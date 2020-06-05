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開幕送400隻烤鴨！金牌長承烤鴨新推「1鴨8吃」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
金牌長承烤鴨推出「一鴨8吃」的創意烤鴨吃法。圖／金牌長承烤鴨提供
金牌長承烤鴨推出「一鴨8吃」的創意烤鴨吃法。圖／金牌長承烤鴨提供

現在烤鴨的吃法越來越多變化，連帶創造出更多創意滋味。「金牌長承烤鴨」將於6月6日於新莊開幕，集結片皮鴨、鹽酥鴨架、鬼椒鴨架等手法，推出「一鴨8吃」的吃法，增添民眾新意。而且為慶祝開幕，滿額送出400隻烤鴨與多樣料理，還有「假日片鴨秀」，讓民眾免費吃烤鴨。

金牌長承烤鴨選用飼養約60天，足2～3公斤的台灣花東番鴨，經過打氣、燙水、淋醋水、吹風等前製作業，並填入藥材、辛香料醃製，並以粵式掛爐烘烤，出爐前再淋上熱油，增添鴨皮風味。全鴨切盤680元，並有多種套餐可供搭配，另有適合4人、6人、8人與10人共享的套餐組合。

店內所推出的「一鴨8吃」，共有稻香鴨、片皮鴨、豆撈鴨架、鹽酥鴨架、蔬鴨湯、鴨麗粥、麻辣鴨架跟鬼椒鴨架。其中「稻香鴨」以日式握壽司方式，包入芥末、法國切片起司與酥烤鴨皮，帶來酥脆豐潤的口感；「片皮鴨」則是有原味、黑芝麻兩種口味，搭配荷葉餅、三星蔥、鴨醬捲起食用。其他還有川味的「麻辣鴨架」以及隱藏版的「鬼椒鴨架」，適合嗜辣者食用。

為慶祝新店開幕，自6月6日起至6月30日期間，消費滿千就可參加抽獎，送出400隻烤鴨，6月6、7日，還有整點片鴨秀，可享用免費的烤鴨。另外外帶烤鴨經典套餐，再贈100元折價券。

烤鴨 壽司

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