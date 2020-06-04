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影／HUBLOT官網首賣Big Bang e智能表 這價格太誘人！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT推出BIG BANG e智能表，搶先於官網首賣，是入門HUBLOT的不二首選。圖／宇舶表提供
HUBLOT推出BIG BANG e智能表，搶先於官網首賣，是入門HUBLOT的不二首選。圖／宇舶表提供

瑞士著名製表品牌宇舶表（HUBLOT）的BIG BANG系列，自2005年推出以來一直是品牌最受歡迎的代表作。不過入手BIG BANG一般款通常至少要45萬，若是特殊材質或藝術家合作的限量款更不止。全新登場的BIG BANG e智能腕表，黑色陶瓷與鈦金屬的外觀與機械款的BIG BANG毫無二致，還搭配藝術家馬克費雷羅（Marc Ferrero）風格強烈的表盤，定價分別為16萬1,000元和18萬元，消息一曝光立刻引起表迷追問。BIG BANG e智能腕表也是品牌首個透過官網販售的表款，之後才會在宇舶全球專賣店登場。

HUBLOT早在2018年世界盃時便曾以此標誌性的外觀推出了品牌首款智能表BIG BANG 2018年俄羅斯世界盃™裁判腕表。當時因為針對世界杯的裁判，因此功能也針對裁判需求設計。全新的BIG BANG e智能表外觀比照BIG BANG機械表，表殼設計採用2005年推出的創新「三明治」結構，以黑色陶瓷或鈦金屬材質打造，搭配「一鍵式」快速更換表帶系統以及摺疊式表扣的橡膠表帶。

而功能上，除了「Time Only」的模擬時間顯示功能外，BIG BANG e智能表也融入傳統腕表複雜功能，包括帶有月相的萬年曆，以及以逼真的方式呈現第二個時區的GMT 兩地時間功能等，滿足喜歡傳統機械表質感外型的智能表使用者。首款發行表盤系列更搭配藝術家馬克費雷羅的繽紛創作，表盤每3個小時改變一次顏色，也就是在一天24小時內會依序顯示8款不同色調的表盤：歡樂黃、魔力藍、活力橙、無暇白、自然綠、魔力紅、彩虹以及魔力黑。每逢整點，表盤還會出現持續5秒鐘的動畫，每分每秒都展現HUBLOT與藝術的深刻連結。

BIG BANG e智能腕表42毫米黑色陶瓷款，18萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米黑色陶瓷款，18萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米鈦金屬款，16萬1,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米鈦金屬款，16萬1,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米黑色陶瓷款，18萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米黑色陶瓷款，18萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米鈦金屬款，16萬1,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米鈦金屬款，16萬1,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米黑色陶瓷款，18萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米黑色陶瓷款，18萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米黑色陶瓷款，18萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米黑色陶瓷款，18萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米鈦金屬款，16萬1,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米鈦金屬款，16萬1,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT推出BIG BANG e智能表，搶先於官網首賣，是入門HUBLOT的不二首選。圖／宇舶表提供
HUBLOT推出BIG BANG e智能表，搶先於官網首賣，是入門HUBLOT的不二首選。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米黑色陶瓷款，18萬元。圖／宇舶表提供
BIG BANG e智能腕表42毫米黑色陶瓷款，18萬元。圖／宇舶表提供

腕表

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