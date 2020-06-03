STAY HAPPY童趣小丑、陽光棕櫚 蕭邦分享正能量

今年全人類的生活都受疫情影響有了重大改變，世界各國因為預防新冠肺炎而採取減少出門、多在家的防疫措施。一直以來，以Happy Diamond滑動鑽石系列和愛心圖案珠寶出名的瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD），特別提倡STAY HAPPY WITH CHOPARD活動，透過彩繪著色、音樂、電影的分享，傳遞品牌核心價值「快樂」和「愛心」，希望為世界帶來更多正面的能量。

蕭邦在官網上提供快樂彩色繪圖（Happy Coloring）供全球大眾免費下載，一系列圖案以蕭邦滑動鑽石系列珠寶開山之作Happy Clown快樂小丑為主角。蕭邦聯合總裁暨創意總監卡洛琳舍費爾（Caroline Scheufele）一直對於馬戲團等充滿童趣想像的世界情有獨鍾，在1985年時靈機一動，大膽結合帶給人們歡樂的小丑以及蕭邦Happy Diamond系列手表的滑動鑽石，創作出第一款滑動鑽石珠寶Happy Clown。從此，這俏皮童趣的小丑為全球珠寶愛好者帶來更多的歡樂，至今不墜，也無疑是啟發正能量的最佳代言人。

另一系列的著色圖案則圍繞擬人化的棕櫚葉，俏皮巧思令人莞爾。蕭邦在1998年開始擔任坎城電影節的官方合作夥伴並為坎城影展設計金棕櫚獎盃，金色棕櫚葉的圖案也在卡洛琳舍費爾的創意發想下，成為蕭邦Palme Verte系列珠寶的主角。系列珠寶將棕櫚精緻工整的萼葉形狀化為柔美的拋光曲線，並比照金棕櫚獎盃，以「公平採礦」認證18K黃金製作。在坎城影展也不敵疫情取消的今年，透過為曬著陽光的金棕櫚彩繪繽紛的生活，或許可以更積極地面對未來。