居家選物「hoi!好好生活」進駐微風南京限日搶買一送一

特力集團旗下的「hoi!好好生活」第六間實體門市，於6月5日正式進駐微風南京B1。慶祝開幕，6月5日起至6月11日推出每日一物買一送一優惠。

hoi!好好生活微風南京店定位為品牌生活特選店，有別於其他五家店型通路，特別蒐羅國內外具設計感且高性價比的家具家飾，以及香氛、餐廚用品、日用清潔、收納雜貨等，店內生活雜貨占比高達9成，全店商品有5成來自歐美進口獨家品牌。

獨家品牌包括強調100%丹麥設計、製造的「meraki」，有丹麥一貫乾淨又溫暖的設計風格，商品含括從保養品到洗髮精，甚至彩妝刷、毛巾、美甲工具組、蠟燭、臉盆到洗碗劑。同樣來自丹麥的「House Doctor」以經典仿古風格，推出家具、織品、文具、傢飾。來自洛杉磯的「P.F. Candle Co.」，採用100%天然大豆蠟、純棉芯以及精淬精油製作，推出蠟燭、擴香、噴霧和線香等。以及來自英國香氛品牌「Vanilla Blanc」等獨家選物。

hoi!好好生活引進國內外設計選物，圖為創立於洛杉磯的P.F. Candle Co.的家居香氛系列。圖／hoi!好好生活提供

慶祝微風南京店開幕，hoi!好好生活6月5日起至6月11日舉辦每日一物推出進口商品買一送一限量優惠，今起一連三天分別推出丹麥Meraki北歐天然洗手乳、hoi實驗室香氛精油擴香、P.F. Candles CO.手工香氛蠟燭買一送一。6月30日前，消費滿1,000元即可用99元加購好好生活購物提袋。

hoi!好好生活微風南京開幕，6/5推出丹麥Meraki北歐天然洗手乳原價890元，限量特價買一送一。圖／hoi!好好生活提供

●開幕每日一物優惠

6/5：丹麥Meraki北歐天然洗手乳原價890元，特價買一送一、限量10件。

6/6：hoi實驗室香氛-精油擴香原價499元，特價買一送一、限量10件。

6/7：P.F. Candles CO.手工香氛蠟燭原價490，特價買一送一、限量10件。

6/8：hoi !舒壓記憶枕附枕套單件原價999元，兩入特價799元、限量10組。

6/9：丹麥House doctor洗衣籃原價580元，特價399元、限量12件。

6/10：日本美濃燒-金多田中馬克杯（灰）原價599元，特價買一送一、限量10件。