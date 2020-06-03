鄭恩彩美戴Boucheron多層次穿搭 輕奢珠寶展魅力

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
韓星鄭恩彩多次配戴了Boucheron的Serpent Bohème珠寶與腕表，輕鬆駕馭不同風格的時裝。圖 / Boucheron提供。
韓星鄭恩彩多次配戴了Boucheron的Serpent Bohème珠寶與腕表，輕鬆駕馭不同風格的時裝。圖 / Boucheron提供。

炎熱、充滿活力的夏日即將登場，炎熱氣氛總讓人在外出造型多所考量，而假使能透過玫麗多彩的珠寶混搭，除了創造輕快多變的風格可能，也藉由寶石的光芒，為盛夏帶來奢華愜意。寶詩龍（Boucheron）在1968年推出的Serpent Bohème系列珠寶，今夏則帶來單邊鑽石、彩色寶石耳環與彩色寶石手鍊多款新品。

結合鑽石與彩色寶石的Serpent Bohème耳環別有玄機，一旦將下方水滴型墜飾拆卸，即可轉化為為僅有上方的單一水滴耳環，加上使用了

青金石、石榴石或白色珍珠母貝，呈現色彩的鮮明對比；同時Serpent Bohème還帶來兩只新款珠寶女表：經重新設計的蛇頭，將有上下兩「滴」水珠溫柔守護時光的秘辛，而用上紅玉髓和黑縞瑪瑙的表面也個別搭配同色系帶，佐以黃K金和鑽石鑲嵌，輕巧但顯華麗奪目；事實上，日前韓星鄭恩彩也在韓劇「永遠的君主」中多次配戴了Boucheron的Serpent Bohème珠寶，從長版軍裝風衣、白色領片裝飾的黑色洋裝，又或圓領襯衫，輕鬆駕馭不同風格的時裝。

而類似Serpent Bohème的輕奢珠寶，海瑞溫斯頓（Harry Winston）也有Lily Cluster系列的玫瑰金鑽石戒指、手鍊與墜鍊，最早問世於1940年代的Cluster鑲嵌設計，臨摹出花朵樹葉的細膩弧形，以富有幾何線條的花瓣珠寶，在指尖、手腕或胸前，寫意散發出迷人的多層次風采。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）也有Lily Cluster系列的玫瑰金鑽石珠寶，形體輕巧，呈現與造型自由融合的輕奢魅力。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓（Harry Winston）也有Lily Cluster系列的玫瑰金鑽石珠寶，形體輕巧，呈現與造型自由融合的輕奢魅力。圖 / Harry Winston提供。
鄭恩彩在劇中配戴的Serpent Bohème鑽石與寶石耳環，拆卸變化後，一物二用、各有風格。圖 / Boucheron提供。
鄭恩彩在劇中配戴的Serpent Bohème鑽石與寶石耳環，拆卸變化後，一物二用、各有風格。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列耳釘（JCO01430），玫瑰金，鑲嵌1顆紅榴石約2.10克拉與8顆鑽石，約11萬2,500元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列耳釘（JCO01430），玫瑰金，鑲嵌1顆紅榴石約2.10克拉與8顆鑽石，約11萬2,500元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列珠寶腕表（WA015609），黃金，鑲嵌58顆鑽石約約0.48克拉，時間顯示，約44萬6,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Serpent Bohème系列珠寶腕表（WA015609），黃金，鑲嵌58顆鑽石約約0.48克拉，時間顯示，約44萬6,000元。圖 / Boucheron提供。

珠寶 1968

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