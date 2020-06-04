蛋粽、辣台粽、豬腳粽、泰式蝦醬… 「創意」拚端午

端午佳節即將來到，各飯店、餐廳大打「粽」藝戰，除了高檔食材包進粽，今年也有許多新創意，像是雞蛋造型的「蛋粽」，搭上話題的「辣台粽」，也有將招牌糯米雞、豬腳包粽，飯店甚至打出「DIY包粽樂」住房專案，過節、吃粽、旅行一次完成。

85℃去年推出造型特殊的「蛋粽」，銷售業績成長17%，今年維持蛋粽包裝方式，口味升級，推出時下最夯的黑糖珍奶、焦糖鮮奶、花生鮮奶和紅豆鮮奶4種口味。此創意發想來自端午中午立蛋的習俗，業者找來褐色蛋殼，包進整顆鮮奶麻糬，再放入雞蛋紙盒，乍看就像一盒有機蛋，送禮好看又新奇；吃完剩下的褐蛋殼清洗後還可玩立蛋，或是彩繪裝飾品。

以「麻辣」為主的中式料理餐館麻膳堂則推出「私房辣台粽」，特色是用麻膳堂獨門特製麻辣醬汁及辣油調味，配料有豬五花涮肉片、香菇、小貢丸，還創意的包進嫩豆皮及滷得入味的大腸；一開粽，就有如一鍋麻辣好料上桌，香氣逼人。

深耕泰式料理市場30年的「瓦城」，則推出三款泰式風味粽，包含經典的「泰式蝦醬肉粽」，吃得到瓦城泰式料理的精華；另有今年首次推出的創意泰式熱甜粽，包括香氣特殊的「椰香榴槤粽」，以及芋頭控最愛的「芋香紫米粽」。米其林香港一星「添好運」主打港式「好運糯米雞粽」，採用荷葉包裹糯米、肝腸、豬肉、雞肉等配料，荷葉清香，每顆重達300G，讓人超飽足。