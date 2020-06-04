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超市量販嚴選好粽！ 珍珠奶茶、米其林一星名菜入粽

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
頂好超市嚴選台灣各地美味好粽。 圖／頂好提供
頂好超市嚴選台灣各地美味好粽。 圖／頂好提供

端午節將至，粽子預購買氣熱，今年超市量販可說是百粽爭鳴，除了歷久不衰的傳統南北粽、湖州粽、客家粽之外，因應近年來米其林、珍奶等熱門話題，以及素食主義潮流、植物肉新食感等趨勢，賣場也嚴選星級粽、珍奶粽、蔬食粽，而隨著氣溫攀升，創意消暑的冰心粽亦有多樣選擇，另迎合民眾喜歡多嘗試的特性，今年也有賣場推出雙享粽、三享粽等組合，讓消費者怎麼挑都對味。

全聯福利中心今年端午預購即日起至6月18日，嚴選名廚、名店共28款好粽，平均價格介於31～144元(粒)。根據內部銷售數字顯示，目前預購熱銷前五名分別為，「黑橋黑豬雙饗粽」、「呷七碗國宴極品干貝粽」、「黑橋牌府城粽」、「紅豆食府甜心冰粽組」、「呷七碗北部風味粽」，均已賣破上千組。其中，熱銷第一名的「黑橋黑豬雙饗粽」，嚴選台灣純正黑豬食材入粽，一組可享南北雙粽，至於「紅豆食府甜心冰粽組」則是一組可嘗到珍珠奶茶、脆酷花生與心太軟等三種口味的冰粽。

全聯表示，熱銷TOP 5之外，由獲得亞太地區最高勳章五星金鑽獎路路師傅所指導的「榮十七粽意傳香東坡粽」、由台灣辦桌廚神阿秋師所推出的「饗城五穀養生粽」、台北南門市場開業30年多年的排隊名店「立家肉粽」、獲米其林一星殊榮的「天香樓東坡肉粽」及用紅藜入粽的「合禾圓紅藜素粽」，都是今年預購的熱銷款。

頂好超市端午粽預購自即日起至6月15日止，今年看準小家庭商機引進許多精巧、小包裝的名店粽款，包括「美味嚴選特選北部鮮肉粽」、「美味嚴選特選府城南部粽」、「石門農會十八王公肉粽」、「南門市場立家」的「湖州鮮肉粽」及「湖州蛋黃鮮肉粽」、「南門市場」的「南園鹼粽」等，同時也針對低卡、養生風需求，推出「狀元油飯」的低卡輕脂「綜合粽」新選擇。

家樂福則是主打健康養生、使用產銷履歷食材，推出多款蔬食粽、植物肉粽，即日起至6月25日止，總計推出45款粽子，其中高達36款為新款，同時，幾乎全款粽子都可在家樂福線上購物平台購買。另外，即日起至6月21日，單筆購買指定端午節商品，第一重每筆滿588元贈50元現金折價劵，第二重每筆滿788元再加贈十八匠作酸菜鴨或者四神龍骨湯一份。

家樂福表示，粽子預購開賣至今，最為熱銷的是「台北石門農會十八王公肉粽」，使用產銷履歷食材的系列粽子首推使用履歷豬五花肉的「麒王府薑黃紅藜粽」，至於其他獨家新款粽推薦包括：採用台灣東港櫻花蝦與大甲產銷履歷芋頭的「麒王府櫻花蝦芋頭粽」、「阿濤師新蔬食綜合粽」、「福家總鋪師招牌栗子素粽」。名店粽則有四款選擇，包含：「鼎泰豐的豆沙粽禮盒」、「鮮肉粽禮盒」，以及「紅豆食府粽子禮盒」、「六福客棧開運究好粽」。

愛買量販即日起至6月23日期間，推出46款粽子商品，其中13款為量販獨家，單顆價格介於17元~150元。今年首度引進多款傳統老店新品，包括有140年歷史的台南「再發號」八寶肉粽、高雄「郭家肉粽」傳統肉粽禮盒、「新竹乾家肉粽」粿粽、台北「蔡萬興老店」精選肉粽組合。

愛買表示，去年「雙享粽」帶動整體粽子業績成長5成，今年再推出12款「雙享粽」、「三享粽」來觸動買氣，其中，特別推薦的是愛買量販獨家「捷康特色三寶粽」組合；內含泡菜燒肉、照燒松阪鮮菇、、薑黃十穀各2顆。即日起至6月21日，買肉粽滿額雙重送，買熟食區肉粽滿300元送30元熟食、烘焙現金折價券1張，單筆最高送150元，滿888元再送饗城四神湯兌換券1張(價值109元)。

麒王府薑黃紅藜粽使用履歷豬五花肉、濁水溪圓糯米、有機紅藜麥與薑黃粉製成，熟品每粒180克／每包6顆／438元／包。圖／家樂福提供
麒王府薑黃紅藜粽使用履歷豬五花肉、濁水溪圓糯米、有機紅藜麥與薑黃粉製成，熟品每粒180克／每包6顆／438元／包。圖／家樂福提供
阿濤師健康蔬食多重粽，主搭植物肉，計有北部福慧粽、五穀栗子粽、紅藜醬爆鮮菇蔬菜粽等口味，熟品每粒160克／每包6顆(各2粒)／375元／包。圖／家樂福提供
阿濤師健康蔬食多重粽，主搭植物肉，計有北部福慧粽、五穀栗子粽、紅藜醬爆鮮菇蔬菜粽等口味，熟品每粒160克／每包6顆(各2粒)／375元／包。圖／家樂福提供
天香東坡肉粽580元。圖／全聯提供
天香東坡肉粽580元。圖／全聯提供
黑橋黑豬雙饗粽福袋（左）570元；黑橋牌府城粽福袋（右）470元。圖／全聯提供
黑橋黑豬雙饗粽福袋（左）570元；黑橋牌府城粽福袋（右）470元。圖／全聯提供
紅豆食府甜心冰粽組385元。圖／全聯提供
紅豆食府甜心冰粽組385元。圖／全聯提供
量販獨家組合「捷康特色三寶粽」6粒／包(泡菜燒肉X2、照燒鮮菇X2、薑黃十穀X2)原價329元、特價299元。圖／愛買提供
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台南「再發號」八寶肉粽 2粒／盒300元。圖／愛買提供
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粽子 履歷 愛買

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