遠百嚴選端午粽 出現「龍蝦＋和牛＋佛跳牆 」夢幻組合

端午節是傳統三大節日之一，從小到大，端午節就是要吃粽，若少了粽香左右，端午節就少了那麼一味。而作為表達心意的端午送禮，每年除了比口味，也要比新意。遠東百貨2020年端午粽選品，依循傳統由遠百總經理徐雪芳領軍選品，推薦給消費者。

遠百獨家推薦，香格里拉台南遠東國際大飯店則端出用料澎湃的南部粽組合「FED府城極品粽禮袋」，包括「龍蝦海鮮粽」，加入牛肋條、牛肚、牛筋、牛腱熬長時間燉煮的「和牛伍寶粽」，以及「台式佛跳牆粽」，把讓人心動的海陸食材組成迷人組合。

香格里拉台北遠東國際大飯店香宮和上海醉月樓聯手推出的「端午美粽禮袋」，有上海火腿粢飯干貝肉粽、黑松露北菇竹笙牛肚菌粽、五福粽、紫米奶黃粽2顆，鹹粽、甜粽口味一次網羅。

法式料理竟然也可以入粽，Âme普羅旺斯鑲透抽佐味增奶油醬，以普羅旺斯鑲填手法製作與眾不同的法式端陽粽，適合送禮喜愛別出心裁的消費者。