夏日女孩漫遊記 陳庭妮背鳳梨包戲水 曾之喬躲雨也很美

夏天到了，女明星的小旅行照片讓人看了都想出去玩，陳庭妮帶著狗狗去海邊玩耍，粉絲留言「好喜歡這個鳳梨包，可愛又好看，每一張照片都拍得好美好美哦，好幸福的畫面」，可能鳳梨帶旺，陳庭妮一口氣狂發10張照片；而這個幽默的包款來自輕奢品牌kate spade春夏季野餐系列，曾之喬也背著青蘋果款出門逛逛植栽店。

兩位女星都遇到近日的午後陣雨，曾之喬身穿kate spade夏季洋裝、BOTTEGA VENETA鞋履躲雨，身上的包款也有粉絲留言，「綠蘋果的包包好可愛喔！哪裡買的啊？」近日變身Youtuber的曾之喬則對自己的穿搭點評「原來鄉村風也可以很有個性」。春夏kate spade以女孩的歡樂生活為出發點，打造城市野餐、泳池派對的穿搭，除了幽默的青蘋果、鳳梨包，還有野餐籃概念的櫻桃藤編包、草莓造型零錢包等等，包款以金屬打造毛蟲或甲蟲點綴，細節精緻。