快訊

洗劫蘋果店搶iPhone沒用 蘋果用這招反制趁亂暴徒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「戽斗恐龍」現身全家便利商店！購買指定飲料免費送萬用收納夾　天仁茗茶冰淇淋快搶吃

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店最新一波的飲料抽抽樂活動請來戽斗恐龍助陣，購買指定飲品任選4件可免費獲得限量「戽斗恐龍萬用收納夾」，共4款隨機贈送。記者陳立儀／攝影
全家便利商店最新一波的飲料抽抽樂活動請來戽斗恐龍助陣，購買指定飲品任選4件可免費獲得限量「戽斗恐龍萬用收納夾」，共4款隨機贈送。記者陳立儀／攝影

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

呆萌的「戽斗星球」向來擁有一群死忠愛好者，新登場的戽斗恐龍將侏儸紀的兇猛恐龍們變身令人噴笑的戽斗造型，讓粉絲超想收藏。全家便利商店最新一波的飲料抽抽樂活動就請來戽斗恐龍助陣，購買任2件指定飲品可享抽抽樂，最低第2件0元起，指定飲品任選4件還可免費獲得限量「戽斗恐龍萬用收納夾」，共有4款不同造型及配色隨機贈送，長型設計也可用來收納口罩。

除了購買指定飲品可獲得戽斗恐龍萬用收納夾之外，指定飲料箱購也送戽斗恐龍萬用夾，數量有限送完為止。

入夏氣溫攀升，飲料、冰品旺季報到，全家便利商店去年推出夏日檸檬飲，上市後每周平均銷售破萬杯，即日起再度推出「小輕新檸檬飲」，選用屏東優利卡（Eureka）品種檸檬，產地直送鮮榨成汁後製成檸檬冰磚，酸甜滋味更消暑，售價35元，6月5日前全家便利商店會員App商品預售「小輕新檸檬飲」兩杯特價58元，每日限量5,000組。

天仁茗茶首次跨界推出的聯名冰品也獨家在全家便利商店開賣，天仁茗茶鎮店之寶「913茶王冰淇淋」選用上等台灣高山烏龍茶入料，口感綿密的冰淇淋保有醇厚回甘風味，另外也特製日本靜岡綠茶原料，推出濃郁微苦的「抹茶冰淇淋」，兩款售價皆為59元，即日起任選第2件6折。

沁涼啤酒是盛夏時期甩開暑氣的首選之一，全家便利商店即日起至6月30日推出「啤酒搭餐生活節」活動，導入6大跨國特色啤酒，主打水果風味、經典精釀風味等兩大系列，並搭配獨家跨界聯名零食，包括燒丼株式會社推出網路評價高人氣口味的醬醪雞腿丼洋芋片，鐵板牛排餐廳赤鬼推出炙燒牛排風味洋芋片，經典四川麻辣鍋品牌海底撈火鍋也獨家推出海底撈椒麻青豆花生。「啤酒搭餐生活節」活動期間指定啤酒任選3件79折，購買3瓶以上啤酒還可獲得肯德基、必勝客炸雞、披薩等獨家套餐優惠券。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家便利商店獨家推出海底撈椒麻青豆花生，售價35元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店獨家推出海底撈椒麻青豆花生，售價35元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出天仁茗茶「913茶王冰淇淋」、「抹茶冰淇淋」，售價皆為59元，即日起任選第2件6折。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出天仁茗茶「913茶王冰淇淋」、「抹茶冰淇淋」，售價皆為59元，即日起任選第2件6折。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出酸甜消暑的「小輕新檸檬飲」，售價35元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出酸甜消暑的「小輕新檸檬飲」，售價35元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店即日起推出「啤酒搭餐生活節」，導入6大跨國特色啤酒及獨家跨界聯名零食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起推出「啤酒搭餐生活節」，導入6大跨國特色啤酒及獨家跨界聯名零食。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出天仁茗茶「913茶王冰淇淋」、「抹茶冰淇淋」，售價皆為59元，即日起任選第2件6折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出天仁茗茶「913茶王冰淇淋」、「抹茶冰淇淋」，售價皆為59元，即日起任選第2件6折。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出燒丼株式會社醬醪雞腿丼洋芋片、赤鬼推出炙燒牛排風味洋芋片、海底撈椒麻青豆花生。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出燒丼株式會社醬醪雞腿丼洋芋片、赤鬼推出炙燒牛排風味洋芋片、海底撈椒麻青豆花生。圖／全家便利商店提供

