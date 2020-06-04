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日本罐頭酒吧進駐誠品松菸 珍奶、小籠包變身超萌夜燈

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品信義店ARTIFACT SMOKO小籠包造型燈飾，590元。圖／誠品生活提供
誠品信義店ARTIFACT SMOKO小籠包造型燈飾，590元。圖／誠品生活提供

熱愛新奇、話題美食的吃貨，又有新的打卡點可前往。來自日本的罐頭酒吧「mr.kanso」，精選世界逾300種特色罐頭，以「享受罐頭與酒的店」為主題，進駐誠品松菸B2美食街。另外，以雞蛋仔與港式奶茶、凍檸茶為特色的IG打卡話題店「HH冰室」則進駐誠品信義店在B2登場。

來自日本的罐頭酒吧「mr.kanso」，進駐誠品松菸B2美食街。圖／誠品生活提供
來自日本的罐頭酒吧「mr.kanso」，進駐誠品松菸B2美食街。圖／誠品生活提供

誠品松菸B2美食街全新改裝，進駐許多新鮮話題美食品牌，「mr.kanso」的招牌商品，就是獨家開發與日本京都老舖「吉田喜」共同開發、推出世界第一個玉子燒罐頭「京都高湯玉子燒」，各式特色罐頭陳列也是店景一大特色，滿足民眾愛嚐鮮也愛拍照打卡的需求。另引進韓國釜山美食大使來台開設的「安妞韓辣燙」，將韓式料理結合台式小吃，特選韓式牛骨與大醬湯搭配台式蛋餃、魚餃和貢丸等，讓韓式料理有了台式混搭新意。

罐頭酒吧「mr.kanso」的京都高湯玉子燒，299元。圖／誠品生活提供
罐頭酒吧「mr.kanso」的京都高湯玉子燒，299元。圖／誠品生活提供

誠品信義店除了引進港式美食「HH冰室」之外，就連居家設計小物也充滿美食療癒力，誠品信義的ARTIFACT推出「亞洲美食夜燈」，讓代表台灣的兩大國民美食「珍珠奶茶」與「小籠包」，變身造型夜燈，萌度爆表的可愛設計，實在讓人晚上也捨不得關燈。

此外，誠品生活年中慶於6/4開跑，6/4～6/9誠品人會員及累計卡卡友享滿千送百，誠品生活南西、信義店、松菸店、西門店、武昌店，消費滿5,000元送500元電子抵用券。誠品生活站前店、板橋店、新板店、台南文化中心店消費滿3,000元送300元。誠品R79消費滿2,500元送300元。

誠品信義店ARTIFACT SMOKO珍珠奶茶造型燈飾，590元。圖／誠品生活提供
誠品信義店ARTIFACT SMOKO珍珠奶茶造型燈飾，590元。圖／誠品生活提供
港式冰室「HH冰室」在信義店B2登場。圖／誠品生活提供
港式冰室「HH冰室」在信義店B2登場。圖／誠品生活提供
誠品松菸、信義店推出一系列「療癒美食」。圖／誠品生活提供
誠品松菸、信義店推出一系列「療癒美食」。圖／誠品生活提供
結合韓式料理與台式小吃的「安妞韓辣燙」進駐誠品松菸B2美食街。圖／誠品生活提供
結合韓式料理與台式小吃的「安妞韓辣燙」進駐誠品松菸B2美食街。圖／誠品生活提供

誠品 松菸

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