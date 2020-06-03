LV迷彩男裝玩奢華 亮片monogram西裝外套逼近60萬

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）延續夏季的亮彩繽紛，發表早秋男裝，運用迷彩效果和monogram聯乘疊加、多色幾何字體，打造搶眼的視覺效果，卻又是實穿的單品，正是男裝藝術總監Virgil Abloh最擅長的設計。

2020早秋男裝以兩大全新主軸上市，包括LV Electric繽紛幾何字母與Camo Monogram迷彩印花，這兩個設計主題也是Virgil Abloh將品牌元素結合藝術的新作，代表著從歷史中煥發時髦新象。LV Electric以深淺藍、綠、橘等鮮豔色搭配粗細不同的字體，來自路易威登字母的拆解，取材自現代藝術的隨性簡約。