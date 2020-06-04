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川久保玲話題聯名款 半透明Nike Dunk超限量登場！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
COMME des GARÇONS × Nike Dunk Low超限量全新聯名鞋，13,200。圖／團團選品提供
COMME des GARÇONS × Nike Dunk Low超限量全新聯名鞋，13,200。圖／團團選品提供

透視運動鞋這幾季非常受到歡迎，日本設計大師川久保玲在COMME des GARÇONS（簡稱CDG）今年春夏系列的秀上也曝光了一款與Nike合作的Dunk鞋，半透設計和個性黑配色，備受關注。最近這雙鞋終於正式上市，除了CDG專門店、Dover Street Market店舖之外，團團選品本周也極限量正式開買，相信鞋控們一定早已準備好了吧！

1985誕生的Nike Dunk鞋款近年來在Travis Scott 、Virgil Abloh等人的加持下又回被更多年輕消費者所認識，就連冰淇淋品牌、7-ELEVEN都搶著跟它聯名，可以說是非常搶手。這次COMME des GARÇONS推出的Nike Dunk Low黑灰款，擁有Nexkin彈力織物打造的半透明鞋身，輕巧又有彈性，鞋舌、鞋口、鞋後足踝等部位更以黑色皮革收邊點綴，具識別度的cdg字樣也佈滿整雙鞋面，並巧妙搭配灰藍色面料堆疊出變化層次感，讓細節不無聊。

也因為是半透鞋身，穿搭上的變化度又更廣，可以用不同花色的襪子對比出搶眼效果，想搭出帥氣性格或是簡約前衛都隨心調整，非常有趣。

COMME des GARÇONS × Nike Dunk Low超限量全新聯名鞋，13,200。圖／團團選品提供
COMME des GARÇONS × Nike Dunk Low超限量全新聯名鞋，13,200。圖／團團選品提供
COMME des GARÇONS × Nike Dunk Low超限量全新聯名鞋，13,200。圖／團團選品提供
COMME des GARÇONS × Nike Dunk Low超限量全新聯名鞋，13,200。圖／團團選品提供
川久保玲在COMME des GARÇONS（簡稱CDG）今年春夏系列的秀上曝光了與Nike合作的Dunk鞋，半透設計和個性黑配色，備受關注。圖／團團選品提供
川久保玲在COMME des GARÇONS（簡稱CDG）今年春夏系列的秀上曝光了與Nike合作的Dunk鞋，半透設計和個性黑配色，備受關注。圖／團團選品提供
COMME des GARÇONS × Nike Dunk Low超限量全新聯名鞋，13,200。圖／團團選品提供
COMME des GARÇONS × Nike Dunk Low超限量全新聯名鞋，13,200。圖／團團選品提供
川久保玲在COMME des GARÇONS（簡稱CDG）今年春夏系列的秀上曝光了與Nike合作的Dunk鞋，半透設計和個性黑配色，備受關注。圖／團團選品提供
川久保玲在COMME des GARÇONS（簡稱CDG）今年春夏系列的秀上曝光了與Nike合作的Dunk鞋，半透設計和個性黑配色，備受關注。圖／團團選品提供
COMME des GARÇONS × Nike Dunk Low超限量全新聯名鞋，13,200。圖／團團選品提供
COMME des GARÇONS × Nike Dunk Low超限量全新聯名鞋，13,200。圖／團團選品提供

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