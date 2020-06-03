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史努比電鍋、行李箱3件組太可愛！康是美推27款SNOOPY限量加價購好物

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
康是美6月24日起消費滿488元可加價購的限量商品包括SNOOPY好食尚電鍋、SNOOPY好食光瓷盤組、SNOOPY煮烤兩用鍋、SNOOPY好經典玩偶，限量售完為止。圖／康是美提供
康是美6月24日起消費滿488元可加價購的限量商品包括SNOOPY好食尚電鍋、SNOOPY好食光瓷盤組、SNOOPY煮烤兩用鍋、SNOOPY好經典玩偶，限量售完為止。圖／康是美提供

SNOOPY史努比的粉絲們準備衝！又到了夏季康是美推出SNOOPY史努比全店行銷活動的時刻，6月10日至8月4日康是美以「SNOOPY Color Summer」為主題，分3波段共將限量推出27款居家生活、廚房小物及旅行用品，包括萌翻天又實用的SNOOPY周年紀念行李箱3入組、SNOOPY好食尚電鍋、SNOOPY煮烤兩用鍋等單筆消費滿488元就可即可以199元～3999元不等的金額加價購，其中還有14款限量商品是會員獨享消費不限金額即可加購。

康是美於夏季推出SNOOPY系列全店行銷活動已有6年，今年居家用品首推全台限量各6,000個的「SNOOPY來作客小椅凳」、「SNOOPY造型摺疊桌」，輕巧設計、快速收納不占空間；自煮必備的廚房小家電有「SNOOPY好食尚電鍋」、「SNOOPY煮烤兩用鍋」，不僅外型時尚超可愛，加購價只要市價5折起；旅行用品首推超高質感的「SNOOPY周年紀念行李箱3入組」，一次滿足3種尺寸需求，搭配SNOOPY 70周年限定浮雕壓紋，全台限量6,000個。

今年還推出3款SNOOPY玩偶，6月10日起推出復古造型的「SNOOPY好復古玩偶」原價499元、加購價299元，限量2,500個；6月24日推出的「SNOOPY好經典玩偶」原價499元、加購價299元，限量2,500個；7月8日推出的「SNOOPY 70周年玩偶」是橘色限定款，搭配年份吊牌，是SNOOPY迷們不可錯過的收藏，原價499元、加購價299元，限量1,500個。

6月10日至8月4日活動期間除了全台400家康是美門市之外，康是美線上門市eShop通路也同步開跑。

康是美7月8日起消費滿488元可加價購SNOOPY 70周年玩偶，原價499元、加購價299元，限量1,500個。圖／康是美提供
康是美7月8日起消費滿488元可加價購SNOOPY 70周年玩偶，原價499元、加購價299元，限量1,500個。圖／康是美提供
康是美7月8日起會員消費不限金額即可加價購的限量商品包括SNOOPY自動折傘、SNOOPY好眠眼罩、SNOOPY旅行吧盥洗包、SNOOPY旅行吧行李吊牌、SNOOPY旅行吧護照夾，限量售完為止。圖／康是美提供
康是美7月8日起會員消費不限金額即可加價購的限量商品包括SNOOPY自動折傘、SNOOPY好眠眼罩、SNOOPY旅行吧盥洗包、SNOOPY旅行吧行李吊牌、SNOOPY旅行吧護照夾，限量售完為止。圖／康是美提供
康是美6月24日起消費滿488元可加價購SNOOPY好食尚電鍋，原價3,980元、加購價1,999元，限量5,000個。圖／康是美提供
康是美6月24日起消費滿488元可加價購SNOOPY好食尚電鍋，原價3,980元、加購價1,999元，限量5,000個。圖／康是美提供
康是美6月10日起消費滿488元可加價購的限量商品包括SNOOPY粉愛你小被被、SNOOPY抱抱我方形枕、SNOOPY好復古玩偶、SNOOPY造型摺疊桌、SNOOPY來作客小椅凳，限量售完為止。圖／康是美提供
康是美6月10日起消費滿488元可加價購的限量商品包括SNOOPY粉愛你小被被、SNOOPY抱抱我方形枕、SNOOPY好復古玩偶、SNOOPY造型摺疊桌、SNOOPY來作客小椅凳，限量售完為止。圖／康是美提供
康是美6月24日起會員消費不限金額即可加價購的限量商品包括SNOOPY好療癒手提袋、SNOOPY杯套吸管組、SNOOPY美味生活馬克杯2入組、SNOOPY好環保購物袋，限量售完為止。圖／康是美提供
康是美6月24日起會員消費不限金額即可加價購的限量商品包括SNOOPY好療癒手提袋、SNOOPY杯套吸管組、SNOOPY美味生活馬克杯2入組、SNOOPY好環保購物袋，限量售完為止。圖／康是美提供
康是美7月8日起消費滿488元可加價購的限量商品包括SNOOPY周年紀念行李箱3入組、SNOOPY摺疊旅行袋、SNOOPY搖搖行李秤、SNOOPY 70周年玩偶，限量售完為止。圖／康是美提供
康是美7月8日起消費滿488元可加價購的限量商品包括SNOOPY周年紀念行李箱3入組、SNOOPY摺疊旅行袋、SNOOPY搖搖行李秤、SNOOPY 70周年玩偶，限量售完為止。圖／康是美提供
康是美6月24日起消費滿488元可加價購SNOOPY煮烤兩用鍋，原價1,980元、加購價799元，限量3,500個。圖／康是美提供
康是美6月24日起消費滿488元可加價購SNOOPY煮烤兩用鍋，原價1,980元、加購價799元，限量3,500個。圖／康是美提供
康是美7月8日起消費滿488元可加價購SNOOPY周年紀念行李箱3入組，原價7,800元、加購價3,999元，限量6,000組。圖／康是美提供
康是美7月8日起消費滿488元可加價購SNOOPY周年紀念行李箱3入組，原價7,800元、加購價3,999元，限量6,000組。圖／康是美提供

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