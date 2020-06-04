潮牌Stayreal聯手「小王子」 小狐狸、玫瑰花和B612星球躍上T恤讓你不孤單

繼與蠟筆小新合作之後，潮牌Stayreal再次推出與名著《小王子》的聯名系列，把熟悉的小狐狸、玫瑰花或是B612星球的圖騰，都化成T恤或配件上的主角，撫慰人們的心。而運動品牌Champion與經典卡通「芝麻街」的跨界系列，也是勾起了許多人童年回憶，同樣是本季穿搭焦點。

小王子老帽1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal再度與「小王子」攜手，結合獨特溫暖且細膩的畫風，加上今年首度公開的航海與飛行系列新圖騰，除了服飾之外，還呈現手環、耳環與項鍊小物，同樣會讓粉絲著迷不已。這系列利用簡約設計與清新配色，展現獨有的浪漫氣息，無論是雙色拼接寬版T恤、寬鬆剪裁的雙口袋襯衫，或是帶有電繡的修身腰帶圓裙，任何身型都能輕鬆駕馭。其中必敗的就是， Stayreal品牌LOGO與小王子經典圖像創意結合款式，四入一組的耳環，將小王子、狐狸、玫瑰與B612行星圖騰融入，亮眼又吸睛，讓人能隨時感受感受故事主角最溫柔的陪伴。

Champion芝麻街聯名系列連帽上衣3,280元（左）、Big Bird連帽上衣3,280元（右）。圖／Champion提供

而另一個不能錯過的還有Champion與芝麻街的限量合作系列，將Elmo艾蒙、Cookie Monster餅乾怪獸和Big Bird大鳥等，深受喜愛的卡通人物形象將融入服飾中。其他芝麻街的卡通人物如Oscar奧斯卡、Bert畢特、Ernie恩尼、Grover高華和The Count伯爵也都化作專屬圖案繽紛亮相於各類款式上，在這個特殊的疫情時期，讓消費者穿上都能帶來愉悅的心情。

小王子陪你寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供

小王子陪你帆布包880元。圖／Stayreal提供

Champion芝麻街聯名系列連帽上衣3,280元（左）、女款連帽上衣3,280元（右）。圖／Champion提供