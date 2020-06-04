特別的6月 保養品優惠不斷

6月通常不是保養品會加大促銷力道的月分，但今年6月卻值得保養品迷們多關注，貴婦品牌香緹卡史上首次推出夯品鑽石級面膜，第二件打4折；IPSA慶祝新櫃開幕，直接端出周年慶等級的買1送11優惠；資生堂則找來5大巨星加持小紅瓶的銀座限定版。

戴口罩加上夏天到來，讓許多人的肌膚都長粉刺、毛孔粗大，被PTT網友暱稱「吃土也要買」的香緹卡鑽石級面膜，集結補水、舒緩與賦活等多功能功效，可以在洗完臉後，塗抹於臉上，約等10～15分鐘後再洗掉多餘面膜，讓臉部更乾淨清爽，另外也能當成晚安面膜。即日起至6月10日於全台專櫃購買第二件4折，買兩瓶正貨鑽石級面膜原價12,400元、特價8,680元。

香緹卡鑽石級面膜第二件4折，買2瓶正貨原價12,400元、特價8,680元。圖／香緹卡提供

日本保養品牌IPSA大變身，6月4日在新光三越信義新天地A11館開設全台第一間形象示範店，以黑白搭配米色為主的全新櫃位風格，打造出文青質感。為了慶祝全新形象店開幕，推出超強買1送11組，6月4日至7日購買明星商品美膚微整機能液（霓彩限定版）3瓶入，送11款小贈品，價值5,250元、特價3,400元。

被許多人譽為最強精華液之一的資生堂小紅瓶紅妍肌活露N，邀來5大巨星包括歌手JJ林俊傑、演員黃軒、日本資深女演員前田美波里、國際名模Lauren Wasser、花式滑冰金牌Alina Zagitova，慶祝推出小紅瓶銀座限定版傳遞出「我這YOUNG很美」的概念。小紅瓶紅妍肌活露N的銀座限定版，瓶身復刻1964年資生堂「Make-up Tokyo」系列廣告，彎曲的曲線象徵打破框架，紅妍肌活能量噴霧也同樣有銀座限定版，即日起全台上市。