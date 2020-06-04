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小碎花、粉彩款 各大品牌草編鞋都幫你整理好了！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
涼爽透氣的草編鞋最適合夏天了！圖／各品牌提供、摘自官網
涼爽透氣的草編鞋最適合夏天了！圖／各品牌提供、摘自官網

夏天除了涼鞋之外，涼爽透氣的草編鞋也是很受到消費者歡迎的穿搭單品，今年各家品牌都推出各種款式的草編鞋，從百搭經典設計到超有春夏野餐風格的碎花款等等，絕對可以讓你找到一雙命定之鞋！

香奈兒春夏草編系列呼應品牌標誌性的雙色設計，利用小羊皮、小牛皮打造繫帶草編涼鞋和方便穿脫的樂福鞋。經典的米配黑、白配黑，還有斜紋軟呢、雙C Logo等元素，品牌識別度高又實穿。

喜歡粉嫩色彩的人絕對不能錯過GUCCI，延續之前GG Marmont Pastel粉彩包款系列主題，草編鞋也網羅了粉藍、粉紅緞帶款、獨角獸彩色等，非常夢幻可愛，偏好復古風的人也有老花GG Logo帆布款、刺繡款可選擇，另外還有更率性的脫鞋款。

CELINE則是帶來很有海洋度假風情的設計，命名靈感取自南法聖特羅佩（ST. TROPEZ）的CAP TAILLAT海灣，利用藍色條紋帆布、純白帆布等設計配上金色草楷刺繡「CELINE」字體，增添更優雅的氣息。DIOR早秋系列也推出印花刺繡漁夫草編鞋，同樣也配上Christian Dior字樣。

PRADA主打充滿鄉村風情的小花印花款草編鞋，搭配休閒運動鞋型，以純白、黑、米色為底，輕奢品牌Tory Burch也有以圓點和花卉結合的款式。

TAILLAT純白色帆布草編鞋，18,500元。圖／CELINE提供
TAILLAT純白色帆布草編鞋，18,500元。圖／CELINE提供
TAILLAT藍條紋帆布草編鞋，18,500元。圖／CELINE提供
TAILLAT藍條紋帆布草編鞋，18,500元。圖／CELINE提供
GG Marmont Pastel系列草編鞋。圖／摘自GUCCI官網
GG Marmont Pastel系列草編鞋。圖／摘自GUCCI官網
GG Marmont Pastel系列草編鞋。圖／摘自GUCCI官網
GG Marmont Pastel系列草編鞋。圖／摘自GUCCI官網
印花草編休閒鞋，24,500元。圖／PRADA提供
印花草編休閒鞋，24,500元。圖／PRADA提供
Granville多彩月季花刺繡漁夫鞋，24,000元。圖／DIOR提供
Granville多彩月季花刺繡漁夫鞋，24,000元。圖／DIOR提供
Granville藍色熱帶風情法式印花刺繡漁夫鞋，24,000元。圖／DIOR提供
Granville藍色熱帶風情法式印花刺繡漁夫鞋，24,000元。圖／DIOR提供
草編鞋，6,790元。圖／Tory Burch提供
草編鞋，6,790元。圖／Tory Burch提供
雙色草編鞋，22,900元。圖／摘自香奈兒官網
雙色草編鞋，22,900元。圖／摘自香奈兒官網
雙G Logo草編鞋，21,600元。圖／GUCCI提供
雙G Logo草編鞋，21,600元。圖／GUCCI提供
草編鞋，8,290元。圖／Tory Burch提供
草編鞋，8,290元。圖／Tory Burch提供
刺繡雙G草編鞋，16,900元。圖／GUCCI提供
刺繡雙G草編鞋，16,900元。圖／GUCCI提供
斜紋軟呢雙色草編鞋，22,900元。圖／摘自香奈兒官網
斜紋軟呢雙色草編鞋，22,900元。圖／摘自香奈兒官網
GG Marmont Pastel系列草編鞋。圖／摘自GUCCI官網
GG Marmont Pastel系列草編鞋。圖／摘自GUCCI官網
印花草編休閒鞋，24,500元。圖／PRADA提供
印花草編休閒鞋，24,500元。圖／PRADA提供
雙色草編鞋，20,800元。圖／摘自香奈兒官網
雙色草編鞋，20,800元。圖／摘自香奈兒官網
印花草編休閒鞋，24,500元。圖／PRADA提供
印花草編休閒鞋，24,500元。圖／PRADA提供
紅色皮革裝飾裝G扣飾草編鞋，20,300元。圖／GUCCI提供
紅色皮革裝飾裝G扣飾草編鞋，20,300元。圖／GUCCI提供

品牌 老花

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