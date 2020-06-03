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LV迷彩男裝玩奢華 亮片monogram西裝外套逼近60萬

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
刺繡迷彩亮片西裝外套，59萬5,000元。圖／LV提供
刺繡迷彩亮片西裝外套，59萬5,000元。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）延續夏季的亮彩繽紛，發表早秋男裝，運用迷彩效果和monogram聯乘疊加、多色幾何字體，打造搶眼的視覺效果，卻又是實穿的單品，正是男裝藝術總監Virgil Abloh最擅長的設計。

2020早秋男裝以兩大全新主軸上市，包括LV Electric繽紛幾何字母與Camo Monogram迷彩印花，這兩個設計主題也是Virgil Abloh將品牌元素結合藝術的新作，代表著從歷史中煥發時髦新象。LV Electric以深淺藍、綠、橘等鮮豔色搭配粗細不同的字體，來自路易威登字母的拆解，取材自現代藝術的隨性簡約。

迷彩則是將不退流行的符碼，結合經典monogram印花賦予新面貌，推出工藝精細的刺繡亮片西裝和羊毛蠶絲混織外套，創造出層次感或立體感，此外，延續2020春夏的草葉花卉，重塑LV和葉子混搭的圖案，表現風雅紳士的品味。在配件部分，Christopher後背包、Soft Trunk側背包和Keepall都以軍綠色迷彩搭襯monogram的霓光視覺效果設計，也有戶外活動的粗獷氛圍，運動鞋款式則呈現極簡、繁複的兩極化，以金屬灰為主色的多彩運動鞋新潮且有個性。

Soft Trunk側背包，13萬8,000元。圖／LV提供
Soft Trunk側背包，13萬8,000元。圖／LV提供
羊毛蠶絲混織外套，54,500元。圖／LV提供
羊毛蠶絲混織外套，54,500元。圖／LV提供
迷彩monogram風衣，88,500元。圖／LV提供
迷彩monogram風衣，88,500元。圖／LV提供
LV 2020早秋男裝的設計重點包括Electric繽紛幾何字母與Camo Monogram迷彩印花。圖／LV提供
LV 2020早秋男裝的設計重點包括Electric繽紛幾何字母與Camo Monogram迷彩印花。圖／LV提供
LV Electric嵌花T恤34,100元、短褲19,500元。圖／LV提供
LV Electric嵌花T恤34,100元、短褲19,500元。圖／LV提供
LV字樣針織外套，10萬5,000元。圖／LV提供
LV字樣針織外套，10萬5,000元。圖／LV提供
Christopher後背包，11萬7,000元。圖／LV提供
Christopher後背包，11萬7,000元。圖／LV提供
LV葉子襯衫，50,000元。圖／LV提供
LV葉子襯衫，50,000元。圖／LV提供
Keepall手袋，94,000元。圖／LV提供
Keepall手袋，94,000元。圖／LV提供
刺繡迷彩亮片西裝外套，59萬5,000元。圖／LV提供
刺繡迷彩亮片西裝外套，59萬5,000元。圖／LV提供
雙面迷彩monogram外套，11萬4,000元。圖／LV提供
雙面迷彩monogram外套，11萬4,000元。圖／LV提供

LV

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