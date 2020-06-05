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COLD STONE「桶冰買1送1」、第2杯50元！還有2款新冰品

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
COLD STONE新推出「芒著想荔」、「雲朵啵啵」兩款夏季新品。圖／COLD STONE提供
COLD STONE新推出「芒著想荔」、「雲朵啵啵」兩款夏季新品。圖／COLD STONE提供

今年夏天，COLD STONE以「爆汁新食感」為主題，結合愛文芒果與荔枝元素，自6月5日起新推出「芒著想荔」經典雪貝，帶來夏日的清涼美味。另外「藍色棉花糖冰淇淋」也升級成為「雲朵啵啵」強勢回歸市場。為慶祝新品登場，6月5日起，限時推出中杯以上冰淇淋「第2杯50元」的優惠活動，還有歡樂桶冰淇淋「買1送1」的優惠。

本次COLD STONE所推出的「芒著想荔」經典雪貝，選用屏東枋山愛文芒果作為主角，先以愛文芒果雪貝作為基底，再拌入愛文芒果、法國草莓呈現酸甜風味，帶給民眾雙重享受，最後則灑上荔枝QQ球，以多種果香呈現出充滿層次沁涼口感。曾經單週銷售破萬杯的藍色棉花糖冰淇淋，今年升級成為「雲朵啵啵」。特別拌入香奶冰淇淋，呈現漸層的雲朵氛圍，再灑上法國跳跳糖、彩色棉花糖與派皮餅乾，創造出全新的味蕾體驗。兩款冰品的小杯售價為140元、中杯190元，大杯240元。

為慶祝新品登場，COLD STONE於6月5日至6月7日限時3天推出中杯以上冰淇淋「第二杯50元」活動。另外為滿足大份量冰品需求的消費者，還推出「夏日桶裝分享日」，6月12日限時1日舉辦OURS歡樂桶冰淇淋「買1送1」的活動，讓民眾大口吃冰消暑。

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