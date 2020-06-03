Angelababy秒變俏麗美少女 就是要有可愛的漁夫帽

近幾季的春夏精品實在少不了漁夫帽，已成為每季標配之一，包括路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和DIOR的男、女裝都推出各式各樣的漁夫帽，LOEWE的Paula’s Ibiza講就的是海洋度假氣息，漁夫帽自然是必備款。

夏天就是要有漁夫帽來襯托慵懶的氛圍，DIOR女裝Dioriviera系列，結合DIOR和義大利文riviera（海岸線）表現夏日度假單品，融入虹彩能量圖騰、紮染工藝，以水果色系的清新表現；Angelababy則是詮釋了迷彩穗蔓緹花面料漁夫帽，以布料抽鬚打造穗蔓效果，黑、白色系俐落簡約。在男裝部分，2020早秋男裝創意總監Kim Jones和八○年代衝浪文化代表性人物Shawn Stussy所合作的原創圖騰，不但打造大秀現場視覺強烈的黑、白色DIOR字母，也結合了邁阿密的悠哉愜意，將什錦水果（tutti-frutti）繽紛配色運用在漁夫帽之上。