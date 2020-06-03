彩繪RESSENCE慈善表比賽揭曉！表盤配色背後意義好感人

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）鐘表部與來自比利時創意製表品牌RESSENCE，於4月居家防疫期間，搭上著色風潮，宣布舉辦RESSENCE腕表設計比賽，獲獎設計將由RESSENCE製作成腕表並登上蘇富比7月11日「珍貴名表」拍賣，收益將捐助比利時KU Leuven大學之新冠肺炎研究計畫。得獎作品日前揭曉，來自英國約克夏（Yorkshire）的58歲Raymond Ramsden，以別具意義的配色在466件作品中脫穎而出。

他所選擇做為主要視覺的粉藍色，來自醫護人員的服裝，代表所有在防疫期間為社會奉獻的工作人員，紅色手的符號徵人的互動、也提醒大家要隨時洗手。最大的小表盤用黃色代表散發溫暖與生命力的太陽，次大的小表盤為藍色，象徵我們所共同擁有的地球，最小的表盤則以白色比擬月亮。時標軌道上的19以紅色低調地點出新冠病毒（Covid-19）的名字。得獎者可以在表背鐫刻文字，他選擇了刻上自己一雙兒子的名字「Ayrton & Fin」，因為他認為孩子是世界的未來。