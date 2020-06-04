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有良心的鑽石和黃金！ 蕭邦、DE BEERS永續經營助弱勢

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
哥倫比亞手工採金者利用水閘和溜金槽等以傳統的沖積採金法開採黃金，不使用會對環境造成傷害的水銀。圖／蕭邦提供
哥倫比亞手工採金者利用水閘和溜金槽等以傳統的沖積採金法開採黃金，不使用會對環境造成傷害的水銀。圖／蕭邦提供

美麗的鑽石珠寶，也可以買起來沒有良心負擔，只要用心改善原料供應鏈。瑞士精品蕭邦（CHOPARD）自2018年開始百分百使用具公平認證的金原料製作珠寶與高級鐘表，今年再更進一步與瑞士改善黃金聯合會（SBGA）共同合作，向哥倫比亞手工淘金者採購她們以環保方式小規模開採的金原料。鑽石業指標De Beers致力於產業的永續發展，提倡「建設永恆」（Building Forever）計劃，以直接行動回饋鑽石重要產區納米比亞、波札那和南非的弱勢族群生活，並在疫情期間開慷加碼，協助弱勢婦女。

蕭邦自2013年以來透過Eco-Age和南美採礦業非政府組織負責任採礦聯盟（ARM），為哥倫比亞和玻利維亞的手工採礦工提供社會福利與教育資源，並在2018年開始全面採用符合倫理道德標準的金原料。此次與SBGA的合作更近一步。哥倫比亞第二大黃金生產地喬科省，是該國最貧窮地區之一，蕭邦以合理價格向當地手工採金者（Barequeros）採購的黃金，利用水閘和溜金槽等以傳統的沖積採金法開採，不使用會對環境造成傷害的水銀。當地有執照的Barequeros有46%為女性，每年可出售不超過420克的金原料。他們所開採的黃金每克還能獲得0.70美元的SBGA特殊黃金獎勵（Better Gold Incentive），以幫助他們改善生活和工作條件。目前為止已有500名手工淘金者從此計畫中受益。

De Beers的「建設永恆」計劃，涵蓋四大方向：保護自然世界、為繁榮社區而合作、與女性站在一起，和引領業界的道德實踐。每有一公頃土地受開礦工程影響，即保留六公頃土地作為自然保護區，至今已有超過700名來自納米比亞、波札那和南非的婦女透過這項計畫微型創業。今年新冠肺炎疫情蔓延全球，De Beers集團在四月初立刻向波札那與納米比亞各捐贈250萬美元作為防疫基金，之後再加碼20萬美元予其四個鑽石生產合資夥伴國家（波札那、加拿大、納米比亞及南非）當地的婦女庇護所及救援組織，因應隨著疫情而加劇的性別暴力問題。De Beers 集團執行長、聯合國婦女署 HeForShe 主題運動大使Bruce Cleaver也開慷捐出個人未來三個月薪資的30%予非洲南部弱勢族群的慈善組織。

蕭邦與瑞士改善黃金聯合會（SBGA）共同合作，向哥倫比亞手工淘金者Barequeros採購她們以環保方式小規模開採的金原料。圖／蕭邦提供
蕭邦與瑞士改善黃金聯合會（SBGA）共同合作，向哥倫比亞手工淘金者Barequeros採購她們以環保方式小規模開採的金原料。圖／蕭邦提供
哥倫比亞手工採金者利用水閘和溜金槽等以傳統的沖積採金法開採黃金，不使用會對環境造成傷害的水銀。圖／蕭邦提供
哥倫比亞手工採金者利用水閘和溜金槽等以傳統的沖積採金法開採黃金，不使用會對環境造成傷害的水銀。圖／蕭邦提供
蕭邦與瑞士改善黃金聯合會（SBGA）共同合作，向哥倫比亞手工淘金者Barequeros採購她們以環保方式小規模開採的金原料。圖／蕭邦提供
蕭邦與瑞士改善黃金聯合會（SBGA）共同合作，向哥倫比亞手工淘金者Barequeros採購她們以環保方式小規模開採的金原料。圖／蕭邦提供

哥倫比亞 疫情 南非

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