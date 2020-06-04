泰格豪雅高爾夫球智能表再進化 王傳一「打球的人都值得擁有」

泰格豪雅（TAG Heuer）在去年推出第一代高爾夫求智能表，受到球友的歡迎，叫好又叫座。因此，品牌今年以第一代為基礎再優化，打造出全新的Connected高爾夫球特別版智能表，不只功能升級，連同外型也變得更時髦有型，讓熱愛這項運動的王傳一也忍不住說「打球的人都值得擁有」。

男星王傳一詮釋泰格豪雅Connected高爾夫球特別版智能表，約84,100元。記者林俊良／攝影

受到新冠疫情的影響，不少藝人也都跟著宅在家，王傳一也表示自己在這段時間，都在陪家人、女兒成為她的玩伴，這對喜歡運動的他，有點不太適應。所幸隨著疫情趨緩，王傳一也說「想要約家人、朋友趕快去打球」，他在日前獲得了泰格豪雅Connected高爾夫球特別版智能表，並透露這是他的第一只智能表，坦言過去對穿戴裝置興趣不高。可是，當他接觸了這只新表，立刻就愛上，因為「不管外型、功能都很強大」，這對無時無刻都在練習揮竿的王傳一，就如同是「隨身桿弟」般的存在。他解釋說，在試用之後就發現內建的各個球場資訊都很清楚，而且一目了然，可以讓打球的人迅速掌握資料，自然表現就會不錯，所以覺得「打球的人都值得擁有」。

男星王傳一詮釋泰格豪雅Connected高爾夫球特別版智能表，約84,100元。記者林俊良／攝影

泰格豪雅透露去年第一代的高爾夫求智能表，在全球賣出約十萬只，熱銷程度超乎品牌的想像。而新一代的Connected高爾夫球特別版智能表，除了更新表圈的設計，讓配戴者更容易判讀之外，搭配的應用程式也優化過，多了獨創的「開球落點區」功能，能計算球手每次的擊球距離，並蒐集過去的表現，整合成數據庫。而其中最受到王傳一讚賞的還包括了3D球場地圖、以及較前一代多了心率監測等性能，都是此次新款的亮點。在配件部分提供了球座、整草器、高爾夫球，另外除了原有的綠色縫線白色皮質表帶之外，還有黑色備用橡膠表帶。

泰格豪雅Connected高爾夫球特別版智能表，提供了球座、整草器、高爾夫球，除了原有的綠色縫線白色皮質表帶之外，還有黑色備用橡膠表帶。圖／TAG Heuer提供

3D球場地圖、以及較前一代多了心率監測等性能，都是此次新款Connected高爾夫球特別版智能表的亮點。圖／TAG Heuer提供