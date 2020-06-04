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夏日女孩漫遊記 陳庭妮背鳳梨包戲水 曾之喬躲雨也很美
夏天到了，女明星的小旅行照片讓人看了都想出去玩，陳庭妮帶著狗狗去海邊玩耍，粉絲留言「好喜歡這個鳳梨包，可愛又好看，每一張照片都拍得好美好美哦，好幸福的畫面」，可能鳳梨帶旺，陳庭妮一口氣狂發10張照片；而這個幽默的包款來自輕奢品牌kate spade春夏季野餐系列，曾之喬也背著青蘋果款出門逛逛植栽店。
兩位女星都遇到近日的午後陣雨，曾之喬身穿kate spade夏季洋裝、BOTTEGA VENETA鞋履躲雨，身上的包款也有粉絲留言，「綠蘋果的包包好可愛喔！哪裡買的啊？」近日變身Youtuber的曾之喬則對自己的穿搭點評「原來鄉村風也可以很有個性」。春夏kate spade以女孩的歡樂生活為出發點，打造城市野餐、泳池派對的穿搭，除了幽默的青蘋果、鳳梨包，還有野餐籃概念的櫻桃藤編包、草莓造型零錢包等等，包款以金屬打造毛蟲或甲蟲點綴，細節精緻。
大陸女演員李夢、趙露思、張佳寧也在品牌官方微博po出各式各樣演繹鳳梨包、青蘋果包的美圖，其中李夢拍出了蘋果包的夢幻感，簡直文青電影，而趙露思以21歲的花樣年華顯現甜美可人的神韻。此外，MICHAEL KORS Collection系列則是以鮮黃檸檬、多汁櫻桃作為配件的設計，以水果印花為炎熱的夏季注入沁涼感，運用在品牌指標性的Bancroft包款、或金屬MKC Logo鍊帶包與鞋履之上。
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