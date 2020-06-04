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聯合報攜手劍湖山推出超殺優惠券 憑券暢玩省很大
悶壞了嗎？聯合報與劍湖山世界獨家合作推出振興經濟旅遊剪好康，讀者剪下報紙優惠券即享一日遊、二日遊暢玩，最高折抵4.6折，不分平假日都適用，活動只到6月30日止。
劍湖山世界表示，聯合報讀者專屬優惠券6月5日到6月20日隨機刊登聯合報各縣市頭版或內頁。優惠方案包含輕鬆「一日遊」，憑報紙優惠券兩人同行入園只要899元(現省899元)。憑券6月「當日壽星免費玩」，當月壽星門票200元，再加贈潔手液1瓶。
還有好康「二日遊」，兩人同行入住劍湖山渡假大飯店，一泊二食每人只要1600元，就可享受五星級住宿及餐飲服務，再加贈精美好禮﹔三項優惠在6月30日前，無論平日、例假日或端午連假都適用。
劍湖山世界指出，主題樂園遍植13萬棵喬灌木，景致怡人，加上陽光充足，非常適合入園享受芬多精。搭配多項戶外遊樂設施，加上彩虹劇場每天下午1點半「蒙古極限特技秀」，及周六日下午3點摩天廣場「蒙古國嘉年華」表演，精彩不間斷。
即日起到6月30日還有汽球達人駐點，教大小朋友折貴賓狗、棒棒糖等多款可愛造型氣球免費體驗。水樂園小威の海盜村預定6月25日FUN水，一張門票暢玩水陸雙樂園，超值又好玩，適合全家大小共遊。
劍湖山世界強調，要玩也要防疫。配合政府「安心旅遊」政策，園內設施、賣店及渡假大飯店定時清潔消毒，員工與遊客入園時需量測體溫。
另外，劍湖山渡假大飯店為滿足旅遊需求，針對6月24日至6月28日端午連假，推出一泊一食一樂園優惠，兩人同行只要3800元，活動詳情可參閱劍湖山世界官網http://www.jph.com.tw/webc/html/news/index.aspx。
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