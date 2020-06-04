Converse帆布鞋玩馬卡龍配色 打造繽紛色調成女孩最愛

延續了Renew的精神，今年夏天Converse 同樣將廢舊棉料回收再造，帶來全新Tri-Panel Renew系列鞋款，繽紛的配色完全就女孩們搭配時的好幫手。而PUMA則是重新詮釋Cali Wedge楔形小白鞋，挑戰厚底設計，預約成為下一雙美腿神器。

Converse以不變的環保理念，並展現回收再造能力，把舊牛仔褲、工裝外套、製鞋過程中產生的多餘帆布，甚至是舊塑料瓶等材料進行升級改造，並以經典的Chuck 70鞋款為藍本，創造全新的Tri-Panel Renew系列。最大特色就是鞋面和鞋帶均由部分回收棉料和聚酯纖維製成，飾以馬卡龍色系的配色，加上具有簡約感的印製鞋側標誌，將環保材質與經典鞋型進行融合。大底部分也採用部分回收橡膠，棕色斑點則巧妙呼應鞋面配色。涵蓋高筒和低筒兩種鞋型，讓消費者從這一雙開始，不再讓今天的消費，成為明天的浪費。