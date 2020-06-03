「振興三倍券」變大了！香格里拉台北、台南加碼送千元

疫情趨緩，民眾生活逐漸重回軌道，政府推出旅遊補助以及振興三倍券刺激消費，香格里拉台北、台南遠東國際大飯店也聯手推出兩大超值優惠，包含餐飲「您出券．我加碼」消費千元加碼送，以及住房「食宿享樂加倍」。

活動於7月起，在香格里拉台北或台南兩家飯店內任一餐廳用餐以振興券付費，一千元振興券可抵1,300元；於任一酒廊及蛋糕店消費每一千元振興券可抵1,200元。住房「食宿享樂加倍」申請每房一千元旅遊補助入住香格里拉台北或台南遠東國際大飯店，或使用振興券支付房費，香格里拉台北遠東即加碼每房贈送餐飲抵用金1,000元，香格里拉台南遠東則加贈500元餐飲抵用金。

凡透過飯店官網、電話或電子郵件預訂周日至五住房，並於訂房時告知使用旅遊補助或振興券，皆可於入住飯店時獲得餐飲抵用金。推薦預訂香格里拉台北、台南遠東國際大飯店「雙城．雙饗」超值優惠住房專案，9月30日前，雙人入住台北遠東每晚5,100元起（原價每晚21,500 元，約原價的23折），台南遠東每晚3,800元起（原價每晚10,100元，約原價的4折），皆含早餐，再享三大禮遇，如免費升等房型、提前入住及延遲退房、全天候輕食飲品、晚間雞尾酒及小點等豪華閣貴賓廳禮遇。以上專案即日起接受預訂。

洽詢專線：台北 02-2376-3266；台南06-702-8899。