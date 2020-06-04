小碎花、粉彩款 各大品牌草編鞋都幫你整理好了！

夏天除了涼鞋之外，涼爽透氣的草編鞋也是很受到消費者歡迎的穿搭單品，今年各家品牌都推出各種款式的草編鞋，從百搭經典設計到超有春夏野餐風格的碎花款等等，絕對可以讓你找到一雙命定之鞋！

香奈兒春夏草編系列呼應品牌標誌性的雙色設計，利用小羊皮、小牛皮打造繫帶草編涼鞋和方便穿脫的樂福鞋。經典的米配黑、白配黑，還有斜紋軟呢、雙C Logo等元素，品牌識別度高又實穿。

喜歡粉嫩色彩的人絕對不能錯過GUCCI，延續之前GG Marmont Pastel粉彩包款系列主題，草編鞋也網羅了粉藍、粉紅緞帶款、獨角獸彩色等，非常夢幻可愛，偏好復古風的人也有老花GG Logo帆布款、刺繡款可選擇，另外還有更率性的脫鞋款。

CELINE則是帶來很有海洋度假風情的設計，命名靈感取自南法聖特羅佩（ST. TROPEZ）的CAP TAILLAT海灣，利用藍色條紋帆布、純白帆布等設計配上金色草楷刺繡「CELINE」字體，增添更優雅的氣息。DIOR早秋系列也推出印花刺繡漁夫草編鞋，同樣也配上Christian Dior字樣。