IKEA自6月5日起連三周周末限時優惠 首周通通銅板價9元

IKEA自6/5起連續三周，精選熱銷生活用品推出周末限時超殺優惠，活動開跑第一周（6/5-6/7）精選商品通通下殺9元起，銅板價就能入手。

精選生活商品9元包括，TÅRTSMET碗盤刷附給皂器、紅色（ 原價39元，特價9元 ），是碗盤刷也是清潔劑，輕壓上方就能擠出清潔劑，一物多用超方便，平時顛倒放置可維持衛生。

TÅRTSMET碗盤刷附給皂器原價39元，特價9元。圖／IKEA提供

設計簡約的FÄRGRIK麵包碟、淺綠色/深土耳其藍（ 原價39元，特價9元），可搭配不同顏色增添層次感；觸感柔軟吸水性佳的VIKFJÄRD毛巾、紅色（ 原價39元，特價9元），同系列包含不同尺寸毛巾和浴室腳踏墊。

IKEA精選熱銷生活用品周末限時優惠，首周精選商品通通下殺9元。圖／IKEA提供