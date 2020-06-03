就是要復古四輪才時髦！愛馬仕推出變身溜冰鞋

喜歡復古風格精品的人注意，最近你可能會被一雙新推出的變身鞋款給喚起濃濃購物慾！愛馬仕（HERMES）近日推出一雙四輪溜冰鞋，純白配色超有氣質，重點是輪子還可以拆除，自由變化又有時代感，相信一定擄獲不少人的芳心。

這雙名為「Savana Dance」的溜冰鞋，主打70年代最盛行的四輪設計，前方還有一個剎車裝置，鞋子的本身是以白色小牛皮皮革打造的高桶運動鞋，鞋側還有愛馬仕的標誌H字樣，可以單穿作為一般運動鞋。而四輪是裝在一片楓木厚底上，透過這個厚底跟運動鞋連結，上面還有Savana Dance熱帶稀樹草原之舞主題印花點綴。