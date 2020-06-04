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S.T. Dupont全新DÉFI MILLÉNIUM系列 黑白不敗經典
純粹的黑色與白色，低調簡約搭配性高，無疑是時尚永遠的不敗首選。法國男性精品品牌都彭（S.T. Dupont）去年推出全新年輕化的尼龍材質輕量包款DÉFI MILLÉNIUM系列，鎖定30歲至45歲的專業男性，更為親切的價位就得以輕鬆入門百年精品。今年在既有的藍色之外，新增全新的全黑款和黑白雙色款，以黑色牛皮搭配白色尼龍，或黑色牛皮搭配黑色尼龍，摩登都會的機能設計與時尚帥氣的外觀，上班休閒兩相宜。除了新色，也因應現代人使用喜好與對休閒生活的重視，推出全新圓形背包的款式，在手提包、旅行包、後背包、24小時旅行包之外提供更多的選擇。
DÉFI MILLÉNIUM系列包款的製作融入極輕量技術，以韌度極高、柔軟耐用的小牛皮，結合極抗刮痕、防污防水的尼龍材質，搭配隱形的防水拉鍊，大容量輕鬆收納各種隨身物品。外觀設計上更裝飾槍鐵深灰色的開關扣環，以及黑色和灰色反光帶，細節展現百年法國品牌質感。全包款皆烙印品牌LOGO與象徵法國精神的紅白藍三色標籤。內部好收納的隔層與拉鍊夾層，都備有扣環式的袋蓋，採雙拉鍊設計，貼心使用者。
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