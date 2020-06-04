快訊

政院拍版！7年砸百億吸三大核心科技廠來台 亞馬遜、Google在爭取之列

疑孫殺祖母！日本兵庫發生十字弓殺人事件 釀2死2傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏日女孩漫遊記 陳庭妮背鳳梨包戲水 曾之喬躲雨也很美

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
陳庭妮和曾之喬都詮釋kate spade野餐系列幽默水果包。圖／取自IG
陳庭妮和曾之喬都詮釋kate spade野餐系列幽默水果包。圖／取自IG

夏天到了，女明星的小旅行照片讓人看了都想出去玩，陳庭妮帶著狗狗去海邊玩耍，粉絲留言「好喜歡這個鳳梨包，可愛又好看，每一張照片都拍得好美好美哦，好幸福的畫面」，可能鳳梨帶旺，陳庭妮一口氣狂發10張照片；而這個幽默的包款來自輕奢品牌kate spade春夏季野餐系列，曾之喬也背著青蘋果款出門逛逛植栽店。

兩位女星都遇到近日的午後陣雨，曾之喬身穿kate spade夏季洋裝、BOTTEGA VENETA鞋履躲雨，身上的包款也有粉絲留言，「綠蘋果的包包好可愛喔！哪裡買的啊？」近日變身Youtuber的曾之喬則對自己的穿搭點評「原來鄉村風也可以很有個性」。春夏kate spade以女孩的歡樂生活為出發點，打造城市野餐、泳池派對的穿搭，除了幽默的青蘋果、鳳梨包，還有野餐籃概念的櫻桃藤編包、草莓造型零錢包等等，包款以金屬打造毛蟲或甲蟲點綴，細節精緻。

大陸女演員李夢、趙露思、張佳寧也在品牌官方微博po出各式各樣演繹鳳梨包、青蘋果包的美圖，其中李夢拍出了蘋果包的夢幻感，簡直文青電影，而趙露思以21歲的花樣年華顯現甜美可人的神韻。此外，MICHAEL KORS Collection系列則是以鮮黃檸檬、多汁櫻桃作為配件的設計，以水果印花為炎熱的夏季注入沁涼感，運用在品牌指標性的Bancroft包款、或金屬MKC Logo鍊帶包與鞋履之上。

陳庭妮在沙灘曬kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包去海灘玩耍。圖／取自IG
陳庭妮在沙灘曬kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包去海灘玩耍。圖／取自IG
MICHAEL KORS立體櫻桃裝飾高跟鞋，價格店洽。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS立體櫻桃裝飾高跟鞋，價格店洽。圖／MICHAEL KORS提供
曾之喬躲雨也背著kate spade野餐系列青蘋果造型肩背包拍出美美照片。圖／取自IG
曾之喬躲雨也背著kate spade野餐系列青蘋果造型肩背包拍出美美照片。圖／取自IG
大陸女星張佳寧在詮釋kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包時也借助汪星人魅力。圖／取自微博
大陸女星張佳寧在詮釋kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包時也借助汪星人魅力。圖／取自微博
大陸女星李夢示範了kate spade野餐系列青蘋果造型肩背包如何拍出朦朧網美圖。圖／取自微博
大陸女星李夢示範了kate spade野餐系列青蘋果造型肩背包如何拍出朦朧網美圖。圖／取自微博
陳庭妮帶著愛犬、kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包去海灘玩耍。圖／取自IG
陳庭妮帶著愛犬、kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包去海灘玩耍。圖／取自IG
陳庭妮和愛犬在沙灘玩得不亦樂乎，身上的kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包成亮點。圖／取自IG
陳庭妮和愛犬在沙灘玩得不亦樂乎，身上的kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包成亮點。圖／取自IG
kate spade野餐系列藤編櫻桃綴飾肩背包，售價1,1400元。圖／kate spade提供
kate spade野餐系列藤編櫻桃綴飾肩背包，售價1,1400元。圖／kate spade提供
大陸女星李夢示範了kate spade野餐系列青蘋果造型肩背包如何拍出朦朧網美圖。圖／取自微博
大陸女星李夢示範了kate spade野餐系列青蘋果造型肩背包如何拍出朦朧網美圖。圖／取自微博
演出《長歌行》的趙露思甜美詮釋kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包。圖／取自微博
演出《長歌行》的趙露思甜美詮釋kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包。圖／取自微博
kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包，售價13,700元。圖／kate spade提供
kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包，售價13,700元。圖／kate spade提供
曾之喬躲雨順便曝光自己的kate spade野餐系列青蘋果造型肩背包。圖／取自IG
曾之喬躲雨順便曝光自己的kate spade野餐系列青蘋果造型肩背包。圖／取自IG
MICHAEL KORS Bancroft檸檬印花迷你提包，31,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Bancroft檸檬印花迷你提包，31,700元。圖／MICHAEL KORS提供
陳庭妮和愛犬在沙灘玩得不亦樂乎，身上的kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包成亮點。圖／取自IG
陳庭妮和愛犬在沙灘玩得不亦樂乎，身上的kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包成亮點。圖／取自IG
kate spade野餐系列青蘋果造型肩背包，售價1,1400元。圖／kate spade提供
kate spade野餐系列青蘋果造型肩背包，售價1,1400元。圖／kate spade提供
陳庭妮背著kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包去海灘玩耍。圖／取自IG
陳庭妮背著kate spade野餐系列鳳梨造型肩背包去海灘玩耍。圖／取自IG
曾之喬躲雨也背著kate spade野餐系列青蘋果造型肩背包拍出美美照片。圖／取自IG
曾之喬躲雨也背著kate spade野餐系列青蘋果造型肩背包拍出美美照片。圖／取自IG

