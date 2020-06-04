好麻吉來鬥陣 MB&F聯乘H.Moser & Cie
時尚潮流界曾一度流行「聯名」熱潮，透過兩個調性落差較大的品牌，產生創意火花。獨立製表品牌MB&F近期便與另一獨立製表品牌H.Moser & Cie的聯名之作，雙品牌出擊，話題十足。
MB&F擅長從科幻、太空、工業設計中得到啟發，而H.Moser & Cie則以簡約的Perpetual One萬年曆腕表、高比例還原Apple watch線條比例的Swiss Alp Watch，展現顛覆思維；同時兩個品牌的總裁Edouard Meylan和Maximilian Büsser，更是相識十年以上的老友，兩人對彼此品牌的技術、設計原就特別欣賞；例如Maximilian Büsser便欣賞H.Moser & Cie的雙游絲、煙燻（fumé）表面和概念 （Concept）系列，而Edouard Meylan則對MB&F的Flying T情有獨鍾，於是兩款各冠以對方品牌名稱的雙聯名限量腕表，於焉催生！
「LM101 MB&F X H. MOSER」腕表呼應了H.Moser & Cie的簡約精神，因此表面上並未使用MB&F品牌Logo，僅在機芯上簽名註記，並採用H.Moser & Cie經典的煙燻（fumé）式表面。14mm的訂製平衡擺輪搭配四枚傳統調節螺絲，懸浮於機芯上，並具備H.Moser & Cie專利的Straumann®雙游絲，是行家才懂得欣賞的工藝之美。
「勇創者圓柱游絲陀飛輪H. MOSER X MB&F 」腕表，則在六點鐘、傾斜的藍寶石水晶表面上，有著清楚的H.Moser & Cie字樣，並借用MB&F經典的立體機芯概念，將小時與分鐘表面予以傾斜設計，同時魔幻、復古的煙燻（fumé）表面，更令人聯想到義大利頂級鞋履的手工刷色（Patina）工序。兩款腕表各有4或5款不同表面細節的精鋼款式、各限量15只。什麼是你中有我、我中有你？看看MB&F與H.Moser & Cie的兩款限量聯名款式，這就是了。
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