新莊人準備玩！3.1萬坪新北最大「宏匯廣場」7月31日試營運

位於新莊副都心重劃區的宏匯廣場，今日宣布將於7月31日試營運，主打新北最大、擁3萬1千坪營業面積，定位為生活娛樂型百貨的宏匯廣場，百貨占比5成、娛樂與餐飲各占25％，擁有貫穿兩層樓的室內攀岩場、台灣獨家的「VR Zone虛擬實境遊樂園」、引進1,500坪日本Sony集團Zepp搖滾廳，以及擁12廳的美麗新影城，要用吃喝玩樂滿足新莊、三重、蘆洲、五股、泰山居民的生活娛樂需求。

宏匯廣場總經理陳玉寶表示，隨著防疫解禁，加上振興三倍券，將於7月上路，配合政府振興經濟政策，宏匯廣場將於7月31日試營運，但屆時Zepp搖滾廳與影城因疫情因素面臨無片可播與表演者受到邊境管制影響，試營運時將暫不營運外，其他樓層將同時開幕。

宏匯廣場距離機捷A4站200公尺，為地下7層、地上14層的建築，其中商場有12層、7層停車場，提供汽車＋機車2,500個停車位。12個樓層每層樓都設置一餐廳，以及多樣娛樂空間外，一旁還有1,200坪願景公園，滿足全家型客人的休閒娛樂需求，要用娛樂餐飲機能，把人潮帶進百貨來。

商場樓層配置為，地下兩層樓分別超市、熟食、伴手禮與2家餐廳；一樓為精品、名品、化妝品、3C（三星、蘋果經銷商）；二樓為少淑女、女鞋與MUJI；三樓為少淑女、雜貨配件；四樓運動休閒、啤酒餐廳；五樓內睡衣、兒童樂園，室內攀岩則貫穿四五樓。