曾之喬 陳庭妮

延伸閱讀

屈臣氏「蠟筆小新集點」童趣又時尚！曾之喬、陳庭妮被圈粉各有所愛

影／曾之喬婚後代言露面 澄清「沒懷孕」

辰亦儒一句話曝生子進度鬧大了！曾之喬嗆尪：好笑嗎？

嘟嘴孫芸芸的複製人現身！曾之喬狂比YA+比讚拍照瘋狂笑場

相關新聞

沉屹繁茂深林 映池成趣林間石屋

因為位於安特衛普的城市布拉斯哈特（Brassaat），這棟築於森林間的石砌之屋，就被命名為House BRAS，由當地建築事務所DDM Architectuur 負責設計與建造。

小碎花、粉彩款 各大品牌草編鞋都幫你整理好了！

夏天除了涼鞋之外，涼爽透氣的草編鞋也是很受到消費者歡迎的穿搭單品，今年各家品牌都推出各種款式的草編鞋，從百搭經典設計到超...

蛋粽、辣台粽、豬腳粽、泰式蝦醬… 「創意」拚端午

端午佳節即將來到，各飯店、餐廳大打「粽」藝戰，除了高檔食材包進粽，今年也有許多新創意，像是雞蛋造型的「蛋粽」，搭上話題的...

夏日女孩漫遊記 陳庭妮背鳳梨包戲水 曾之喬躲雨也很美

夏天到了，女明星的小旅行照片讓人看了都想出去玩，陳庭妮帶著狗狗去海邊玩耍，粉絲留言「好喜歡這個鳳梨包，可愛又好看，每一張...

限時快閃7天！北投老爺推2,508元超值方案 假日不加價

隨著疫情逐漸趨緩，國人開始走向戶外，為搶占國旅市場商機，北投老爺酒店推出國旅限時超值方案「食依住！行！」，凡6月8日至1...

宜蘭綠舞「線上旅展」36折起 再抽萬元Villa住宿券

飯店搶客，好康一波波。宜蘭綠舞國際觀光飯店6月1日起至6月30日推出「2020宜蘭綠舞春夏線上旅展」，入住含早餐最低每人...

捷絲旅、晶泉丰旅「搶先振興」 一泊二食每人千元起

「振興券」拍板定案，晶華國際酒店集團旗下品牌飯店Just Sleep捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅搶先振興，...

鑽石之王HarryWinston 2020新品 蓮花與大都會的絕景

雖然今年由Swatch集團主導的Time to Move表展取消，但集團旗下向來有「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓（Harr...

7-11「OPEN！家族主題店」就在西門町！好拍好買還能現場訂製T恤

7－ELEVEN又有新的主題店可以拍照打卡朝聖！今年7－ELEVEN代言人OPEN小將歡慶15周年生日，位在西門町商圈的...

買500送100 原民阿優依電商平台正式上線

疫情導致民眾降低出門消費意願，直接影響原住民族業者經濟收益，原住民族委員會運用特別預算建置「Ayoi阿優依」電商平台，結...

川久保玲話題聯名款 半透明Nike Dunk超限量登場！

透視運動鞋這幾季非常受到歡迎，日本設計大師川久保玲在COMME des GARÇONS（簡稱CDG）今年春夏系列的秀上也...

好麻吉來鬥陣 MB&F聯乘H.Moser & Cie

時尚潮流界曾一度流行「聯名」熱潮，透過兩個調性落差較大的品牌，產生創意火花。獨立製表品牌MB&F近期便與另一獨立製表品牌...

熱門新聞

這次有軍綠、薰衣紫色！PChome 24h購物中衛口罩第二波6月5日下午開賣

限量2萬盒、每人限購2盒！康是美開放預購盒裝醫療口罩

3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

康是美今起開放盒裝醫療口罩預購 中衛口罩5日到店

國旅補助七月上路 林佳龍拍板：不分平日、假日都可用

新莊人準備玩！3.1萬坪新北最大「宏匯廣場」7月31日試營運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。