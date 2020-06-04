王心恬熱愛苔蘚、汽油味 幫「KARL LAGERFELD老佛爺快閃空間」特調勸敗香

引進KARL LAGERFELD同名品牌的Weng Collection在東區開設了首個「老佛爺快閃空間」，預計至8月底止，集結花藝、咖啡、香氛等生活選品，增加逛街樂趣，並找來王心恬以香氛品牌NAMUA的創辦人身分出席，設計「勸敗」、刺激購買慾為主調的香氛，特別為這個空間打造了罌粟麝香，王心恬表示，「其實罌粟精油是沒有味道的，但用這個植物名稱來代表迷戀的情境，也加了宜人的保加利亞玫瑰香。」

而她本人不愛果香調的甜膩，因為太有少女情懷，相對來說偏好木質香、中性調的香氛，甚至透露苔蘚、汽油味或是游泳池的漂白水味是她最喜歡的氣味。甫開幕的快閃空間也陳列NAMUA香氛產品，25坪空間除了KARL LAGERFELD的春夏新品之外，也以書本、手稿或經典照片的方式，營造出卡爾拉格斐的概念風格，當然還有他的愛貓舒佩特（Choupette）相關影像。引進KARL LAGERFELD品牌的宸諾股份有限公司執行長蔡佳宸表示，「這是品牌首度在台灣開設的專門空間，到8月底前以快閃方式呈現，會結合香氛或花藝等其他生活藝術的型態，但在8月底之後，原址會以KARL LAGERFELD旗艦店的新貌登場，目前歐洲仍受新冠肺炎疫情影響，屆時會由總公司決策開幕事宜，但目前各商品的供貨確認沒有問題的。」