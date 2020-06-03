仙女夏天留長髮！蔡依林、楊丞琳、子瑜＋LISA都是女神

提到女神的髮型，大家都會有著長髮＝女神、短髮＝俏麗減齡的形象，雖然夏天要來了，很多女生都會想要剪短髮，畢竟怕天氣太熱，但沒想到，現在演藝圈一票女神級女星，都換上迷人的長髮，大走仙女風路線，只能說熱歸熱，但長髮就是能展現出絕佳氣質。

日前蔡依林、楊丞琳與潘瑋柏三人同框，不只讓網友驚呼太凍齡，且楊丞琳與蔡依林都留起長髮，還染了淺金棕超顯白的髮色，讓網友大呼「不會熱嗎？」

楊丞琳近期以過肩長髮為主，但她也會運用長髮變化髮型，譬如説綁起辮子來，看起來更年輕有型，也可避免天氣太熱。

女神蔡依林最近也是變成長髮，不過她頭髮忽長忽短，最近的長髮造型，疑似是接髮，她也染上淺棕色，搭配空氣感的波浪髮型，一整個仙女氣質爆表。

韓團也都愛長髮，包括TWICE的子瑜，同樣是長髮的愛好者，但她喜愛清純的長直髮，頂多在髮色上做文章，時而黑、時而染色，棕色也超顯氣質。