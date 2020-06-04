好麻吉來鬥陣 MB&F聯乘H.Moser & Cie

時尚潮流界曾一度流行「聯名」熱潮，透過兩個調性落差較大的品牌，產生創意火花。獨立製表品牌MB&F近期便與另一獨立製表品牌H.Moser & Cie的聯名之作，雙品牌出擊，話題十足。

MB&F擅長從科幻、太空、工業設計中得到啟發，而H.Moser & Cie則以簡約的Perpetual One萬年曆腕表、高比例還原Apple watch線條比例的Swiss Alp Watch，展現顛覆思維；同時兩個品牌的總裁Edouard Meylan和Maximilian Büsser，更是相識十年以上的老友，兩人對彼此品牌的技術、設計原就特別欣賞；例如Maximilian Büsser便欣賞H.Moser & Cie的雙游絲、煙燻（fumé）表面和概念 （Concept）系列，而Edouard Meylan則對MB&F的Flying T情有獨鍾，於是兩款各冠以對方品牌名稱的雙聯名限量腕表，於焉催生！

「LM101 MB&F X H. MOSER」腕表呼應了H.Moser & Cie的簡約精神，因此表面上並未使用MB&F品牌Logo，僅在機芯上簽名註記，並採用H.Moser & Cie經典的煙燻（fumé）式表面。14mm的訂製平衡擺輪搭配四枚傳統調節螺絲，懸浮於機芯上，並具備H.Moser & Cie專利的Straumann®雙游絲，是行家才懂得欣賞的工藝之美。