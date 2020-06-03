聽新聞
test
0:00 / 0:00
仙女夏天留長髮！蔡依林、楊丞琳、子瑜＋LISA都是女神
提到女神的髮型，大家都會有著長髮＝女神、短髮＝俏麗減齡的形象，雖然夏天要來了，很多女生都會想要剪短髮，畢竟怕天氣太熱，但沒想到，現在演藝圈一票女神級女星，都換上迷人的長髮，大走仙女風路線，只能說熱歸熱，但長髮就是能展現出絕佳氣質。
日前蔡依林、楊丞琳與潘瑋柏三人同框，不只讓網友驚呼太凍齡，且楊丞琳與蔡依林都留起長髮，還染了淺金棕超顯白的髮色，讓網友大呼「不會熱嗎？」
楊丞琳近期以過肩長髮為主，但她也會運用長髮變化髮型，譬如説綁起辮子來，看起來更年輕有型，也可避免天氣太熱。
女神蔡依林最近也是變成長髮，不過她頭髮忽長忽短，最近的長髮造型，疑似是接髮，她也染上淺棕色，搭配空氣感的波浪髮型，一整個仙女氣質爆表。
韓團也都愛長髮，包括TWICE的子瑜，同樣是長髮的愛好者，但她喜愛清純的長直髮，頂多在髮色上做文章，時而黑、時而染色，棕色也超顯氣質。
另外BLACKPINK的LISA，有著洋娃娃般的混血外型，她也喜愛長髮，特別剪了齊眉瀏海，而且她也熱愛變髮色，最近是黑色為主，反而更顯五官的立體感。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言