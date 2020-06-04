有軍綠、薰衣紫色！博客來「第二波中衛口罩限量開賣」時間更新為6/9上午11點

網購平台限量開賣CSD中衛盒裝醫用口罩後買氣超旺，momo購物網昨天（6月3日）晚上開賣後，3萬片中衛口罩在短短2分鐘內就售罄，站上更湧進較平日多4倍的人流，其中櫻花粉色是搶購首選。博客來第二波中衛口罩限量開賣的時間調整為6月9日上午11點，預計有軍綠、薰衣紫、深丹寧等3色平面口罩可供選擇，每盒50片裝售價300元，每位會員每個顏色限購1盒，後續口罩販售詳情請見博客來網站公告。

PChome 24h購物預計將於6月5日下午開賣第二波中衛口罩，平面口罩每盒50片裝售價300元，同樣也有有軍綠、薰衣紫、深丹寧等3色，每人限購2盒，共計提供逾萬片口罩。