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蛋粽、辣台粽、豬腳粽、泰式蝦醬… 「創意」拚端午

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
瓦城於端午節推出鹹甜「雙香粽禮盒」。圖／瓦城提供
瓦城於端午節推出鹹甜「雙香粽禮盒」。圖／瓦城提供

端午佳節即將來到，各飯店、餐廳大打「粽」藝戰，除了高檔食材包進粽，今年也有許多新創意，像是雞蛋造型的「蛋粽」，搭上話題的「辣台粽」，也有將招牌糯米雞、豬腳包粽，飯店甚至打出「DIY包粽樂」住房專案，過節、吃粽、旅行一次完成。

85℃去年推出造型特殊的「蛋粽」，銷售業績成長17%，今年維持蛋粽包裝方式，口味升級，推出時下最夯的黑糖珍奶、焦糖鮮奶、花生鮮奶和紅豆鮮奶4種口味。此創意發想來自端午中午立蛋的習俗，業者找來褐色蛋殼，包進整顆鮮奶麻糬，再放入雞蛋紙盒，乍看就像一盒有機蛋，送禮好看又新奇；吃完剩下的褐蛋殼清洗後還可玩立蛋，或是彩繪裝飾品。

以「麻辣」為主的中式料理餐館麻膳堂則推出「私房辣台粽」，特色是用麻膳堂獨門特製麻辣醬汁及辣油調味，配料有豬五花涮肉片、香菇、小貢丸，還創意的包進嫩豆皮及滷得入味的大腸；一開粽，就有如一鍋麻辣好料上桌，香氣逼人。

深耕泰式料理市場30年的「瓦城」，則推出三款泰式風味粽，包含經典的「泰式蝦醬肉粽」，吃得到瓦城泰式料理的精華；另有今年首次推出的創意泰式熱甜粽，包括香氣特殊的「椰香榴槤粽」，以及芋頭控最愛的「芋香紫米粽」。米其林香港一星「添好運」主打港式「好運糯米雞粽」，採用荷葉包裹糯米、肝腸、豬肉、雞肉等配料，荷葉清香，每顆重達300G，讓人超飽足。

飯店創意也多，今年適逢農曆閏4月，台南晶英酒店推出可為父母添福壽的「藥膳豬腳粽」，並與廣富號帆布行聯名推出「鼠來寶福袋」，更顯文青時尚。台北喜來登大飯店即日起至6月30日有「仲夏端陽」國人住房專案，每晚4,500+15.5%，能體驗名廚傳授的包粽DIY秘訣，或可選擇寒舍集團的「寒舍台式粽禮」，旅遊、過節一次滿足。

外型超創意的「麻吉蛋粽」。圖／85℃提供
外型超創意的「麻吉蛋粽」。圖／85℃提供
「藥膳豬腳粽」每個售價160元。圖／台南晶英酒店提供
「藥膳豬腳粽」每個售價160元。圖／台南晶英酒店提供
台北喜來登大飯店「仲夏端陽」，有名廚教包粽。圖／台北喜來登提供
台北喜來登大飯店「仲夏端陽」，有名廚教包粽。圖／台北喜來登提供
麻膳堂的麻辣粽。圖／麻膳堂提供
麻膳堂的麻辣粽。圖／麻膳堂提供
添好運「好運糯米雞粽」，2入1組惠價249元。圖／和億生活集團提供
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寒舍 晶英酒店 米其林 喜來登 端午節

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