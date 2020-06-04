有良心的鑽石和黃金！ 蕭邦、DE BEERS永續經營助弱勢
美麗的鑽石珠寶，也可以買起來沒有良心負擔，只要用心改善原料供應鏈。瑞士精品蕭邦（CHOPARD）自2018年開始百分百使用具公平認證的金原料製作珠寶與高級鐘表，今年再更進一步與瑞士改善黃金聯合會（SBGA）共同合作，向哥倫比亞手工淘金者採購她們以環保方式小規模開採的金原料。鑽石業指標De Beers致力於產業的永續發展，提倡「建設永恆」（Building Forever）計劃，以直接行動回饋鑽石重要產區納米比亞、波札那和南非的弱勢族群生活，並在疫情期間開慷加碼，協助弱勢婦女。
蕭邦自2013年以來透過Eco-Age和南美採礦業非政府組織負責任採礦聯盟（ARM），為哥倫比亞和玻利維亞的手工採礦工提供社會福利與教育資源，並在2018年開始全面採用符合倫理道德標準的金原料。此次與SBGA的合作更近一步。哥倫比亞第二大黃金生產地喬科省，是該國最貧窮地區之一，蕭邦以合理價格向當地手工採金者（Barequeros）採購的黃金，利用水閘和溜金槽等以傳統的沖積採金法開採，不使用會對環境造成傷害的水銀。當地有執照的Barequeros有46%為女性，每年可出售不超過420克的金原料。他們所開採的黃金每克還能獲得0.70美元的SBGA特殊黃金獎勵（Better Gold Incentive），以幫助他們改善生活和工作條件。目前為止已有500名手工淘金者從此計畫中受益。
De Beers的「建設永恆」計劃，涵蓋四大方向：保護自然世界、為繁榮社區而合作、與女性站在一起，和引領業界的道德實踐。每有一公頃土地受開礦工程影響，即保留六公頃土地作為自然保護區，至今已有超過700名來自納米比亞、波札那和南非的婦女透過這項計畫微型創業。今年新冠肺炎疫情蔓延全球，De Beers集團在四月初立刻向波札那與納米比亞各捐贈250萬美元作為防疫基金，之後再加碼20萬美元予其四個鑽石生產合資夥伴國家（波札那、加拿大、納米比亞及南非）當地的婦女庇護所及救援組織，因應隨著疫情而加劇的性別暴力問題。De Beers 集團執行長、聯合國婦女署 HeForShe 主題運動大使Bruce Cleaver也開慷捐出個人未來三個月薪資的30%予非洲南部弱勢族群的慈善組織。
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