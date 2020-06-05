年輕就是白皙？淨斑市場聚焦熟齡肌美白關鍵

為什麼年輕的肌膚就是能夠比較白皙？DERM iNSTITUTE得英特研究發現，20歲的健康肌膚皮脂油水平衡，肌膚鎖水量約莫是35歲肌膚的4倍，肌膚能自然透出光澤，同時肌膚屏障能力穩定，不容易產生敏感與發炎問題。此外，年輕肌膚抗氧化能力與代謝能力皆處於優異狀態，可大幅減低肌膚發炎而產生的色素沉澱機率。

DERM iNSTITUTE得英特進一步提醒，因此代謝力、抗氧化力與肌膚的皮脂平衡與屏障能力，成為熟齡與熟齡肌膚美白的關鍵根本。

迎接豔夏的美白旺季，DERM iNSTITUTE得英特推出全新「肌因美白 光纖淨斑精露」以專為肌膚調配的植萃綜合維他命為定位，特別添加北印度苦楝、中國巴戢天、北歐黑醋栗、德國倒地鈴、南歐向日葵，以及南法迷迭香、澳洲堅果等多重植物萃取的綜合維他命，強化肌膚的抗敏和美白力。

尤其特別的是，DERM iNSTITUTE得英特全新「肌因美白 光纖淨斑精露」，每一滴都含有高達50%的獨家光纖淨斑C™ （lightninC™），訴求能穩定傳達到肌膚底層才轉化成高效能維他命C成份，美白力是麴酸與左旋C的10倍以上。

且因在肌膚底層才轉化成高效能維他命C不易造成肌膚敏感，也無法在肌膚表面與光線產生交互作用無需擔心光敏性與光感性，敏感肌亦可使用。