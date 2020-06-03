聽新聞
test
0:00 / 0:00

Angelababy秒變俏麗美少女 就是要有可愛的漁夫帽

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Angelababy詮釋DIOR 2020春夏迷彩系列漁夫帽，包括LOEWE和LV也都有漁夫帽單品。圖／取自官網或各品牌提供
Angelababy詮釋DIOR 2020春夏迷彩系列漁夫帽，包括LOEWE和LV也都有漁夫帽單品。圖／取自官網或各品牌提供

近幾季的春夏精品實在少不了漁夫帽，已成為每季標配之一，包括路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和DIOR的男、女裝都推出各式各樣的漁夫帽，LOEWE的Paula’s Ibiza講就的是海洋度假氣息，漁夫帽自然是必備款。

夏天就是要有漁夫帽來襯托慵懶的氛圍，DIOR女裝Dioriviera系列，結合DIOR和義大利文riviera（海岸線）表現夏日度假單品，融入虹彩能量圖騰、紮染工藝，以水果色系的清新表現；Angelababy則是詮釋了迷彩穗蔓緹花面料漁夫帽，以布料抽鬚打造穗蔓效果，黑、白色系俐落簡約。在男裝部分，2020早秋男裝創意總監Kim Jones和八○年代衝浪文化代表性人物Shawn Stussy所合作的原創圖騰，不但打造大秀現場視覺強烈的黑、白色DIOR字母，也結合了邁阿密的悠哉愜意，將什錦水果（tutti-frutti）繽紛配色運用在漁夫帽之上。

路易威登在早秋男裝系列則與Nigo聯名，將monogram結合丹寧藍，推出帥氣漁夫帽；此外，早前女裝藝術總監Nicolas Ghesquière和「英雄聯盟」聯手的獨家限量系列，也有揉合遊戲世界和monogram圖騰的帽款。BURBERRY則是運用棉布外層，以喀什米爾和羊毛襯裡製作漁夫帽，並且以TB字樣作為品牌標誌識別。LOEWE Paula’s Ibiza系列的出發點是伊比薩島的享樂主義，設計了一系列天馬行空、色彩繽紛的時裝與配件，鯨魚、海豚等動物形貌的包款，更表現出此系列的活潑無憂，除了紮染，也將Paula’s經典時裝店的印花包括美人魚、金魚戲睡蓮等圖案，變為漁夫帽極富故事性的印花圖騰。

DIOR夏日限定Dioriviera系列漁夫帽。圖／DIOR提供
DIOR夏日限定Dioriviera系列漁夫帽。圖／DIOR提供
Angelababy詮釋2020春夏迷彩系列的漁夫帽。圖／取自微信DIOR公眾號
Angelababy詮釋2020春夏迷彩系列的漁夫帽。圖／取自微信DIOR公眾號
LOEWE漁夫帽，16,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE漁夫帽，16,000元。圖／LOEWE提供
LV Escale夏日系列也以紮染色彩打造漁夫帽。圖／LV提供
LV Escale夏日系列也以紮染色彩打造漁夫帽。圖／LV提供
DIOR AND Shawn圖騰與刺繡黃色棉質漁夫帽，16,500元。圖／DIOR提供
DIOR AND Shawn圖騰與刺繡黃色棉質漁夫帽，16,500元。圖／DIOR提供
BURBERRY馬勒棕花押字印花漁夫帽，17,200元。圖／取自BURBERRY官網
BURBERRY馬勒棕花押字印花漁夫帽，17,200元。圖／取自BURBERRY官網
LOEWE漁夫帽，各16,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE漁夫帽，各16,000元。圖／LOEWE提供
LV x LOL英雄聯盟漁夫帽，25,300元。圖／取自LV官網
LV x LOL英雄聯盟漁夫帽，25,300元。圖／取自LV官網
Angelababy詮釋2020春夏迷彩系列的漁夫帽。圖／取自微信DIOR公眾號
Angelababy詮釋2020春夏迷彩系列的漁夫帽。圖／取自微信DIOR公眾號
LV早秋Damier Giant Wave Monogram漁夫帽，25,700元。圖／LV提供
LV早秋Damier Giant Wave Monogram漁夫帽，25,700元。圖／LV提供

