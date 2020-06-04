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7-11「OPEN！家族主題店」就在西門町！好拍好買還能現場訂製T恤

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」騎樓天花板以OPEN小將、LOCK小醬的PK造型設計。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」騎樓天花板以OPEN小將、LOCK小醬的PK造型設計。圖／7－ELEVEN提供

7－ELEVEN又有新的主題店可以拍照打卡朝聖！今年7－ELEVEN代言人OPEN小將歡慶15周年生日，位在西門町商圈的7－ELEVEN漢中門市變身為全新「OPEN！家族主題店」，預計6月11日登場，除了店外、店內有滿滿的OPEN！家族主題布置和周邊商品之外，更是全球首間可客製化T恤的便利商店，未來還計畫在店內舉辦OPEN！家族見面會。

「OPEN！家族主題店」採用明亮黃綠撞色、多元流行音樂元素，搭配使用多色燈管、風格鐵架等，主題燈箱區的招牌上有立體造型燈箱，騎樓天花板是OPEN小將、LOCK小醬的PK造型設計，門口設置了OPEN小將、LOCK小醬拿著電吉他的大型公仔，門市櫃檯也有霓虹燈管畫出「OPEN！DREAM WORLD」字樣，白天與夜晚展現不同風貌。

用餐休憩區牆面呼應OPEN小將彩色頭冠設計，呼應夢想音樂主題，天花板為巨大條碼貓DJ唱盤設計，休憩區最前方是OPEN小將手持耳機的DJ造型公仔直播台，可以與DJ OPEN小將打卡合照，座椅也全面換上OPEN！家族臉型造型椅，桌子內更展示歷年來的絨毛娃娃及各式公仔。

商品展示區採用OPEN大臉及魔法棒的星星為造型櫥窗，推出適合年輕人及旅客的周邊商品，首推OPEN！造型零錢包，以OPEN小將及LOCK小醬戴耳機的潮流外型設計，耳機還能拆下，另有旅行盥洗包、收納袋、收納包等。

「OPEN！家族主題店」設置導入日本最新棉料噴印機的客製化T恤體驗區，可先挑選喜歡的OPEN！家族角色及T恤尺寸，提供XS～2XL等6種尺寸，針對孩童還有110cm及130cm兩種身高可選擇，可輸入要印刷的英文文字，在現場等待20分鐘就能完成專屬的客製化專屬T恤。

2020年度OPEN小將最新單曲「OPEN！DREAM WORLD」6月11日在「OPEN!家族主題店」搶先播放，6月中旬HIT FM首播；同時以夢想啦啦隊主題，推出16款LINE貼圖，6月12日搶先於OPEN POINT App提供連結讓會員搶先下載使用。

OPEN小將與超級萌友HELLO KITTY聯名推出的周邊小物首波於5月開放預購，30分鐘就全數被秒殺，第二波於6月17日上市，推出小提袋／保冷袋、萬用包、長皮夾、黑膠晴雨傘等，7月1日還有全新限量聯名變裝icash2.0卡發行。

此外，7－ELEVEN今年三度取得清境商場經營權並重新改裝，將於7月中旬全新開幕，獨家設計綿羊造型的OPEN！家族融合於清境商場各項設施中，首創高達3.5公尺的巨型OPEN小將綿羊公仔，並將7－ELEVEN清境門市打造成全新的OPEN！特色門市，同時販售OPEN小將區域限定商品。日月潭水社綜合商場的7－ELEVEN「水社棧門市」，商場3樓的「OPEN！BIKE自行車出租站」則是首家可租賃OPEN小將聯名的電動輔助自行車及變速車。

7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」推出多款限定周邊商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」推出多款限定周邊商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」招牌以OPEN小將及LOCK小醬為造型，超大燈箱讓夜晚的門市呈現不同面貌。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」招牌以OPEN小將及LOCK小醬為造型，超大燈箱讓夜晚的門市呈現不同面貌。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」以「OPEN！DREAM WORLD」為主軸，採用明亮黃綠撞色、多元流行音樂元素，搭配使用多色燈管、風格鐵架等。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」以「OPEN！DREAM WORLD」為主軸，採用明亮黃綠撞色、多元流行音樂元素，搭配使用多色燈管、風格鐵架等。圖／7－ELEVEN提供
位於台北市西門町的7－ELEVEN漢中門市變身為全新「OPEN！家族主題店」，預計6月11日登場。圖／7－ELEVEN提供
位於台北市西門町的7－ELEVEN漢中門市變身為全新「OPEN！家族主題店」，預計6月11日登場。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於6月17日限量推出OPEN小將、HELLO KITTY聯名帆布造型小提袋、保溫保冷環保杯袋，售價皆為249元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於6月17日限量推出OPEN小將、HELLO KITTY聯名帆布造型小提袋、保溫保冷環保杯袋，售價皆為249元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」用餐休憩區牆面呼應OPEN小將彩色頭冠設計，天花板以巨大條碼貓DJ唱盤設計。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」用餐休憩區牆面呼應OPEN小將彩色頭冠設計，天花板以巨大條碼貓DJ唱盤設計。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」商品展示區以OPEN大臉及魔法棒的星星為造型櫥窗，推出適合年輕人及旅客喜愛的周邊商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」商品展示區以OPEN大臉及魔法棒的星星為造型櫥窗，推出適合年輕人及旅客喜愛的周邊商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」設有客製化T恤體驗區。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」設有客製化T恤體驗區。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」限定的CITY系列杯。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」限定的CITY系列杯。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」推出旅行盥洗包、收納袋、收納包等限定周邊商品。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN「OPEN！家族主題店」推出旅行盥洗包、收納袋、收納包等限定周邊商品。圖／7－ELEVEN提供

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