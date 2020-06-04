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IKEA自6月5日起連三周周末限時優惠 首周通通銅板價9元
IKEA自6/5起連續三周，精選熱銷生活用品推出周末限時超殺優惠，活動開跑第一周（6/5-6/7）精選商品通通下殺9元起，銅板價就能入手。
精選生活商品9元包括，TÅRTSMET碗盤刷附給皂器、紅色（ 原價39元，特價9元 ），是碗盤刷也是清潔劑，輕壓上方就能擠出清潔劑，一物多用超方便，平時顛倒放置可維持衛生。
設計簡約的FÄRGRIK麵包碟、淺綠色/深土耳其藍（ 原價39元，特價9元），可搭配不同顏色增添層次感；觸感柔軟吸水性佳的VIKFJÄRD毛巾、紅色（ 原價39元，特價9元），同系列包含不同尺寸毛巾和浴室腳踏墊。
IKEA精選優惠商品推出銅板價讓民眾輕鬆入手，每周優惠每人限購兩件，數量有限。接下來6/12至6/14及6/19至6/21也會推出周末限時超殺優惠。
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