Angelababy Dior LV 品牌

延伸閱讀

LV迷彩男裝玩奢華 亮片monogram西裝外套逼近60萬

伊能靜18歲兒扮女生做自己　女裝照曾掀家庭風暴

伊能靜兒「性感女裝照」曝光　超做自己登微博熱搜第一

史努比控新寵來襲！「1011 SIPTEA」聯名限定，Snoopy雙面漁夫帽、造型包萌翻

相關新聞

Angelababy秒變俏麗美少女 就是要有可愛的漁夫帽

近幾季的春夏精品實在少不了漁夫帽，已成為每季標配之一，包括路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和DIOR的男...

就是要復古四輪才時髦！愛馬仕推出變身溜冰鞋

喜歡復古風格精品的人注意，最近你可能會被一雙新推出的變身鞋款給喚起濃濃購物慾！愛馬仕（HERMES）近日推出一雙四輪溜冰...

鄭恩彩美戴Boucheron多層次穿搭 輕奢珠寶展魅力

炎熱、充滿活力的夏日即將登場，炎熱氣氛總讓人在外出造型多所考量，而假使能透過玫麗多彩的珠寶混搭，除了創造輕快多變的風格可...

新莊人準備玩！3.1萬坪新北最大「宏匯廣場」7月31日試營運

位於新莊副都心重劃區的宏匯廣場，今日宣布將於7月31日試營運，主打新北最大、擁3萬1千坪營業面積，定位為生活娛樂型百貨的...

振興三倍券「倍增」！台北凱撒大飯店「用3千再送3千」

行政院昨日宣布「三倍券」於7月15日上路，台北凱撒為了讓民眾用起來更有感，直接將振興三倍券加碼再放大2倍的價值，推出「振...

UNIQLO、GU首度聯手祭出促銷 超有感銅板價好物

這個日期請記起來，從6/5（五）至6/11（四）為期7天，日本迅銷集團下的兩大平價時尚品牌UNIQLO和GU首度聯手，祭...

「振興三倍券」變大了！香格里拉台北、台南加碼送千元

疫情趨緩，民眾生活逐漸重回軌道，政府推出旅遊補助以及振興三倍券刺激消費，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店也聯手推出兩大超...

看準民眾出不了國 台中OUTLET推「美國月」搶商機

疫情趨緩，但民眾仍出不了國，即便美國已宣布解封，各大OUTLET紛紛推出夏季折扣搶客，但國人仍無緣享受。台中市有OUTL...

全民拚振興！Edenred攜手foodpanda推出防疫即饗券

國內疫情趨緩，加上政府發行「振興三倍券」，受到疫情影響的各行各業都蓄勢待發，準備抓緊報復性消費商機，為振興經濟出一份力。

仙女夏天留長髮！蔡依林、楊丞琳、子瑜＋LISA都是女神

提到女神的髮型，大家都會有著長髮＝女神、短髮＝俏麗減齡的形象，雖然夏天要來了，很多女生都會想要剪短髮，畢竟怕天氣太熱，但...

彩繪RESSENCE慈善表比賽揭曉！表盤配色背後意義好感人

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）鐘表部與來自比利時創意製表品牌RESSENCE，於4月居家防疫期間，搭上著色風潮，...

LV迷彩男裝玩奢華 亮片monogram西裝外套逼近60萬

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）延續夏季的亮彩繽紛，發表早秋男裝，運用迷彩效果和monogram聯乘疊加...

熱門新聞

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

大樂透頭獎三重開出 1注獨得1.58億元

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄 第二波預計6月8日

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

全聯3日開賣防疫優惠組 口罩平均一片4元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。