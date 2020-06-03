UNIQLO、GU首度聯手祭出促銷 超有感銅板價好物

這個日期請記起來，從6/5（五）至6/11（四）為期7天，日本迅銷集團下的兩大平價時尚品牌UNIQLO和GU首度聯手，祭出「感謝U你」特惠活動。雙品牌分別推出推出5大感謝祭必買清單，以及4重感謝大回饋，而且提供破盤價的的好物，就是要消費者輕鬆享受購物樂趣。

隨著台灣新冠疫情趨緩，大解封的日期即將到來，民眾也將邁入防疫新生活的開始，甚至也已經開始出現報復性的消費模式，UNIQLO和GU也就選在此刻推出優惠促購，頗有要搭順風車的意味，但無論如何最終受益的仍是消費者。因為像是UNIQLO在夏季最熱賣穿著時維持涼爽感的AIRism系列，也在搭配部分促銷的品項，平均都較原價少了約200元的折扣。優惠最多的則是經典不敗的牛仔褲系列，價格下殺超過7折。甚至，UNIQLO還再加碼消費滿額贈送貼心小物，每一天都有不同的選擇。