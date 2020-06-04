蝦皮商城「品牌旗艦店」開跑！力拚3大有感升級 618強檔優惠買一波
今年受疫情影響，消費行為轉移至線上購物的趨勢明顯，除了價格之外，消費者更加在意品質與服務。蝦皮購物攜手百大品牌開設蝦皮商城「品牌旗艦店」，主打品質、服務、價格等3大有感升級，618活動期間更加碼「品牌億萬補貼」折扣，各大品牌接力推出超殺優惠。
2018年起蝦皮購物就以超級品牌日、跨國品牌合作，結合遊戲互動、蝦皮直播、蝦皮動態等提升服務的多元性，更成功拉抬品牌線上業績，今年上半年帶動蝦皮商城品牌訂單年增平均高達1倍。蝦皮購物亞太區首席營運長馮時欽表示，今年蝦皮商城推出「品牌旗艦店」，不僅要留住轉往線上購物的消費者、提升既有用戶的黏著度，更要培養想買品牌就到蝦皮的購物直覺。
蝦皮購物策略暨數據分析總監梁日威指出，蝦皮購物擴大投入稽核團隊為商品品質把關，「品牌旗艦店」商品皆享有100%正品保證，並結合蝦皮商城「假一賠二」、「15天鑑賞期」、「退貨無負擔」的購物保證，更在618活動期間推出「品牌億萬補貼」優惠，可望助攻品牌年度業績翻倍成長，創造品牌與消費者的雙贏。
蝦皮商城「品牌旗艦店」黃金陣容包括Acer宏碁、ASUS華碩、誠品、希爾思Hill’s、P＆G、Calvin Klein、點睛品、EASY SHOP、EDWIN、ETUDE HOUSE、Fujifilm、日立、HP惠普、innisfree、IOPE、LANEIGE蘭芝、理膚寶水、Levi’s、LG、羅技、巴黎萊雅、Microsoft微軟、New Balance、Nikon、ON、OPPO、飛利浦大型顯示器、犀牛盾、Samsung、Senao神腦、小獅王辛巴、SKECHERS、特力家、聯合利華、屈臣氏、永豐商店等，共同吹響下半年電商戰役。
慶祝「品牌旗艦店」登場，蝦皮購物618檔期打造「品牌億萬補貼」活動，誠品推出《所有溫柔都是你的隱喻（長河書封版）》原價399元、78折活動價315元；希爾思Hill’s高齡犬超值組合（雞肉小顆粒2公斤＋輕巧主食餐盒99克 X 6入）原價990元、56折活動價560元，雞肉1.58公斤室內成貓寵物食品（5532）原價720元、71折活動價515元；P＆G幫寶適Pampers一級幫紙尿褲尿布2箱超值組合原價3,299元、78折活動價2,598元。
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