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就是要復古四輪才時髦！愛馬仕推出變身溜冰鞋
喜歡復古風格精品的人注意，最近你可能會被一雙新推出的變身鞋款給喚起濃濃購物慾！愛馬仕（HERMES）近日推出一雙四輪溜冰鞋，純白配色超有氣質，重點是輪子還可以拆除，自由變化又有時代感，相信一定擄獲不少人的芳心。
這雙名為「Savana Dance」的溜冰鞋，主打70年代最盛行的四輪設計，前方還有一個剎車裝置，鞋子的本身是以白色小牛皮皮革打造的高桶運動鞋，鞋側還有愛馬仕的標誌H字樣，可以單穿作為一般運動鞋。而四輪是裝在一片楓木厚底上，透過這個厚底跟運動鞋連結，上面還有Savana Dance熱帶稀樹草原之舞主題印花點綴。
這麼復古的東西相信不少1990年以後出生的人可能很少見到甚至是從沒見過，因為基本上在90年代之後都是直排輪流冰鞋的天下，但這種純白配色的優雅設計又是精品龍頭愛馬仕出品，勢必一定讓很多收藏家趨之若鶩，不過一雙要價約13萬2,780元，實在也是非常驚人，台灣消費者可以透過官方網站購買。
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