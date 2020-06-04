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影／HUBLOT官網首賣Big Bang e智能表 這價格太誘人！
瑞士著名製表品牌宇舶表（HUBLOT）的BIG BANG系列，自2005年推出以來一直是品牌最受歡迎的代表作。不過入手BIG BANG一般款通常至少要45萬，若是特殊材質或藝術家合作的限量款更不止。全新登場的BIG BANG e智能腕表，黑色陶瓷與鈦金屬的外觀與機械款的BIG BANG毫無二致，還搭配藝術家馬克費雷羅（Marc Ferrero）風格強烈的表盤，定價分別為16萬1,000元和18萬元，消息一曝光立刻引起表迷追問。BIG BANG e智能腕表也是品牌首個透過官網販售的表款，之後才會在宇舶全球專賣店登場。
HUBLOT早在2018年世界盃時便曾以此標誌性的外觀推出了品牌首款智能表BIG BANG 2018年俄羅斯世界盃™裁判腕表。當時因為針對世界杯的裁判，因此功能也針對裁判需求設計。全新的BIG BANG e智能表外觀比照BIG BANG機械表，表殼設計採用2005年推出的創新「三明治」結構，以黑色陶瓷或鈦金屬材質打造，搭配「一鍵式」快速更換表帶系統以及摺疊式表扣的橡膠表帶。
而功能上，除了「Time Only」的模擬時間顯示功能外，BIG BANG e智能表也融入傳統腕表複雜功能，包括帶有月相的萬年曆，以及以逼真的方式呈現第二個時區的GMT 兩地時間功能等，滿足喜歡傳統機械表質感外型的智能表使用者。首款發行表盤系列更搭配藝術家馬克費雷羅的繽紛創作，表盤每3個小時改變一次顏色，也就是在一天24小時內會依序顯示8款不同色調的表盤：歡樂黃、魔力藍、活力橙、無暇白、自然綠、魔力紅、彩虹以及魔力黑。每逢整點，表盤還會出現持續5秒鐘的動畫，每分每秒都展現HUBLOT與藝術的深刻連結。
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