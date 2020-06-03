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STAY HAPPY童趣小丑、陽光棕櫚 蕭邦分享正能量

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦提倡STAY HAPPY WITH CHOPARD活動，分享正能量。圖／蕭邦提供
蕭邦提倡STAY HAPPY WITH CHOPARD活動，分享正能量。圖／蕭邦提供

今年全人類的生活都受疫情影響有了重大改變，世界各國因為預防新冠肺炎而採取減少出門、多在家的防疫措施。一直以來，以Happy Diamond滑動鑽石系列和愛心圖案珠寶出名的瑞士精品品牌蕭邦（CHOPARD），特別提倡STAY HAPPY WITH CHOPARD活動，透過彩繪著色、音樂、電影的分享，傳遞品牌核心價值「快樂」和「愛心」，希望為世界帶來更多正面的能量。

蕭邦在官網上提供快樂彩色繪圖（Happy Coloring）供全球大眾免費下載，一系列圖案以蕭邦滑動鑽石系列珠寶開山之作Happy Clown快樂小丑為主角。蕭邦聯合總裁暨創意總監卡洛琳舍費爾（Caroline Scheufele）一直對於馬戲團等充滿童趣想像的世界情有獨鍾，在1985年時靈機一動，大膽結合帶給人們歡樂的小丑以及蕭邦Happy Diamond系列手表的滑動鑽石，創作出第一款滑動鑽石珠寶Happy Clown。從此，這俏皮童趣的小丑為全球珠寶愛好者帶來更多的歡樂，至今不墜，也無疑是啟發正能量的最佳代言人。

另一系列的著色圖案則圍繞擬人化的棕櫚葉，俏皮巧思令人莞爾。蕭邦在1998年開始擔任坎城電影節的官方合作夥伴並為坎城影展設計金棕櫚獎盃，金色棕櫚葉的圖案也在卡洛琳舍費爾的創意發想下，成為蕭邦Palme Verte系列珠寶的主角。系列珠寶將棕櫚精緻工整的萼葉形狀化為柔美的拋光曲線，並比照金棕櫚獎盃，以「公平採礦」認證18K黃金製作。在坎城影展也不敵疫情取消的今年，透過為曬著陽光的金棕櫚彩繪繽紛的生活，或許可以更積極地面對未來。

除了塗鴉彩繪，蕭邦聯合總裁暨創意總監卡洛琳舍費爾也透過Youtube分享自己喜愛的音樂與電影，陪伴大家度過防疫時期。

蕭邦提倡STAY HAPPY WITH CHOPARD活動，分享正能量。圖／蕭邦提供
蕭邦提倡STAY HAPPY WITH CHOPARD活動，分享正能量。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Clown系列珠寶是這次蕭邦療癒著色活動的主角。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Clown系列珠寶是這次蕭邦療癒著色活動的主角。圖／蕭邦提供
時尚名人Poppy Delevingne配戴蕭邦Palme Verte系列珠寶。圖／蕭邦提供
時尚名人Poppy Delevingne配戴蕭邦Palme Verte系列珠寶。圖／蕭邦提供
蕭邦自1998年以來一直擔任坎城電影節的官方合作夥伴，也提供棕櫚葉圖案作為著色素材。圖／蕭邦提供
蕭邦自1998年以來一直擔任坎城電影節的官方合作夥伴，也提供棕櫚葉圖案作為著色素材。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Palm自動腕表，精鋼與18K黃金鑲鑽、白色珍珠母貝表盤、綴以五顆滑動鑽石，價格店洽，限量發行250只。圖／蕭邦提供
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蕭邦以帶給人們歡笑的小丑作為著色活動的主角，希望帶來振奮人心的效果。圖／蕭邦提供
蕭邦以帶給人們歡笑的小丑作為著色活動的主角，希望帶來振奮人心的效果。圖／蕭邦提供
蕭邦Palme Verte系列18K公平採礦認證黃金耳環，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Palme Verte系列18K公平採礦認證黃金耳環，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦自1998年以來一直擔任坎城電影節的官方合作夥伴，也提供棕櫚葉圖案作為著色素材。圖／蕭邦提供
蕭邦自1998年以來一直擔任坎城電影節的官方合作夥伴，也提供棕櫚葉圖案作為著色素材。圖／蕭邦提供
蕭邦以帶給人們歡笑的小丑作為著色活動的主角，希望帶來振奮人心的效果。圖／蕭邦提供
蕭邦以帶給人們歡笑的小丑作為著色活動的主角，希望帶來振奮人心的效果。圖／蕭邦提供
蕭邦動物世界系列熊貓戒指，18K白金鑲嵌總重3.18克拉鑽石與6.45克拉黑色鑽石與瑪瑙，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦動物世界系列熊貓戒指，18K白金鑲嵌總重3.18克拉鑽石與6.45克拉黑色鑽石與瑪瑙，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Clown系列珠寶是這次蕭邦療癒著色活動的主角。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Clown系列珠寶是這次蕭邦療癒著色活動的主角。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Clown小丑項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、藍寶石、紅寶石、祖母綠，限量100件，33萬3,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Clown小丑項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、藍寶石、紅寶石、祖母綠，限量100件，33萬3,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Palme Verte系列18K公平採礦認證黃金耳環與Palme Verte系列18K公平採礦黃金項鍊，價格店洽。圖／蕭邦提供
蕭邦Palme Verte系列18K公平採礦認證黃金耳環與Palme Verte系列18K公平採礦黃金項鍊，價格店洽。圖／蕭邦提供

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