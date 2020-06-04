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買500送100 原民阿優依電商平台正式上線

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

疫情導致民眾降低出門消費意願，直接影響原住民族業者經濟收益，原住民族委員會運用特別預算建置「Ayoi阿優依」電商平台，結合經營多年的實體商店，開拓多元通路，將各式原鄉好物分享給更多消費者。民眾即日起可以至Ayoi阿優依官網( http://www.ayoi.com.tw )，動動手指就可以把想要的商品買回家。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，「Ayoi阿優依」是原民會經營多年的原住民族通路品牌，是雅美（達悟）族表達「歡迎」、「感謝」的問候語，充分表現「Ayoi阿優依」品牌的創辦精神。目前除了實體通路的管道，也開拓線上購物的平台，希望用更多元的方式，讓消費者可以從「Ayoi阿優依」帶走喜歡的商品，分享給周遭的朋友。

夷將進一步說明，「Ayoi阿優依」電商平台自即日起營運，首波徵集了全台各地數十家原住民族業者逾200項商品，包含了農特產品、生鮮蔬果、手工藝品、服飾配件及生活用品等，未來也會持續擴大商品規模。

為了刺激消費，截至明年6月底止，凡是到「Ayoi阿優依」電商平台購物，即享有「滿500送100」的優惠，另除了「Ayoi阿優依」官網外，原民會也將自7月1日起與MOMO摩天商城、Happy GO、全家好店+及陽信商店街等4大購物網站合作，共同推廣原住民族優質商品。

原住民 電商

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