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LV迷彩男裝玩奢華 亮片monogram西裝外套逼近60萬
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）延續夏季的亮彩繽紛，發表早秋男裝，運用迷彩效果和monogram聯乘疊加、多色幾何字體，打造搶眼的視覺效果，卻又是實穿的單品，正是男裝藝術總監Virgil Abloh最擅長的設計。
2020早秋男裝以兩大全新主軸上市，包括LV Electric繽紛幾何字母與Camo Monogram迷彩印花，這兩個設計主題也是Virgil Abloh將品牌元素結合藝術的新作，代表著從歷史中煥發時髦新象。LV Electric以深淺藍、綠、橘等鮮豔色搭配粗細不同的字體，來自路易威登字母的拆解，取材自現代藝術的隨性簡約。
迷彩則是將不退流行的符碼，結合經典monogram印花賦予新面貌，推出工藝精細的刺繡亮片西裝和羊毛蠶絲混織外套，創造出層次感或立體感，此外，延續2020春夏的草葉花卉，重塑LV和葉子混搭的圖案，表現風雅紳士的品味。在配件部分，Christopher後背包、Soft Trunk側背包和Keepall都以軍綠色迷彩搭襯monogram的霓光視覺效果設計，也有戶外活動的粗獷氛圍，運動鞋款式則呈現極簡、繁複的兩極化，以金屬灰為主色的多彩運動鞋新潮且有個性。
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