恐龍 便利商店

延伸閱讀

火鍋店為何一定有冰淇淋？ 網曝關鍵原因「有回本的錯覺」

夏日消暑商機大作戰 超商雙雄衝冰品、飲品銷售

傳說中50年前恐龍溜滑梯長這樣 基隆中正公園記憶特展

大陸網路零食三巨頭 各出奇招

相關新聞

全民拼振興！Edenred攜手foodpanda推出防疫即饗券

國內疫情趨緩，加上政府發行「振興三倍券」，受到疫情影響的各行各業都蓄勢待發，準備抓緊報復性消費商機，為振興經濟出一份力。

仙女夏天留長髮！蔡依林、楊丞琳、子瑜＋LISA都是女神

提到女神的髮型，大家都會有著長髮＝女神、短髮＝俏麗減齡的形象，雖然夏天要來了，很多女生都會想要剪短髮，畢竟怕天氣太熱，但...

彩繪RESSENCE慈善表比賽揭曉！表盤配色背後意義好感人

國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）鐘表部與來自比利時創意製表品牌RESSENCE，於4月居家防疫期間，搭上著色風潮，...

LV迷彩男裝玩奢華 亮片monogram西裝外套逼近60萬

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）延續夏季的亮彩繽紛，發表早秋男裝，運用迷彩效果和monogram聯乘疊加...

「戽斗恐龍」現身全家便利商店！購買指定飲料免費送萬用收納夾　天仁茗茶冰淇淋快搶吃

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

STAY HAPPY童趣小丑、陽光棕櫚 蕭邦分享正能量

今年全人類的生活都受疫情影響有了重大改變，世界各國因為預防新冠肺炎而採取減少出門、多在家的防疫措施。一直以來，以Happ...

六福萬怡粵亮「吃一送一」 點雙饗餐加682元多住一晚

消費信心回籠，民眾出外用餐意願提升，看好6月7日解除用餐人數及座位限制後，將會再帶來另一波人潮，六福旅遊集團旗下台北六福...

未上市就有超高詢問度！G-Shock打造限量爆款帥氣潮表

記憶猶新，2018年時G-Shock把招牌的電子表換上金屬殼，增添了「大人味」，備受消費者的喜愛，因為一表難求，因此還形...

6月8日歡慶世界海洋日！胖海馬、獨角鯨串飾俏皮上手

因疫情人潮消失的海灘，湧入大兩海龜產卵的同時，從事水上活動的人們則開始撈到愈來愈多的口罩垃圾。無論疫情將會將地球的生態造...

疫情改變生活 ATM及行動支付使用率大增

疫情改變民眾的生活習慣，食衣住行都要考慮「防疫」，民眾出門意願銳減。國泰世華觀察，今年1至4月底，國泰世華銀行ATM的台...

難得穿貼身豹紋衣 蕭敬騰這次不只時尚還很辣！

最近才當起飲料店老闆的蕭敬騰，依然馬不停蹄繼續選秀節目「音樂導師」的工作，除了傳授各種舞台表演技巧之外，「時尚老蕭」的造...

「我這YOUNG很美」！5巨星加持資生堂小紅瓶銀座限定版

「我這YOUNG很美」，每個人的美，都該有自己的模樣，資生堂邀來5大巨星，包括歌手JJ林俊傑、演員黃軒、日本資深女演員前...

熱門新聞

蝦皮加入戰場！今下午後開賣中衛口罩每人限購一盒 呼籲「會持續進貨勿恐慌搶買」

萬片中衛口罩「9分鐘完售」！Yahoo購物中心、博客來開賣系統大當機

大樂透頭獎三重開出 1注獨得1.58億元

博客來開賣中衛口罩2分鐘完售！流量突破任天堂Switch紀錄 第二波預計6月8日

全聯盒裝口罩9點開賣秒殺 店員：也才進貨3盒

全聯3日開賣防疫優惠組 口罩平均一片4元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。