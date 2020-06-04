變身鍊金術士 PANERAI科技材料表殼大進擊

當代高級鐘表的研發，關於精準的追求永無止盡。當陀飛輪、三問報時與萬年曆等功能都已在兩百年前發明，近代高級鐘表的其中一條可能性，則嘗試探索在精鋼、貴金屬與陶瓷以外，表殼物料的無限可能。

然而特殊物料的製造究竟如何從無到有？沛納海今日發表多款使用特殊複合材料的特殊腕表，包含使用CarbotechTM為表殼物料的PANERAI Luminor Marina腕表（PAM 01661)、使用BMG-Tech（Bulk Metallic Glass）金屬玻璃的Submersible專業潛水腕表（PAM 00799）與金屬雷射燒結（DMLS）鈦金屬與碳纖維結合的Luminor Marina（PAM 01662）腕表，並在記者會現場陳列了Fibratech™、Carbotech™碳纖維、DMLS直接金屬雷射燒結與BMG-Tech（Bulk Metallic Glass）金屬玻璃，四種特殊表殼物料的製造步驟，並展示從原物料、加工轉化、以致表殼成形的完整過程。