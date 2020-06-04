聽新聞
test
0:00 / 0:00

特別的6月 保養品優惠不斷

聯合報 / 記者劉小川／台北報導
4大巨星為資生堂紅妍肌活露N銀座限定版拍攝廣告。圖／資生堂提供
4大巨星為資生堂紅妍肌活露N銀座限定版拍攝廣告。圖／資生堂提供

6月通常不是保養品會加大促銷力道的月分，但今年6月卻值得保養品迷們多關注，貴婦品牌香緹卡史上首次推出夯品鑽石級面膜，第二件打4折；IPSA慶祝新櫃開幕，直接端出周年慶等級的買1送11優惠；資生堂則找來5大巨星加持小紅瓶的銀座限定版。

口罩加上夏天到來，讓許多人的肌膚都長粉刺、毛孔粗大，被PTT網友暱稱「吃土也要買」的香緹卡鑽石級面膜，集結補水、舒緩與賦活等多功能功效，可以在洗完臉後，塗抹於臉上，約等10～15分鐘後再洗掉多餘面膜，讓臉部更乾淨清爽，另外也能當成晚安面膜。即日起至6月10日於全台專櫃購買第二件4折，買兩瓶正貨鑽石級面膜原價12,400元、特價8,680元。

香緹卡鑽石級面膜第二件4折，買2瓶正貨原價12,400元、特價8,680元。圖／香緹卡提供
香緹卡鑽石級面膜第二件4折，買2瓶正貨原價12,400元、特價8,680元。圖／香緹卡提供

日本保養品牌IPSA大變身，6月4日在新光三越信義新天地A11館開設全台第一間形象示範店，以黑白搭配米色為主的全新櫃位風格，打造出文青質感。為了慶祝全新形象店開幕，推出超強買1送11組，6月4日至7日購買明星商品美膚微整機能液（霓彩限定版）3瓶入，送11款小贈品，價值5,250元、特價3,400元。

被許多人譽為最強精華液之一的資生堂小紅瓶紅妍肌活露N，邀來5大巨星包括歌手JJ林俊傑、演員黃軒、日本資深女演員前田美波里、國際名模Lauren Wasser、花式滑冰金牌Alina Zagitova，慶祝推出小紅瓶銀座限定版傳遞出「我這YOUNG很美」的概念。小紅瓶紅妍肌活露N的銀座限定版，瓶身復刻1964年資生堂「Make-up Tokyo」系列廣告，彎曲的曲線象徵打破框架，紅妍肌活能量噴霧也同樣有銀座限定版，即日起全台上市。

面膜 資生堂 日本 品牌 口罩 周年慶

延伸閱讀

吃土也要買！香緹卡夯賣「鑽石級面膜」限定第二件4折

「我這YOUNG很美」！5巨星加持資生堂小紅瓶銀座限定版

從東京搬到台灣 資生堂「銀座珈琲快閃店」限時登場！

超環保！「裸裝」面膜創造零廢棄 連面膜都能被分解

相關新聞

中華三菱購車 送空氣清淨機

上半年因為新冠肺炎疫情讓台灣車市悶了許久，進入6月夏季競賽前哨戰，中華三菱祭出超有感購車優惠，本月底前購買COLT PL...

特別的6月 保養品優惠不斷

6月通常不是保養品會加大促銷力道的月分，但今年6月卻值得保養品迷們多關注，貴婦品牌香緹卡史上首次推出夯品鑽石級面膜，第二...

訂房3~4折 雄獅推加碼券

官方版的「振興三倍券」未開跑，旅行社與飯店就紛紛祭出加碼優惠。雄獅旅遊首開先例推出「加碼券」3千元，若用於訂房，一般飯店...

Salvatore Ferragamo VALENTINO 魔幻一夏

結合動植物主題的印花、刺繡圖騰，以繽紛色彩呈現，向來是受到許多人喜愛的夏季穿搭元素。熱鬧的圖樣組合象徵著蓬勃生機，有時也...

現省170元！東京油組総本店「油麵2碗390元」　限時1天

不同於台灣人熟悉的日式拉麵，2017年首度進駐台灣的「東京油組総本店」，提供了「油拌麵」料理，帶來另一種麵食滋味。針對6...

遠百嚴選端午粽 出現「龍蝦＋和牛＋佛跳牆 」夢幻組合

端午節是傳統三大節日之一，從小到大，端午節就是要吃粽，若少了粽香左右，端午節就少了那麼一味。而作為表達心意的端午送禮，每...

史努比電鍋、行李箱3件組太可愛！康是美推27款SNOOPY限量加價購好物

SNOOPY史努比的粉絲們準備衝！又到了夏季康是美推出SNOOPY史努比全店行銷活動的時刻，6月10日至8月4日康是美以...

Angelababy秒變俏麗美少女 就是要有可愛的漁夫帽

近幾季的春夏精品實在少不了漁夫帽，已成為每季標配之一，包括路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和DIOR的男...

就是要復古四輪才時髦！愛馬仕推出變身溜冰鞋

喜歡復古風格精品的人注意，最近你可能會被一雙新推出的變身鞋款給喚起濃濃購物慾！愛馬仕（HERMES）近日推出一雙四輪溜冰...

鄭恩彩美戴Boucheron多層次穿搭 輕奢珠寶展魅力

炎熱、充滿活力的夏日即將登場，炎熱氣氛總讓人在外出造型多所考量，而假使能透過玫麗多彩的珠寶混搭，除了創造輕快多變的風格可...

新莊人準備玩！3.1萬坪新北最大「宏匯廣場」7月31日試營運

位於新莊副都心重劃區的宏匯廣場，今日宣布將於7月31日試營運，主打新北最大、擁3萬1千坪營業面積，定位為生活娛樂型百貨的...

振興三倍券「倍增」！台北凱撒大飯店「用3千再送3千」

行政院昨日宣布「三倍券」於7月15日上路，台北凱撒為了讓民眾用起來更有感，直接將振興三倍券加碼再放大2倍的價值，推出「振...

熱門新聞

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄 第二波預計6月8日

這次有軍綠、薰衣紫色！PChome 24h購物中衛口罩第二波6月5日下午開賣

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

限量2萬盒、每人限購2盒！康是美開放預購盒裝醫療口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。