UNIQLO、GU首度聯手祭出促銷 超有感銅板價好物
這個日期請記起來，從6/5（五）至6/11（四）為期7天，日本迅銷集團下的兩大平價時尚品牌UNIQLO和GU首度聯手，祭出「感謝U你」特惠活動。雙品牌分別推出推出5大感謝祭必買清單，以及4重感謝大回饋，而且提供破盤價的的好物，就是要消費者輕鬆享受購物樂趣。
隨著台灣新冠疫情趨緩，大解封的日期即將到來，民眾也將邁入防疫新生活的開始，甚至也已經開始出現報復性的消費模式，UNIQLO和GU也就選在此刻推出優惠促購，頗有要搭順風車的意味，但無論如何最終受益的仍是消費者。因為像是UNIQLO在夏季最熱賣穿著時維持涼爽感的AIRism系列，也在搭配部分促銷的品項，平均都較原價少了約200元的折扣。優惠最多的則是經典不敗的牛仔褲系列，價格下殺超過7折。甚至，UNIQLO還再加碼消費滿額贈送貼心小物，每一天都有不同的選擇。
而姊妹品牌的GU也同樣也著多項促銷，面對夏季炎熱高溫，包含女裝的亞麻系列和男裝的九分褲Ankle Pants系列，也是這波優惠的主力商品之一，價格直接打了約7折左右。同時今年三月推出的GU+ASOKOde哆啦A夢聯名系列T恤，也是來到超值的190元一件。除了男裝與女裝之外，GU感謝祭回饋也沒有忘了童裝，兼顧穿著舒適和百搭需求的超彈性褲系列享有290元超低優惠價。不僅如此，UNIQLO和GU也會在活動期間，推出銅板價的襪品，讓想添購日常實穿小物的消費者不失望。
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