍躍欲試。
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