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現省170元！東京油組総本店「油麵2碗390元」　限時1天

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
東京油組総本店於6月5日推出「2碗油麵390元」的品牌日優惠活動。圖／頂呱呱提供
東京油組総本店於6月5日推出「2碗油麵390元」的品牌日優惠活動。圖／頂呱呱提供

不同於台灣人熟悉的日式拉麵，2017年首度進駐台灣的「東京油組総本店」，提供了「油拌麵」料理，帶來另一種麵食滋味。針對6月5日的品牌日活動，東京油組総本店也推出油麵任選2碗390元的優惠，現省170元，另還有胡麻豆腐的優惠價。

在日本當地，可見到拉麵、沾麵、油拌麵等不同型態的麵食料理。東京油組総本店就是專精於提供油拌麵的品牌，本身已累積約70年的製麵歷史，目前在日本共有24間分店，並於2017年布局海外，於台灣開設分店。目前東京油組総本店在台共有敦南組、華山組2間門市，提供有招牌醬油、辣味味噌等兩款口味的油拌麵，以特製醬汁搭配半熟蛋、叉燒、蔥花、筍乾等佐料，創造出「沒有湯的拉麵」的食用感受。

每個月5日是東京油組総本店的品牌日，每個月均會推出不同的優惠活動。本次以「3Q」為主題，除了有Thank You的含意外，也是日文39的諧音。因此6月5日推出2款優惠，包括2碗油麵原價560元，優惠價390元，現省170元；小菜「胡麻豆腐」原價50元，特價39元，兩間門市均可適用。

東京 拉麵 品牌

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