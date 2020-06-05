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巨型拉拉熊出沒！拉拉熊咖啡館「大改裝＋15道新料理」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
新推出的「拉拉熊鮭魚巧達飯」。圖／拉拉熊咖啡館提供
新推出的「拉拉熊鮭魚巧達飯」。圖／拉拉熊咖啡館提供

充滿浪漫與可愛元素的「拉拉熊咖啡館」，近期完成改裝，以嶄新樣貌與粉絲們見面。店內特別新打造成綠意盎然的園地，除了設置一棵茂盛的大樹，還可見到高達165公分的巨型拉拉熊，以及拉拉熊的祕密小花園；同時除了原有的人氣餐點，還新增15道全新餐點，滿足粉絲熱愛拉拉熊的心情。針對平日時段，還有限時的優惠套餐組合。

拉拉熊咖啡館的最大特色，就是以拉拉熊的世界觀為基礎，從餐點到室內佈置，通通都呈現出滿滿的拉拉熊元素。此次店內以小白熊在森林遇見茶小熊的故事為背景，讓茶小熊在佈置中登場，並且可見到165公分高的巨型拉拉熊慵懶地躺在草皮上。除了前區的大樹營造森林感之外，後區還打造拉拉熊的祕密小花園，可以見到拉拉熊、小白熊、小黃雞一同閱讀、喝咖啡的可愛模樣。

除了佈景之外，店內亦新增了15款餐點。「小白熊碳烤豬肋排」選用國產豬肋排，經獨家醬汁醃製後，再配上萌度破表的小白熊馬鈴薯泥。另外還有「小白熊酥炸鱈魚堡」、「拉拉熊煎烤雞腿堡」等造型漢堡，擁用可愛又療癒的模樣。「巨型拉拉熊花園餐」，則是結合3位角色的造型飯糰，配上炸雞、綜合生菜、青花菜等配料，總重量達3公斤，適合多人分享。

其他還有「拉拉熊生巧克力塔」、「拉拉熊焦糖起司塔」、「拉拉熊綜合水果千層派」等新款甜品，以及新推出的外帶甜點。包括有「拉拉熊迷你蛋糕禮盒」、「拉拉熊慕斯蛋糕」等選擇，適合作為伴手禮或是生日蛋糕。

為慶祝改裝開幕，即日起至6月30日期間，拉拉熊咖啡廳推出週一至週五的限定套餐優惠，中午個人獨享餐優惠價499元，可享主餐、甜點與飲料；晚餐則有雙人套餐，內含湯品或沙拉，以及2份主餐、1份甜點與2杯飲品，優惠價1,200元。

「巨型拉拉熊花園餐」總重量達3公斤，適合多人分享。圖／拉拉熊咖啡館提供
「巨型拉拉熊花園餐」總重量達3公斤，適合多人分享。圖／拉拉熊咖啡館提供
以森林相遇為主題的全新佈置，可見到巨型拉拉熊的可愛模樣。圖／拉拉熊咖啡館提供
以森林相遇為主題的全新佈置，可見到巨型拉拉熊的可愛模樣。圖／拉拉熊咖啡館提供
拉拉熊咖啡館新推出一系列餐點與甜品。圖／拉拉熊咖啡館提供
拉拉熊咖啡館新推出一系列餐點與甜品。圖／拉拉熊咖啡館提供
拉拉熊的祕密小花園，可以見到拉拉熊、小白熊、小黃雞。圖／拉拉熊咖啡館提供
拉拉熊的祕密小花園，可以見到拉拉熊、小白熊、小黃雞。圖／拉拉熊咖啡館提供

拉拉熊 咖啡館 甜點

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