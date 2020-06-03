史努比電鍋、行李箱3件組太可愛！康是美推27款SNOOPY限量加價購好物

SNOOPY史努比的粉絲們準備衝！又到了夏季康是美推出SNOOPY史努比全店行銷活動的時刻，6月10日至8月4日康是美以「SNOOPY Color Summer」為主題，分3波段共將限量推出27款居家生活、廚房小物及旅行用品，包括萌翻天又實用的SNOOPY周年紀念行李箱3入組、SNOOPY好食尚電鍋、SNOOPY煮烤兩用鍋等單筆消費滿488元就可即可以199元～3999元不等的金額加價購，其中還有14款限量商品是會員獨享消費不限金額即可加購。

康是美於夏季推出SNOOPY系列全店行銷活動已有6年，今年居家用品首推全台限量各6,000個的「SNOOPY來作客小椅凳」、「SNOOPY造型摺疊桌」，輕巧設計、快速收納不占空間；自煮必備的廚房小家電有「SNOOPY好食尚電鍋」、「SNOOPY煮烤兩用鍋」，不僅外型時尚超可愛，加購價只要市價5折起；旅行用品首推超高質感的「SNOOPY周年紀念行李箱3入組」，一次滿足3種尺寸需求，搭配SNOOPY 70周年限定浮雕壓紋，全台限量6,000個。

今年還推出3款SNOOPY玩偶，6月10日起推出復古造型的「SNOOPY好復古玩偶」原價499元、加購價299元，限量2,500個；6月24日推出的「SNOOPY好經典玩偶」原價499元、加購價299元，限量2,500個；7月8日推出的「SNOOPY 70周年玩偶」是橘色限定款，搭配年份吊牌，是SNOOPY迷們不可錯過的收藏，原價499元、加購價299元，限量1,500個。