橘色餐飲二代接班「5年開進6都」 後疫情創「小外燴」

頂級日式鍋物「橘色涮涮屋」今年迎接20周年,去年創下近7億營收、至少50萬人次消費;今年新冠肺炎疫情重創全球,動盪不安的上半年,集團也開創了新營運模式「小外燴」。橘色餐飲集團二代接班的執行長袁悅苓與袁保華表示,2020年是橘色集團的轉型年,預計明年走出台北,前進台中,接下來還有「5年開進6都」的品牌計畫。

集團旗下所屬包括橘色涮涮屋、Extension 1 by 橘色、M One Café、M One SPA、SAKURA等5個不同品牌,目前共7家店;創辦人袁永定的集團品牌書也將於今年底問市。

執行長袁悅苓表示,今年因應疫情推出多元服務之一的「小外燴」,主打「頭尾式服務」,專人到府提供完整的橘色用餐品質,包括打包引以為傲的頂級肉品、新鮮水產,料理說明,並提供橘色創店以來堅持使用的「紅銅鍋」,使食材烹煮更為均勻,餐後也會收淨現場。

執行長袁保華指出,新鮮水產的運輸有許多細節,因此成本高昂,店內研發特製「湯磚」取代保冷劑,在不影響食材風味的條件下,以更環保的方式保存鮮味。另外,紅銅鍋作工繁複,且保養不易,須花費更多人工與心力,但其受熱較一般鍋具均勻,能迅速以相同的溫度烹煮食材,因此橘色團隊不惜成本投注,這些,都是開店以來的堅持。

袁保華說,5年內希望開進6都,同時突破2位數的店點;未來也有進軍國際的準備,首發地應該是美國,因為美國是好牛肉的源頭,也是他們姊弟成長的地方。

明年首度進軍台中,選定新光三越百貨,原因是「高人流與車流」,目前台中A9的橘色涮涮屋規劃為80坪、60個座位,價位與台北相同,客單價在1,600元間。此外,集團旗下餐飲Extension 1 by 橘色(內湖店)客單約1,300元,M One Café約400~500元。