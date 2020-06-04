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S.T. Dupont全新DÉFI MILLÉNIUM系列 黑白不敗經典

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
S.T. Dupont推出全新黑白配色的DÉFI MILLÉNIUM系列新品。圖／迪生提供
S.T. Dupont推出全新黑白配色的DÉFI MILLÉNIUM系列新品。圖／迪生提供

純粹的黑色與白色，低調簡約搭配性高，無疑是時尚永遠的不敗首選。法國男性精品品牌都彭（S.T. Dupont）去年推出全新年輕化的尼龍材質輕量包款DÉFI MILLÉNIUM系列，鎖定30歲至45歲的專業男性，更為親切的價位就得以輕鬆入門百年精品。今年在既有的藍色之外，新增全新的全黑款和黑白雙色款，以黑色牛皮搭配白色尼龍，或黑色牛皮搭配黑色尼龍，摩登都會的機能設計與時尚帥氣的外觀，上班休閒兩相宜。除了新色，也因應現代人使用喜好與對休閒生活的重視，推出全新圓形背包的款式，在手提包、旅行包、後背包、24小時旅行包之外提供更多的選擇。

DÉFI MILLÉNIUM系列包款的製作融入極輕量技術，以韌度極高、柔軟耐用的小牛皮，結合極抗刮痕、防污防水的尼龍材質，搭配隱形的防水拉鍊，大容量輕鬆收納各種隨身物品。外觀設計上更裝飾槍鐵深灰色的開關扣環，以及黑色和灰色反光帶，細節展現百年法國品牌質感。全包款皆烙印品牌LOGO與象徵法國精神的紅白藍三色標籤。內部好收納的隔層與拉鍊夾層，都備有扣環式的袋蓋，採雙拉鍊設計，貼心使用者。

S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑色圓形背包，14,470元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑色圓形背包，14,470元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑色背包，18,180元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑色背包，18,180元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑色小型拉鍊扁側背包，9,280元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑色小型拉鍊扁側背包，9,280元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑色小型拉鍊側背包，10,760元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑色小型拉鍊側背包，10,760元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑白雙色手提包，14,470元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑白雙色手提包，14,470元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM藍色圓形背包，14,470元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM藍色圓形背包，14,470元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑色手提包，14,470元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑色手提包，14,470元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑白雙色大型手提包，18,180元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM黑白雙色大型手提包，18,180元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM白色圓形背包，14,470元。圖／迪生提供
S.T. Dupont DÉFI MILLÉNIUM白色圓形背包，14,470元。圖／迪生提供

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