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橘色餐飲二代接班「5年開進6都」 後疫情創「小外燴」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
橘色餐飲集團明年將開進台中。圖／橘色涮涮屋提供
橘色餐飲集團明年將開進台中。圖／橘色涮涮屋提供

頂級日式鍋物「橘色涮涮屋」今年迎接20周年，去年創下近7億營收、至少50萬人次消費；今年新冠肺炎疫情重創全球，動盪不安的上半年，集團也開創了新營運模式「小外燴」。橘色餐飲集團二代接班的執行長袁悅苓與袁保華表示，2020年是橘色集團的轉型年，預計明年走出台北，前進台中，接下來還有「5年開進6都」的品牌計畫。

集團旗下所屬包括橘色涮涮屋、Extension 1 by 橘色、M One Café、M One SPA、SAKURA等5個不同品牌，目前共7家店；創辦人袁永定的集團品牌書也將於今年底問市。

執行長袁悅苓表示，今年因應疫情推出多元服務之一的「小外燴」，主打「頭尾式服務」，專人到府提供完整的橘色用餐品質，包括打包引以為傲的頂級肉品、新鮮水產，料理說明，並提供橘色創店以來堅持使用的「紅銅鍋」，使食材烹煮更為均勻，餐後也會收淨現場。

執行長袁保華指出，新鮮水產的運輸有許多細節，因此成本高昂，店內研發特製「湯磚」取代保冷劑，在不影響食材風味的條件下，以更環保的方式保存鮮味。另外，紅銅鍋作工繁複，且保養不易，須花費更多人工與心力，但其受熱較一般鍋具均勻，能迅速以相同的溫度烹煮食材，因此橘色團隊不惜成本投注，這些，都是開店以來的堅持。

袁保華說，5年內希望開進6都，同時突破2位數的店點；未來也有進軍國際的準備，首發地應該是美國，因為美國是好牛肉的源頭，也是他們姊弟成長的地方。

明年首度進軍台中，選定新光三越百貨，原因是「高人流與車流」，目前台中A9的橘色涮涮屋規劃為80坪、60個座位，價位與台北相同，客單價在1,600元間。此外，集團旗下餐飲Extension 1 by 橘色（內湖店）客單約1,300元，M One Café約400~500元。

橘色餐飲集團也將2020年定義為「橘色環境元年」，創辦人袁保華表示，今年是品牌轉型年，現階段先從內部教育開始，導入3R(Reduce、Reuse、Recycle )環境永續教育內容，希望邀請環保團體合作，將環保意識內化；未來考慮從廚餘再生、有機契作農場等方向進行。

橘色餐飲集團創辦人袁永定(圖中)，雙執行長姊弟袁保華(左)、 袁悅苓(右)2020年正式接班。圖／橘色餐飲集團提供
橘色餐飲集團創辦人袁永定(圖中)，雙執行長姊弟袁保華(左)、 袁悅苓(右)2020年正式接班。圖／橘色餐飲集團提供
主廚以專業刀法留下食材最精華的部分，將小牛排手工剔除多餘油脂與肉筋，講究油花比例，光為口感修除的食材高達近3成之多。圖／橘色涮涮屋提供
主廚以專業刀法留下食材最精華的部分，將小牛排手工剔除多餘油脂與肉筋，講究油花比例，光為口感修除的食材高達近3成之多。圖／橘色涮涮屋提供

品牌 疫情

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