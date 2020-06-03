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遠百嚴選端午粽 出現「龍蝦＋和牛＋佛跳牆 」夢幻組合
端午節是傳統三大節日之一，從小到大，端午節就是要吃粽，若少了粽香左右，端午節就少了那麼一味。而作為表達心意的端午送禮，每年除了比口味，也要比新意。遠東百貨2020年端午粽選品，依循傳統由遠百總經理徐雪芳領軍選品，推薦給消費者。
遠百獨家推薦，香格里拉台南遠東國際大飯店則端出用料澎湃的南部粽組合「FED府城極品粽禮袋」，包括「龍蝦海鮮粽」，加入牛肋條、牛肚、牛筋、牛腱熬長時間燉煮的「和牛伍寶粽」，以及「台式佛跳牆粽」，把讓人心動的海陸食材組成迷人組合。
香格里拉台北遠東國際大飯店香宮和上海醉月樓聯手推出的「端午美粽禮袋」，有上海火腿粢飯干貝肉粽、黑松露北菇竹笙牛肚菌粽、五福粽、紫米奶黃粽2顆，鹹粽、甜粽口味一次網羅。
法式料理竟然也可以入粽，Âme普羅旺斯鑲透抽佐味增奶油醬，以普羅旺斯鑲填手法製作與眾不同的法式端陽粽，適合送禮喜愛別出心裁的消費者。
除了粽子，也有伴手禮名店可選擇。像是嘉義必吃美食的「林聰明沙鍋菜魚頭禮盒」、「和生御品」的招牌點心金磚綠豆黃等。遠百端午名粽預購即日起至6月28日，購買端午節專刊商品，持HAPPY GO卡單筆滿888元，送100元美食餐飲抵用券。購買專刊商品兩件以上可享95折優惠，持HAPPY GO卡單筆滿3,000元，可享有免費宅配服務（蛋糕類商品除外）。
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