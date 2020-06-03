「戽斗恐龍」現身全家便利商店！購買指定飲料免費送萬用收納夾　天仁茗茶冰淇淋快搶吃

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

呆萌的「戽斗星球」向來擁有一群死忠愛好者，新登場的戽斗恐龍將侏儸紀的兇猛恐龍們變身令人噴笑的戽斗造型，讓粉絲超想收藏。全家便利商店最新一波的飲料抽抽樂活動就請來戽斗恐龍助陣，購買任2件指定飲品可享抽抽樂，最低第2件0元起，指定飲品任選4件還可免費獲得限量「戽斗恐龍萬用收納夾」，共有4款不同造型及配色隨機贈送，長型設計也可用來收納口罩。

除了購買指定飲品可獲得戽斗恐龍萬用收納夾之外，指定飲料箱購也送戽斗恐龍萬用夾，數量有限送完為止。

入夏氣溫攀升，飲料、冰品旺季報到，全家便利商店去年推出夏日檸檬飲，上市後每周平均銷售破萬杯，即日起再度推出「小輕新檸檬飲」，選用屏東優利卡（Eureka）品種檸檬，產地直送鮮榨成汁後製成檸檬冰磚，酸甜滋味更消暑，售價35元，6月5日前全家便利商店會員App商品預售「小輕新檸檬飲」兩杯特價58元，每日限量5,000組。

天仁茗茶首次跨界推出的聯名冰品也獨家在全家便利商店開賣，天仁茗茶鎮店之寶「913茶王冰淇淋」選用上等台灣高山烏龍茶入料，口感綿密的冰淇淋保有醇厚回甘風味，另外也特製日本靜岡綠茶原料，推出濃郁微苦的「抹茶冰淇淋」，兩款售價皆為59元，即日起任選第2件6折。

沁涼啤酒是盛夏時期甩開暑氣的首選之一，全家便利商店即日起至6月30日推出「啤酒搭餐生活節」活動，導入6大跨國特色啤酒，主打水果風味、經典精釀風味等兩大系列，並搭配獨家跨界聯名零食，包括燒丼株式會社推出網路評價高人氣口味的醬醪雞腿丼洋芋片，鐵板牛排餐廳赤鬼推出炙燒牛排風味洋芋片，經典四川麻辣鍋品牌海底撈火鍋也獨家推出海底撈椒麻青豆花生。「啤酒搭餐生活節」活動期間指定啤酒任選3件79折，購買3瓶以上啤酒還可獲得肯德基、必勝客炸雞、披薩等獨家套餐優惠券。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康