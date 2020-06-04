快訊

客運煞車不及 撞上集集支線火車玻璃破19人平安

立委提案滅檢舉達人？從美國經驗看「街道定義權」之戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潮牌Stayreal聯手「小王子」 小狐狸、玫瑰花和B612星球躍上T恤讓你不孤單

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
繼與蠟筆小新合作之後，潮牌Stayreal再次推出與名著《小王子》的聯名系列。圖／Stayreal提供
繼與蠟筆小新合作之後，潮牌Stayreal再次推出與名著《小王子》的聯名系列。圖／Stayreal提供

繼與蠟筆小新合作之後，潮牌Stayreal再次推出與名著《小王子》的聯名系列，把熟悉的小狐狸、玫瑰花或是B612星球的圖騰，都化成T恤或配件上的主角，撫慰人們的心。而運動品牌Champion與經典卡通「芝麻街」的跨界系列，也是勾起了許多人童年回憶，同樣是本季穿搭焦點。

小王子老帽1,280元。圖／Stayreal提供
小王子老帽1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal再度與「小王子」攜手，結合獨特溫暖且細膩的畫風，加上今年首度公開的航海與飛行系列新圖騰，除了服飾之外，還呈現手環、耳環與項鍊小物，同樣會讓粉絲著迷不已。這系列利用簡約設計與清新配色，展現獨有的浪漫氣息，無論是雙色拼接寬版T恤、寬鬆剪裁的雙口袋襯衫，或是帶有電繡的修身腰帶圓裙，任何身型都能輕鬆駕馭。其中必敗的就是， Stayreal品牌LOGO與小王子經典圖像創意結合款式，四入一組的耳環，將小王子、狐狸、玫瑰與B612行星圖騰融入，亮眼又吸睛，讓人能隨時感受感受故事主角最溫柔的陪伴。

Champion芝麻街聯名系列連帽上衣3,280元（左）、Big Bird連帽上衣3,280元（右）。圖／Champion提供
Champion芝麻街聯名系列連帽上衣3,280元（左）、Big Bird連帽上衣3,280元（右）。圖／Champion提供

而另一個不能錯過的還有Champion與芝麻街的限量合作系列，將Elmo艾蒙、Cookie Monster餅乾怪獸和Big Bird大鳥等，深受喜愛的卡通人物形象將融入服飾中。其他芝麻街的卡通人物如Oscar奧斯卡、Bert畢特、Ernie恩尼、Grover高華和The Count伯爵也都化作專屬圖案繽紛亮相於各類款式上，在這個特殊的疫情時期，讓消費者穿上都能帶來愉悅的心情。

小王子陪你寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供
小王子陪你寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供

小王子陪你帆布包880元。圖／Stayreal提供
小王子陪你帆布包880元。圖／Stayreal提供

Champion芝麻街聯名系列連帽上衣3,280元（左）、女款連帽上衣3,280元（右）。圖／Champion提供
Champion芝麻街聯名系列連帽上衣3,280元（左）、女款連帽上衣3,280元（右）。圖／Champion提供

小王子耳環組980元。圖／Stayreal提供
小王子耳環組980元。圖／Stayreal提供

卡通 品牌

延伸閱讀

Angelababy秒變俏麗美少女 就是要有可愛的漁夫帽

獨／開幕21年成歷史！「王品牛排」光復南店熄燈

【兒女心情】雲芝／我與爸爸的秘密

泰小王子「鑲金的寂寞生活」 傳患自閉症被泰王送出國

相關新聞

IKEA自6月5日起連三周周末限時優惠 首周通通銅板價9元

IKEA自6/5起連續三周，精選熱銷生活用品推出周末限時超殺優惠，活動開跑第一周（6/5-6/7）精選商品通通下殺9元起...

Converse帆布鞋玩馬卡龍配色 打造繽紛色調成女孩最愛

延續了Renew的精神，今年夏天Converse 同樣將廢舊棉料回收再造，帶來全新Tri-Panel Renew系列鞋款...

有軍綠、薰衣紫色！博客來「第二波中衛口罩限量開賣」時間更新為6/9上午11點

網購平台限量開賣CSD中衛盒裝醫用口罩後買氣超旺，momo購物網昨天（6月3日）晚上開賣後，3萬片中衛口罩在短短2分鐘內...

有良心的鑽石和黃金！ 蕭邦、DE BEERS永續經營助弱勢

美麗的鑽石珠寶，也可以買起來沒有良心負擔，只要用心改善原料供應鏈。瑞士精品蕭邦（CHOPARD）自2018年開始百分百使...

聯合報攜手劍湖山推出超殺優惠券 憑券暢玩省很大

悶壞了嗎？聯合報與劍湖山世界獨家合作推出振興經濟旅遊剪好康，讀者剪下報紙優惠券即享一日遊、二日遊暢玩，最高折抵4.6折，...

潮牌Stayreal聯手「小王子」 小狐狸、玫瑰花和B612星球躍上T恤讓你不孤單

繼與蠟筆小新合作之後，潮牌Stayreal再次推出與名著《小王子》的聯名系列，把熟悉的小狐狸、玫瑰花或是B612星球的圖...

日本罐頭酒吧進駐誠品松菸 珍奶、小籠包變身超萌夜燈

熱愛新奇、話題美食的吃貨，又有新的打卡點可前往。來自日本的罐頭酒吧「mr.kanso」，精選世界逾300種特色罐頭，以「...

超COOL！全聯X黑人牙膏清涼系薄荷甜點限定開賣

全聯We Sweet甜點創意無極限！今夏首度與非食品品牌「黑人牙膏」跨界合作，採用天然薄荷、巧克力與竹炭等食材，推出四款...

泰格豪雅高爾夫球智能表再進化 王傳一「打球的人都值得擁有」

泰格豪雅（TAG Heuer）在去年推出第一代高爾夫求智能表，受到球友的歡迎，叫好又叫座。因此，品牌今年以第一代為基礎再...

肯德基加入珍珠奶茶大戰！「ㄎㄎ珍珠奶茶」搭炸雞好配

「珍珠奶茶」商機無限！速食業者肯德基今（4）日宣布將推出「ㄎㄎ珍珠奶茶」，加入珍珠奶茶大戰。

影／HUBLOT官網首賣Big Bang e智能表 這價格太誘人！

瑞士著名製表品牌宇舶表（HUBLOT）的BIG BANG系列，自2005年推出以來一直是品牌最受歡迎的代表作。不過入手B...

橘色餐飲二代接班「5年開進6都」 後疫情創「小外燴」

頂級日式鍋物「橘色涮涮屋」今年迎接20周年，去年創下近7億營收、至少50萬人次消費；今年新冠肺炎疫情重創全球，動盪不安的...

熱門新聞

這次有軍綠、薰衣紫色！PChome 24h購物中衛口罩第二波6月5日下午開賣

3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

限量2萬盒、每人限購2盒！康是美開放預購盒裝醫療口罩

民眾哀嚎！中衛口罩開賣秒殺 內行人分享搶到3盒「秘訣」

康是美今起開放盒裝醫療口罩預購 中衛口罩5日到店

新莊人準備玩！3.1萬坪新北最大「宏匯廣場」7月31日試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。