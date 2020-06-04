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丸子頭超可愛！Alice + Olivia口罩正式開賣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Stacey Face時尚口罩6月5日起在台灣Alice + Olivia實體店面獨家上市。圖／Alice + Olivia提供
Stacey Face時尚口罩6月5日起在台灣Alice + Olivia實體店面獨家上市。圖／Alice + Olivia提供

紐約時尚品牌Alice + Olivia by Stacey Bendet之前因應新冠肺炎疫情推出口罩，除了提供給美國的醫療中心及醫護人員使用之外，也在社群平台推動 #MaskTogether活動，宣導戴口罩對於減少社區擴散的重要性。現在品牌將正式在實體專櫃開賣這系列口罩，用可愛的圖樣療癒人心。

Alice + Olivia by Stacey Bendet這系列口罩主打品牌標誌性的「Stacey Face」圖樣，丸子頭配墨鏡的時尚臉孔是以設計師Stacey Bendet的形象所刻畫的，搭配純白平針布料製成，輕薄親膚，立體剪裁工藝在視覺上讓下頜更立體，彈力耳帶邊緣圓潤柔軟，增加配戴的舒適度，也完整貼合臉型。口罩可搭配醫用級過濾層重複使用，並採用品牌製造服飾的餘數布料製成，兼顧環保概念。

之前這系列口罩只在官網aliceandolivia.com上提供預購，6月5日起日台灣消費者就可以在品牌實體店面購買囉！

Stacey Face時尚口罩6月5日起在台灣Alice + Olivia實體店面獨家上市。圖／Alice + Olivia提供
Stacey Face時尚口罩6月5日起在台灣Alice + Olivia實體店面獨家上市。圖／Alice + Olivia提供
Stacey Face時尚口罩6月5日起在台灣Alice + Olivia實體店面獨家上市。圖／Alice + Olivia提供
Stacey Face時尚口罩6月5日起在台灣Alice + Olivia實體店面獨家上市。圖／Alice + Olivia提供

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