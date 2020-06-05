快訊

台積電股價早盤衝上309元！市值突破8兆元關卡

李承翰父親鬱鬱寡歡驟逝 李母痛哭：他是鬱卒、失志

年輕就是白皙？淨斑市場聚焦熟齡肌美白關鍵

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
迎接豔夏的美白旺季，DERM iNSTITUTE得英特推出全新「肌因美白 光纖淨斑精露」以專為肌膚調配的植萃綜合維他命為定位，且每一滴都含有高達50%的獨家光纖淨斑C™ （lightninC™），訴求能穩定傳達到肌膚底層才轉化成高效能維他命C成份。 圖／DERM iNSTITUTE提供
迎接豔夏的美白旺季，DERM iNSTITUTE得英特推出全新「肌因美白 光纖淨斑精露」以專為肌膚調配的植萃綜合維他命為定位，且每一滴都含有高達50%的獨家光纖淨斑C™ （lightninC™），訴求能穩定傳達到肌膚底層才轉化成高效能維他命C成份。 圖／DERM iNSTITUTE提供

為什麼年輕的肌膚就是能夠比較白皙？DERM iNSTITUTE得英特研究發現，20歲的健康肌膚皮脂油水平衡，肌膚鎖水量約莫是35歲肌膚的4倍，肌膚能自然透出光澤，同時肌膚屏障能力穩定，不容易產生敏感與發炎問題。此外，年輕肌膚抗氧化能力與代謝能力皆處於優異狀態，可大幅減低肌膚發炎而產生的色素沉澱機率。

DERM iNSTITUTE得英特進一步提醒，因此代謝力、抗氧化力與肌膚的皮脂平衡與屏障能力，成為熟齡與熟齡肌膚美白的關鍵根本。

迎接豔夏的美白旺季，DERM iNSTITUTE得英特推出全新「肌因美白 光纖淨斑精露」以專為肌膚調配的植萃綜合維他命為定位，特別添加北印度苦楝、中國巴戢天、北歐黑醋栗、德國倒地鈴、南歐向日葵，以及南法迷迭香、澳洲堅果等多重植物萃取的綜合維他命，強化肌膚的抗敏和美白力。

尤其特別的是，DERM iNSTITUTE得英特全新「肌因美白 光纖淨斑精露」，每一滴都含有高達50%的獨家光纖淨斑C™ （lightninC™），訴求能穩定傳達到肌膚底層才轉化成高效能維他命C成份，美白力是麴酸與左旋C的10倍以上。

且因在肌膚底層才轉化成高效能維他命C不易造成肌膚敏感，也無法在肌膚表面與光線產生交互作用無需擔心光敏性與光感性，敏感肌亦可使用。

美白 維他命 印度

延伸閱讀

夏天最適合的保濕凝凍原來可以這樣用 4招神用法請筆記！還有經典5罐產品推薦

戴口罩痘痘狂長受不了 醫師說這些皮膚病恐被觸發

非法「半價促銷」牙齒美白 北市姐妹檔一年吸金600萬

睡覺前要「化妝」！ ANNA SUI粉紅翎雀蜜粉一撲更嫩白

相關新聞

COLD STONE「桶冰買1送1」、第2杯50元！還有2款新冰品

今年夏天，COLD STONE以「爆汁新食感」為主題，結合愛文芒果與荔枝元素，自6月5日起新推出「芒著想荔」經典雪貝，帶...

巨型拉拉熊出沒！拉拉熊咖啡館「大改裝＋15道新料理」

充滿浪漫與可愛元素的「拉拉熊咖啡館」，近期完成改裝，以嶄新樣貌與粉絲們見面。店內特別新打造成綠意盎然的園地，除了設置一棵...

王心恬熱愛苔蘚、汽油味 幫「KARL LAGERFELD老佛爺快閃空間」特調勸敗香

引進KARL LAGERFELD同名品牌的Weng Collection在東區開設了首個「老佛爺快閃空間」，預計至8月底...

丸子頭超可愛！Alice + Olivia口罩正式開賣

紐約時尚品牌Alice + Olivia by Stacey Bendet之前因應新冠肺炎疫情推出口罩，除了提供給美國的...

蝦皮商城「品牌旗艦店」開跑！力拚3大有感升級　618強檔優惠買一波

今年受疫情影響，消費行為轉移至線上購物的趨勢明顯，除了價格之外，消費者更加在意品質與服務。蝦皮購物攜手百大品牌開設蝦皮商...

居家選物「hoi!好好生活」進駐微風南京限日搶買一送一

特力集團旗下的「hoi!好好生活」第六間實體門市，於6月5日正式進駐微風南京B1。慶祝開幕，6月5日起至6月11日推出每...

超市量販嚴選好粽！ 珍珠奶茶、米其林一星名菜入粽

端午節將至，粽子預購買氣熱，今年超市量販可說是百粽爭鳴，除了歷久不衰的傳統南北粽、湖州粽、客家粽之外，因應近年來米其林、...

變身鍊金術士 PANERAI科技材料表殼大進擊

當代高級鐘表的研發，關於精準的追求永無止盡。當陀飛輪、三問報時與萬年曆等功能都已在兩百年前發明，近代高級鐘表的其中一條可...

S.T. Dupont全新DÉFI MILLÉNIUM系列 黑白不敗經典

純粹的黑色與白色，低調簡約搭配性高，無疑是時尚永遠的不敗首選。法國男性精品品牌都彭（S.T. Dupont）去年推出全新...

IKEA自6月5日起連三周周末限時優惠 首周通通銅板價9元

IKEA自6/5起連續三周，精選熱銷生活用品推出周末限時超殺優惠，活動開跑第一周（6/5-6/7）精選商品通通下殺9元起...

Converse百搭帆布鞋玩馬卡龍配色 環保材質打造出繽紛色調成女孩最愛

延續了Renew的精神，今年夏天Converse 同樣將廢舊棉料回收再造，帶來全新Tri-Panel Renew系列鞋款...

有軍綠、薰衣紫色！博客來「第二波中衛口罩限量開賣」時間更新為6/9上午11點

網購平台限量開賣CSD中衛盒裝醫用口罩後買氣超旺，momo購物網昨天（6月3日）晚上開賣後，3萬片中衛口罩在短短2分鐘內...

熱門新聞

3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

民眾哀嚎！中衛口罩開賣秒殺 內行人分享搶到3盒「秘訣」

IKEA自6月5日起連三周周末限時優惠 首周通通銅板價9元

有軍綠、薰衣紫色！博客來「第二波中衛口罩限量開賣」時間更新為6/9上午11點

華航又被誤認中國的！ 交部：最快9月有台灣意象塗裝

捷絲旅、晶泉丰旅「搶先振興」 一泊二食每人千元起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。