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有軍綠、薰衣紫色！博客來「第二波中衛口罩限量開賣」時間更新為6/9上午11點

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
博客來第二波中衛口罩限量開賣的時間調整為6月9日上午11點，預計有軍綠、薰衣紫、深丹寧等3色。圖／博客來提供
博客來第二波中衛口罩限量開賣的時間調整為6月9日上午11點，預計有軍綠、薰衣紫、深丹寧等3色。圖／博客來提供

網購平台限量開賣CSD中衛盒裝醫用口罩後買氣超旺，momo購物網昨天（6月3日）晚上開賣後，3萬片中衛口罩在短短2分鐘內就售罄，站上更湧進較平日多4倍的人流，其中櫻花粉色是搶購首選。博客來第二波中衛口罩限量開賣的時間調整為6月9日上午11點，預計有軍綠、薰衣紫、深丹寧等3色平面口罩可供選擇，每盒50片裝售價300元，每位會員每個顏色限購1盒，後續口罩販售詳情請見博客來網站公告。

PChome 24h購物預計將於6月5日下午開賣第二波中衛口罩，平面口罩每盒50片裝售價300元，同樣也有有軍綠、薰衣紫、深丹寧等3色，每人限購2盒，共計提供逾萬片口罩。

因各家網購平台限量開賣中衛口罩的時間會有變動，建議消費者可鎖定各大網購平台臉書粉絲團、活動網頁或App公告，方便掌握最新資訊。

博客來第二波中衛口罩限量開賣的時間調整為6月9日上午11點，預計有軍綠、薰衣紫、深丹寧等3色。圖／博客來提供
博客來第二波中衛口罩限量開賣的時間調整為6月9日上午11點，預計有軍綠、薰衣紫、深丹寧等3色。圖／博客來提供

口罩 中衛 網購

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