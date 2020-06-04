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鑽石之王HarryWinston 2020新品 蓮花與大都會的絕景
雖然今年由Swatch集團主導的Time to Move表展取消，但集團旗下向來有「鑽石之王」美名的海瑞溫斯頓（Harry Winston），今日仍發表了2020的新品腕表，囊括專門為女性獻上的卓時Premier系列三款腕表、Ocean系列兩款逆跳腕表，以及建築風格鮮明的Project Z4腕表，鎖定男性與高階藏家。
卓時Premier系列的三款腕表中，搭配粉紅色視覺的Lotus 36毫米自動腕表最為粉嫩柔美，兩朵粉中透白的蓮花盛放在36毫米的白金表面中美不勝收，同時背景的白色珍珠母貝再細膩刻上紋路，讓蓮花宛如在水面上、餘波蕩漾。此外Ocean系列黑白雙逆跳功能36毫米自動腕表則透過色彩的變化，表面具有白色微珠打磨珍珠母貝、黑色漆面细節裝飾，並鑲嵌以99顆圓形明亮式切工鑽石、1顆祖母綠型切工鑽石，加上表面上左右兩側的星期與秒針逆跳功能，讓璀璨奪目的珠寶腕表同時擁有機械腕表的賞玩意味，訂價約200萬元。
Project Z14腕表則是Project系列的最新作品，瞄準複雜功能與高級收藏家。刻意重新設計的機芯零件，幻化成具有1920、1930年代Art Deco裝飾藝術風格的元件，同時半開放式的機芯，加上具備日內瓦波紋修飾的橋板，像是紐約大都會夜間的五光十色。功能則具備偏心時、分指示與逆跳秒針，限量300枚發行，訂價則約90萬元。
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