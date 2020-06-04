有良心的鑽石和黃金！ 蕭邦、DE BEERS永續經營助弱勢

美麗的鑽石珠寶，也可以買起來沒有良心負擔，只要用心改善原料供應鏈。瑞士精品蕭邦（CHOPARD）自2018年開始百分百使用具公平認證的金原料製作珠寶與高級鐘表，今年再更進一步與瑞士改善黃金聯合會（SBGA）共同合作，向哥倫比亞手工淘金者採購她們以環保方式小規模開採的金原料。鑽石業指標De Beers致力於產業的永續發展，提倡「建設永恆」（Building Forever）計劃，以直接行動回饋鑽石重要產區納米比亞、波札那和南非的弱勢族群生活，並在疫情期間開慷加碼，協助弱勢婦女。

蕭邦自2013年以來透過Eco-Age和南美採礦業非政府組織負責任採礦聯盟（ARM），為哥倫比亞和玻利維亞的手工採礦工提供社會福利與教育資源，並在2018年開始全面採用符合倫理道德標準的金原料。此次與SBGA的合作更近一步。哥倫比亞第二大黃金生產地喬科省，是該國最貧窮地區之一，蕭邦以合理價格向當地手工採金者（Barequeros）採購的黃金，利用水閘和溜金槽等以傳統的沖積採金法開採，不使用會對環境造成傷害的水銀。當地有執照的Barequeros有46%為女性，每年可出售不超過420克的金原料。他們所開採的黃金每克還能獲得0.70美元的SBGA特殊黃金獎勵（Better Gold Incentive），以幫助他們改善生活和工作條件。目前為止已有500名手工淘金者從此計畫中受益。