影／HUBLOT官網首賣Big Bang e智能表 這價格太誘人！

瑞士著名製表品牌宇舶表（HUBLOT）的BIG BANG系列，自2005年推出以來一直是品牌最受歡迎的代表作。不過入手BIG BANG一般款通常至少要45萬，若是特殊材質或藝術家合作的限量款更不止。全新登場的BIG BANG e智能腕表，黑色陶瓷與鈦金屬的外觀與機械款的BIG BANG毫無二致，還搭配藝術家馬克費雷羅（Marc Ferrero）風格強烈的表盤，定價分別為16萬1,000元和18萬元，消息一曝光立刻引起表迷追問。BIG BANG e智能腕表也是品牌首個透過官網販售的表款，之後才會在宇舶全球專賣店登場。

HUBLOT早在2018年世界盃時便曾以此標誌性的外觀推出了品牌首款智能表BIG BANG 2018年俄羅斯世界盃™裁判腕表。當時因為針對世界杯的裁判，因此功能也針對裁判需求設計。全新的BIG BANG e智能表外觀比照BIG BANG機械表，表殼設計採用2005年推出的創新「三明治」結構，以黑色陶瓷或鈦金屬材質打造，搭配「一鍵式」快速更換表帶系統以及摺疊式表扣的橡膠表帶。