聽新聞
test
0:00 / 0:00

就是要復古四輪才時髦！愛馬仕推出變身溜冰鞋

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
愛馬仕近日推出一雙四輪溜冰鞋，純白配色超有氣質，重點是輪子還可以拆除，自由變化又有時代感，相信一定擄獲不少人的芳心。圖／愛馬仕提供
愛馬仕近日推出一雙四輪溜冰鞋，純白配色超有氣質，重點是輪子還可以拆除，自由變化又有時代感，相信一定擄獲不少人的芳心。圖／愛馬仕提供

喜歡復古風格精品的人注意，最近你可能會被一雙新推出的變身鞋款給喚起濃濃購物慾！愛馬仕（HERMES）近日推出一雙四輪溜冰鞋，純白配色超有氣質，重點是輪子還可以拆除，自由變化又有時代感，相信一定擄獲不少人的芳心。

這雙名為「Savana Dance」的溜冰鞋，主打70年代最盛行的四輪設計，前方還有一個剎車裝置，鞋子的本身是以白色小牛皮皮革打造的高桶運動鞋，鞋側還有愛馬仕的標誌H字樣，可以單穿作為一般運動鞋。而四輪是裝在一片楓木厚底上，透過這個厚底跟運動鞋連結，上面還有Savana Dance熱帶稀樹草原之舞主題印花點綴。

這麼復古的東西相信不少1990年以後出生的人可能很少見到甚至是從沒見過，因為基本上在90年代之後都是直排輪流冰鞋的天下，但這種純白配色的優雅設計又是精品龍頭愛馬仕出品，勢必一定讓很多收藏家趨之若鶩，不過一雙要價約13萬2,780元，實在也是非常驚人，台灣消費者可以透過官方網站購買。

四輪是裝在一片楓木厚底上，透過這個厚底跟運動鞋連結，上面還有Savana Dance熱帶稀樹草原之舞主題印花點綴。圖／愛馬仕提供
四輪是裝在一片楓木厚底上，透過這個厚底跟運動鞋連結，上面還有Savana Dance熱帶稀樹草原之舞主題印花點綴。圖／愛馬仕提供

愛馬仕

延伸閱讀

LV迷彩男裝玩奢華 亮片monogram西裝外套逼近60萬

首檔家族企業基金 來了

台東版越後妻有藝術不看可惜 縱谷漂鳥197登場了

《夫婦的世界》金喜愛、韓素希造型太惹火！官方推出OOTD特輯　讓你時尚穿搭不完結

相關新聞

Angelababy秒變俏麗美少女 就是要有可愛的漁夫帽

近幾季的春夏精品實在少不了漁夫帽，已成為每季標配之一，包括路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和DIOR的男...

就是要復古四輪才時髦！愛馬仕推出變身溜冰鞋

喜歡復古風格精品的人注意，最近你可能會被一雙新推出的變身鞋款給喚起濃濃購物慾！愛馬仕（HERMES）近日推出一雙四輪溜冰...

鄭恩彩美戴Boucheron多層次穿搭 輕奢珠寶展魅力

炎熱、充滿活力的夏日即將登場，炎熱氣氛總讓人在外出造型多所考量，而假使能透過玫麗多彩的珠寶混搭，除了創造輕快多變的風格可...

新莊人準備玩！3.1萬坪新北最大「宏匯廣場」7月31日試營運

位於新莊副都心重劃區的宏匯廣場，今日宣布將於7月31日試營運，主打新北最大、擁3萬1千坪營業面積，定位為生活娛樂型百貨的...

振興三倍券「倍增」！台北凱撒大飯店「用3千再送3千」

行政院昨日宣布「三倍券」於7月15日上路，台北凱撒為了讓民眾用起來更有感，直接將振興三倍券加碼再放大2倍的價值，推出「振...

UNIQLO、GU首度聯手祭出促銷 超有感銅板價好物

這個日期請記起來，從6/5（五）至6/11（四）為期7天，日本迅銷集團下的兩大平價時尚品牌UNIQLO和GU首度聯手，祭...

「振興三倍券」變大了！香格里拉台北、台南加碼送千元

疫情趨緩，民眾生活逐漸重回軌道，政府推出旅遊補助以及振興三倍券刺激消費，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店也聯手推出兩大超...

看準民眾出不了國 台中OUTLET推「美國月」搶商機

疫情趨緩，但民眾仍出不了國，即便美國已宣布解封，各大OUTLET紛紛推出夏季折扣搶客，但國人仍無緣享受。台中市有OUTL...

全民拚振興！Edenred攜手foodpanda推出防疫即饗券

國內疫情趨緩，加上政府發行「振興三倍券」，受到疫情影響的各行各業都蓄勢待發，準備抓緊報復性消費商機，為振興經濟出一份力。

仙女夏天留長髮！蔡依林、楊丞琳、子瑜＋LISA都是女神

提到女神的髮型，大家都會有著長髮＝女神、短髮＝俏麗減齡的形象，雖然夏天要來了，很多女生都會想要剪短髮，畢竟怕天氣太熱，但...

彩繪RESSENCE慈善表比賽揭曉！表盤配色背後意義好感人

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）鐘表部與來自比利時創意製表品牌RESSENCE，於4月居家防疫期間，搭上著色風潮，...

LV迷彩男裝玩奢華 亮片monogram西裝外套逼近60萬

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）延續夏季的亮彩繽紛，發表早秋男裝，運用迷彩效果和monogram聯乘疊加...

熱門新聞

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

大樂透頭獎三重開出 1注獨得1.58億元

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄 第二波預計6月8日

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

全聯3日開賣防疫優惠組 口罩平均一片4元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。